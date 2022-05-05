15 привычных фраз, без которых и родителям легче станет, и дети радостно выдохнут

Процесс воспитания детей — дело непростое. В жизни родителей и их отпрысков бывают не только радостные моменты, но и серьезные размолвки. И, кажется, в таком случае следует обсудить поведение ребенка. Объяснить чаду, в чем оно ошибается, или успокоить его. Но от некоторых фраз может быть больше вреда, чем пользы. И лучше просто промолчать, чем произносить их.

Мы в AdMe.ru понимаем, что порой дети могут и святого вывести из себя. И, изучив советы психологов, решили выделить несколько фраз, которые не стоит употреблять в общении с ребенком. От этого и родителям, и детям станет только легче.

«Ой, а я и не знаю, куда это делось»

Порой кажется, что проще придумать что-нибудь, чем сказать ребенку правду. Ведь иногда реальное положение вещей может расстроить малыша. Взрослые считают, что таким образом они делают своему чаду только лучше. Но дети до определенного возраста не слишком хорошо понимают разницу между враньем и так называемой белой ложью. И, осознав, что их обманули, начинают поступать таким же образом. Лучше объяснить ребенку, что такое ложь во спасение и когда ее можно использовать.

«Ну и чего ты испугалась?»

Все люди чего-то боятся, и дети не являются исключением. Поэтому не стоит стыдить малыша, если он уверен, будто у него под кроватью живет дракон, или ему боязно играть с незнакомыми ребятами. Заявляя ребенку, что в напугавшей его ситуации нет ничего опасного и тревожиться не о чем, родитель обесценивает его чувства. И ребенок перестает доверять своей интуиции. В подростковом возрасте это может привести к неприятным ситуациям.

«Да ладно, я тоже в детстве школу прогуливал»

Признаваться в грехах молодости своим детям — это не слишком хорошая мысль. Потому что таким образом взрослый разрешает ребенку подобное поведение. Ведь даже если чадо ничего не произнесет вслух, то про себя оно подумает: «Вот папа или мама это делали, и с ними все в порядке!»

«Посмотри, до чего ты нас довела»

Если родитель говорит своему чаду: «Ты разбил мое сердце» или «Ты довела меня до слез», тем самым он утверждает, что ребенок контролирует его эмоции. Это не слишком хорошая идея. В дальнейшем подросток может воспользоваться этим оправданием и заявить, что мама или папа повинны в его поведении. Когда взрослые слишком часто используют обвинения в воспитательном процессе, у ребенка не слишком четко формируются критическое мышление и сознательность. И в будущем чадо предпочитает следовать заложенным ранее указаниям старших не волновать родителей.

«Ой, ты вечно преувеличиваешь!»

Дети действительно могут вести себя слишком драматично. Но они только учатся справляться со своими эмоциями. И одним из важнейших примеров в этом деле для них являются родители. Если взрослые говорят своим отпрыскам, что их чувства преувеличены и не соответствуют действительности, дети этому верят. И вырастают с убеждением, что их эмоции не имеют никакого значения.

«У тебя получается лучше, чем у Маши или Васи»

Конечно, похвала обычно идет на пользу ребенку: она укрепляет его чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Но не стоит уж слишком превозносить успехи чада, а уж тем более утверждать, что малыш превосходит окружающих. Таким образом можно воспитать типичного нарцисса.

«И куда ты в этом собралась?»

У родителей и подростков часто могут быть разные представления о стиле. То, что является модным для взрослых людей, дети считают скучным. В этом возрасте ребята не желают носить одежду, которая была бы похожа на вещи их родителей. Любое сходство их раздражает. Они стараются каким-либо образом отделить себя от взрослых и не только найти свой стиль, но и выразить себя. Что очень важно для взрослеющих отпрысков.

«Я должна это сделать!»

И взрослым, и малышам зачастую приходится делать те вещи, которые им не нравятся. Но родителям не стоит говорить об этом вслух. Таким образом мама и папа заявляют ребенку, что не могут контролировать свою жизнь. Детям лучше демонстрировать, что многое зависит от их собственного выбора, а не от внешних обстоятельств. Да, какие-то действия необходимы, но всегда можно сказать: «Мне не хочется сегодня убираться. Но я люблю, когда дома чисто, да и наши любимые штаны не испачкаются, когда мы будем играть».

«Ох, я знаю, что ты чувствуешь!»

Все взрослые люди когда-то переживали первую влюбленность, ссору с друзьями и другие яркие эмоции, которые сопутствуют переходному возрасту. Но эти события прошли давным-давно. Подробности, а также оттенки чувств, скорее всего, уже смягчились в памяти. Поэтому лучше не произносить подобную фразу. Это может вызвать еще большее раздражение у подростка, и он отдалится.

«С другой прической ты выглядишь значительно симпатичнее»

Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок выглядел симпатично. И взрослым кажется, что они точно знают, какую одежду их детям стоит носить и какая прическа лучше подчеркивает их привлекательность. Не стоит загонять свое чадо в подобные рамки. Взрослеющие дети и так испытывают массу стресса из-за внешности и склоны постоянно оценивать свой облик критически. Подобные невинные замечания ничего хорошего не принесут, а лишь повысят накал эмоций.

«Ты права, Катя такая гадкая!»

Дети порой могут жаловаться на своих друзей и давать им всяческие обидные характеристики. Не стоит спешить и поддерживать свое любимое чадо в подобной оценке. В юном возрасте люди быстро ссорятся и мирятся. И если на следующий день отпрыск вновь станет лучшим другом условной Кати, позиция родителя несколько пошатнется, и он будет выглядеть не слишком-то хорошо. Лучше просто выслушать ребенка и дать пару дельных советов, если он о них попросит.

«Вот сейчас соберу вещи и уйду из дома!»

Когда чадо ведет себя из рук вон плохо, у любого из родителей рано или поздно сдают нервы, и порой дело доходит до подобных угроз. Даже если изначально мама или папа еще могут заставить ребенка вести себя прилично, в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на детской психике. Из-за таких фраз малыш чувствует себя незащищенным. Это иногда приводит к необоснованно резким проявлениям защитного механизма во взрослом возрасте.

«И чем это ты в своей комнате целыми днями занимаешься?»

Подросткам часто требуется хоть какая-то независимость от родителей и других членов семьи, поэтому они предпочитают скрываться в своей комнате и проводить там довольно много времени. Это нормальное поведение, и в нем нет ничего дурного. Подобный вопрос, скорее всего, заставит ребенка постараться достичь еще большего уединения. Если мама или папа скучают по своему повзрослевшему чаду и хотят проводить с ним больше времени, проще сказать ему об этом напрямую.

«Понятно, у тебя эти дела начались!»

Если девочка пребывает в расстроенных чувствах, не стоит сразу же озвучивать возможную причину ее состояния. Лучше позволить ребенку объяснить все самостоятельно и затем предложить возможное утешение. Такие предположения только смутят чадо и вызовут еще более бурные эмоции.

«Я так люблю, когда ты убираешь у себя в комнате»

Когда родители говорят детям, что любят их или же сердятся на них за какое-то определенное поведение, тем самым они пытаются контролировать своих отпрысков. Иногда такой метод действует достаточно эффективно. Но в будущем он может привести к малоприятным последствиям. Подросшие ребята часто оценивают свои действия и поступки с точки зрения других людей. И считают, что любые теплые чувства необходимо заслужить и доказать материально.