15 правил, которые помогут вам выжить в любом коллективе

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Новый коллектив — это всегда стресс, причем не только для человека, который сменил работу. Это стресс для ребенка, которого перевели в другую школу, для студента-первокурсника, для взрослого, который пришел на курсы повышения квалификации или даже на йогу.

AdMe.ru взял на себя смелость дать несколько полезных советов, которые помогут вам безболезненно влиться в новый коллектив.

1. Не старайтесь дружить со всеми

Помните, что в новую организацию, в вуз или на курсы вы пришли прежде всего работать или получать новые знания. Хотя вежливость, доброжелательность и просьбы о помощи, конечно же, никто не отменял. Вскоре приятели и, возможно, даже хорошие друзья появятся сами. То же самое касается флирта. Вряд ли нужно объяснять, почему не стоит кидаться искать любовь в новом коллективе: очевидно, что это может быть чревато конфликтами и непониманием со стороны начальства и коллег. Даже невинные заигрывания, обусловленные желанием заручиться поддержкой противоположного пола, вероятнее всего, вызовут раздражение у многих сотрудников.

2. Начните общение первым

Новые коллеги могут встретить вас настороженно. Возможно, вы заняли место того сотрудника, которого они очень любили и уважали, или просто это давно устоявшийся коллектив, куда не слишком охотно принимают новичков. В этой ситуации сотрудники могут если не игнорировать вас, то не особо стремиться ввести в курс рабочих дел. Будьте смелее, начните диалог первым в лифте или на кухне. Проявите вежливость и внимание к людям, но не будьте навязчивым.

3. Будьте осторожны в соцсетях

Не стоит торопиться добавлять в друзья в соцсетях ваших новых коллег: для начала внимательно посмотрите, нет ли на вашей страничке того, что может вызвать острую конфликтную ситуацию или поспособствовать тому, что о вас сложится неверное мнение. Возможно, ваш шеф придерживается прямо противоположных политических взглядов, а вы буквально на днях написали длинный пост с оценкой последней инициативы правительства? Это наверняка может стать причиной конфликта. Если ваш аккаунт не отличается обилием слишком личной информации и остродискуссионными темами постов, то смело добавляйте сослуживцев во френд-лист. Общение в сетях поможет лучше узнать их и быстрее наладить общение.

4. Обращайтесь за помощью

Одно из золотых правил Дейла Карнеги гласит: всегда давайте людям почувствовать их значимость. Вы в этом коллективе новичок, а значит, можете подарить коллегам возможность проявить свои лучшие профессиональные качества, обращаясь к ним с просьбами по рабочим вопросам.

5. Умерьте инициативу

Часто новички стремятся как можно скорее проявить себя в новом коллективе и начинают беспрестанно выдвигать всякие предложения. Это не лучшая стратегия. Куда уместнее будет сначала основательно разобраться в том, как устроена работа в компании, и только затем проявлять инициативу. Как советует бизнес-консультант Стивен Кови, сначала старайтесь услышать и лишь потом — быть услышанным.

6. Собирайте сплетни

Да-да, звучит странно, но будет нелишним обращать внимание на информацию, которая касается не только работы, но и личной жизни сотрудников, особенно если это ваши подчиненные. Помните, что они живые люди, а не роботы, и некоторые личные неприятности могут вывести их из строя. Здорово, если вы будете понимать, когда стоит проявить участие и быть с коллегой помягче. При этом не забывайте фильтровать информацию и сами старайтесь не участвовать в распространении сплетен.

7. Определите с начальством план вхождения в должность

У некоторых компаний есть программа адаптации новичков и даже система наставничества, которые помогают новому работнику максимально быстро пройти этап низкой продуктивности. Если же в той компании, куда вы устроились, подобного нет, попросите начальника помочь вам: определите вместе с ним четкий круг ваших обязанностей и шаги, которые позволят вам постепенно включиться в трудовой процесс. Возможно, кто-то из коллег предложит вам свою помощь в адаптации. Будьте осторожны, соглашаясь на это предложение. Бывает, что под благовидным предлогом некоторые сотрудники пытаются повесить на новичка часть своих обязанностей. Если вы видите, что это тот самый случай, вежливо, но уверенно пресекайте подобные действия в вашу сторону.

8. Уделяйте внимание всем своим коллегам

Устанавливая связи с коллегами, уделите внимание тем, кто стоит ниже вас по карьерной лестнице, советует гуру нетворкинга Кейт Феррацци в своей книге «Никогда не ешьте в одиночку». Любой из них может когда-нибудь стать вашим начальником. А если даже и нет, то не исключено, что однажды они окажут вам поддержку в критические моменты вашей карьеры — прямо или косвенно. Например, секретарь на ресепшен может прикрыть ваше опоздание, охранник — помочь забрать в нерабочий день нужные вам документы и т. д.

9. Обедайте в компании

Кейт Феррацци советует также использовать обеденный перерыв, помимо основного его назначения, еще и для того, чтобы установить полезные и дружеские связи. За столом люди обычно открыты и настроены на свободное общение. Вы даже можете пригласить кого-то из новых коллег на домашний обед или ужин, где создается особая атмосфера тепла.

10. Угостите коллег

Все любят перекусить на работе чем-нибудь вкусненьким, поэтому угостите новых коллег вкусной пиццей или домашней выпечкой — и вам сразу накинут несколько очков. А если вы предварительно выясните вкусовые предпочтения сотрудников и учтете их, выбирая угощение, то еще несколько плюсов в карму вам обеспечены.

11. Перестаньте сравнивать

Если на вашем предыдущем месте работы или учебы было так круто, то почему вы сейчас здесь? Если же вы, наоборот, негативно отзываетесь о предыдущем коллективе, то где гарантия, что точно так же вы впоследствии не оцените нынешний? Кроме того, не исключено, что, рассказывая подробности о предыдущем месте работы, вы случайно не разгласите коммерческую тайну, а это уже чревато уголовным преследованием.

12. Поменьше снобизма

Не демонстрируйте собственное превосходство, если считаете, что вы опытнее. Даже если это действительно так, подобное поведение жутко раздражает, особенно если оно исходит от новичка. Если вы знаете, как можно помочь коллеге, предложите помощь, но без излишнего пафоса. Внимание: оказывая помощь, не забывайте про пункт № 7.

13. Игнорируйте негатив

Поймите, что злость других — это далеко не всегда ваша вина. Новичок в коллективе может стать жертвой травли. Например, распоряжения нового начальника могут саботироваться во имя местного неформального лидера, а молодого специалиста могут вынуждать уволиться из-за того, что он занял место очень уважаемого, но ушедшего на пенсию коллеги. Такое явление называется моббингом (в животном мире этот термин означает нападение стада травоядных на хищника). Психолог Арианна Оуд советует в таком случае сразу дать отпор нападкам, чтобы не принимать навязываемую роль жертвы. Предложите критикующим вас и вашу работу оформить претензии в письменном виде и с подробным обоснованием — как правило, противник после этого сдувается, если, конечно, его критика реально не обоснована. Доктор наук Роберт Саттон предлагает метод эмоциональной остраненности. Просто не тратьте нервы на агрессоров и не пытайтесь изменить их мнение о себе. В качестве примера Саттон приводит американку, которой помог совет... инструктора по рафтингу: «Если вы выпали из лодки, не пытайтесь бороться с волнами — просто отталкивайтесь ногами от камней».

14. Не суйте нос в те дела коллег, которые вас касаются

Вы только пришли в новый коллектив и видите, что Маша постоянно опаздывает, а Женя обедает целых полтора часа вместо положенного часа? Вполне возможно, что подобные вольности позволяются этим сотрудникам за их отличную работу. Быть может, Маша частенько работает сверхурочно, а Женя нашел столько клиентов для компании, что вам у него еще учиться и учиться. Как бы то ни было, если даже это не так, вы не вправе кого-то осуждать и высказывать личное мнение по этому вопросу.

15. Соблюдайте традиции

В любом коллективе есть свои устоявшиеся традиции, о которых надо обязательно разузнать. Старайтесь соблюдать их по мере возможности. Если у коллег принято на новогодний корпоратив ходить в сауну, а вам это противопоказано по состоянию здоровья, можно просто посидеть вместе с коллегами в предбаннике. Совсем отказываться не стоит, ведь как раз на таких неформальных мероприятиях зачастую и устанавливаются доверительные связи между коллегами. Пропустив корпоратив, вы рискуете потерять расположение коллектива. При этом, конечно же, не стоит слишком расслабляться. Помните, что вокруг вас не друзья детства, а коллеги, не злоупотребляйте алкоголем и не слишком откровенничайте на личные темы. Вряд ли вам будет комфортно в офисе, где все знают о тонкостях ваших проблем с бывшим и видели вас отплясывающей на столе. Вспомните пункт № 1.

А что делаете вы, чтобы быстрее влиться в новый коллектив?