15 родительских фраз, без которых воспитательный процесс пойдет как по маслу

Порой мы не обращаем особого внимания на фразы, которые используем в разговорах с собственными детьми. Иногда потому, что сами их слышали множество раз от своих родителей. А порой из-за того, что ничего плохого в них на первый взгляд нет. Но некоторые выражения совсем не такие безобидные, какими кажутся.

Мы в AdMe.ru, ознакомившись с рекомендациями психологов, решили опубликовать несколько фраз, которые родителям лучше бы раз и навсегда вычеркнуть из своего лексикона. Подросшие дети им за это только спасибо скажут.

«Не заставляй меня!»

Каждому родителю волей-неволей приходится использовать угрозы в воспитательном процессе. Но уж если мама или папа пообещали какие-то кары в случае неповиновения, их следует исполнять. В ином случае ребенок быстро раскусит этот трюк и перестанет воспринимать его всерьез.

«И почему я должна повторять это по сто раз?»

Это классическое восклицание, пожалуй, использует в своей речи каждый родитель. Только толку от подобных вопросов совершенно нет. По сути, взрослый человек просто сетует, что ему приходится слишком много жаловаться. И дети этот сложный намек не понимают, а значит, пропускают мимо ушей. Лучше построить фразу иначе и сказать: «Я знаю, что уже говорил тебе об этом, но не мог бы ты...»

«Умничка моя!»

Многие думают, что детей обязательно надо хвалить, ведь это поднимает их самооценку. На самом деле психологи утверждают, что чрезмерные похвалы не только малополезны, но и просто вредны. Особенно когда ребенка поощряют за какие-то его качества или хороший результат. В идеале хвалить надо именно за старания. В итоге чадо не интересуется самим действием, а желает добиться одобрения со стороны родителей. А заодно теряет правильную мотивацию. Кроме того, когда ребенку заявляют, что у него есть природный дар к чему-то, он теряет интерес к учебе и работе. Зачем стараться, когда у него и так все хорошо.

«Ты такой смешной!»

Дети ждут от родителей подтверждения того, что их чувства правильные и реальные. Если мама и папа отмечают, что эмоции ребенка смешные и несерьезные, ему покажется, что он сам и его переживания не имеют особого значения. Когда взрослый не понимает, почему чадо ведет себя таким образом, стоит спросить его об этом. И попытаться вспомнить собственные детские переживания.

«Ничего страшного ведь не случилось»

Даже если взрослому кажется, что ничего особенного не произошло, у ребенка может быть свое мнение на этот счет. Он расстроен, плачет, а мама или папа ему говорит, что ничего такого не случилось. И малыш начинает стыдиться своих эмоций. Такие комментарии никого не утешают — ни детей, ни взрослых.

«Поторапливайся и собирайся»

Маленькие дети еще не слишком хорошо знакомы с концепцией времени. Поэтому призывы поторопиться ни к чему хорошему не приведут. Ребенок не будет одеваться быстрее, а только впадет в тревогу и волнение. Лучше просто проговорить очередность действий — это спасет немало нервов и родителям, и детям.

«Я всегда ненавидел математику!»

Иногда родители просто не задумываются, как сильно влияет их отношение к тому или иному предмету на детей. Малыши склонны копировать поведение своих мам и пап, перенимать отношение к предмету. В результате, даже если у ребенка и была склонность к математическим дисциплинам, подобные родительские замечания губят ее на корню.

«Я знаю, что ты не хотел его обидеть, милый»

Как раз хотел. Дети тоже могут испытывать сильные негативные эмоции и совершать плохие поступки вполне осознанно, по велению чувств. Такое поведение даже может приносить ребенку радость и удовлетворение. Поэтому, когда родитель предлагает отличное оправдание, это не слишком продуктивно. Лучше помочь ребенку принять эти отрицательные чувства. И научить справляться с ними.

«Хороший был сегодня день в школе?»

В подобном вопросе уже высказывается ожидание взрослого. Предполагается, что все должно быть обязательно хорошо или прекрасно. И когда реальность не соответствует пожеланиям родителей, ребенок чувствует свою вину, расстраивается и замыкается в себе.

«Да что с тобой не так?»

Если эта фраза произносится шутливым тоном, то ничего плохого в ней нет. Но когда мама или папа восклицают в раздражении: «Да что с тобой не так?», то ребенок получает сигнал, что есть что-то неправильное в самом факте его существования. Если взрослый, которому чадо доверяет, заявляет, что с маленьким человеком что-то не в порядке, ребенок верит этому. И начинает спрашивать себя, что же с ним действительно не так. При этом ответить на этот вопрос он не в состоянии. А подобные размышления могут иметь долговременный эффект и закончиться визитами к психологу.

«Он это не специально»

Конечно, каждый ребенок нуждается в защите и поддержке со стороны родителей. Но когда взрослые стараются оградить свое чадо от любых трудностей и сложностей, это может сыграть дурную шутку. Порой малышам нужно позволять совершать ошибки, делать неправильный выбор и нести за это ответственность. В ином случае это грозит тем, что у ребенка будет заниженная самооценка и он всегда будет полагаться на мнение и поддержку других людей. И не сможет решать свои проблемы самостоятельно.

«И как все эти счета оплатить?»

Детей не стоит перегружать финансовой информацией. Даже если у родителей есть какие-то денежные трудности, ребенку об это знать необязательно. Ведь сделать что-то младшие члены семьи все равно ничего не могут. А вот избавиться от чувства тревоги им будет очень сложно.

«Ну и оставайся, а я пошел»

Каждый из родителей сталкивался с такой ситуацией: самое время уходить с детской площадки или из парка, а чадо радостно носится вокруг и ни в какую не желает заканчивать игры. Однако угроза оставить ребенка одного не только заставляет его совершать необходимые действия, она формирует у малыша чувство незащищенности. Он неожиданно понимает, что родители готовы бросить его одного в этом страшном и пугающем мире. Вырастая, такие дети делают больше ошибок в сложных и стрессовых ситуациях.

«Подумаешь, большое дело»

Это, пожалуй, одна из худших фраз, которые взрослый может сказать своему ребенку. Таким образом родители отрицают чувства детей. Что может привести к тому, что младшие члены семьи перестанут делиться своими эмоциями со старшими. Лучше уточнить у ребенка, что он чувствует и почему испытывает такие эмоции.

«Не жадничай, поделись»

Щедрость — это замечательное качество. Поэтому родители стараются привить его своим детям с самого раннего возраста. Но в первые годы жизни дети еще не очень хорошо понимают, что такое эмпатия и почему они должны делиться своими игрушками по первому требованию другого ребенка. Заставляя свое чадо отдать другому малышу необходимую вещь, родители непроизвольно закладывают в его голову совершенно неправильные идеи. Например, что необходимо просто заплакать, чтобы получить желаемое. И что ребенок должен выдать любой предмет, если другой человек попросил его об этом.