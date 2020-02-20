15+ вещей, которые бесят продавцов-консультантов, а клиенты об этом и не догадываются

Сразу видно клиентов, которые не собираются ничего покупать. Они ходят по залу и смотрят абсолютно все вещи. Могут что-то потрогать, взять в примерочную, но в основном общаются, смотрят в телефон и слушают музыку.

Никто не обрадуется клиенту, пришедшему к закрытию. Как правило, ближе к окончанию рабочего дня продавцы начинают наводить порядок, раскладывать вещи по местам, чтобы вовремя уйти домой. А забежавший за 5 минут до закрытия покупатель отберет драгоценное и, что очень вероятно, нерабочее время.

«Меня несколько раздражают клиенты, которые могут взять одну и ту же модель, но в разных размерах». Это оставляет минимальный выбор для других покупателей, и если так будет делать каждый, то все рабочее время уйдет на развешивание вещей обратно.

Не может не утомлять и фраза, которую неловко произносить после длительной примерки даже самому покупателю: «Я еще подумаю».