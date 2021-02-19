15 примеров двойных стандартов, которые уже сидят в печенках у каждого

Находясь в социуме, мы часто замечаем, что одни и те же действия людей могут оцениваться по-разному. Определенное поведение допускается обществом для одной группы людей или отдельного человека, но не одобряется для других. В одних случаях дискриминируются женщины, в других — мужчины. Необъективно интерпретируются и поступки людей, которые отличаются возрастом или внешним видом.

Мы в AdMe.ru часто натыкаемся на ситуации, в которых непредвзятостью и не пахнет, но к этому все привыкли.

1. Общество одобряет большое количество предыдущих партнеров у мужчин, но не у женщин

2. Мы готовы любоваться открытым женским телом в рекламе, но в жизни оно вызывает раздражение

3. Требования ко внешнему виду женщин выше

4. Принято восхищаться телом женщины во время беременности, но осуждать изменения ее фигуры после родов

5. Проявление эмоций женщинами поощряется, а выставление напоказ мужских чувств порицается

6. От женщин ожидается умение вести хозяйство, мужчинам его отсутствие легко прощается

7. Мужчина может всего добиться сам, а женщина добивается успеха только с помощью мужчин

8. Мы верим в то, что мужчина априори лучше разбирается в технике

9. Обсуждать внешний вид полных людей считается невежливым, а давать советы худым — вполне приемлемым

10. От мужчины и женщины ожидается разный вклад в семейный бюджет

11. Легкомысленное поведение коллеги прощается, если он симпатичен

12. Требования, которые предъявляют к мужчине-начальнику и женщине-руководителю, разнятся: то, что считается сильным поступком одного, воспринимают как слабость другой

13. Покупка гигиенических принадлежностей женщинами считается чем-то постыдным, если продавец — мужчина

14. Главный показатель успешности женщины — наличие семьи, в то время как у мужчин — профессиональные достижения

15. Родители требуют хороших оценок и успеха от своих детей, не задумываясь, какой пример они показывают своим поведением