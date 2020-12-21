15 непрошеных советов, которые каждый родитель слышал сотни раз

Родители часто получают непрошеные советы по воспитанию детей, а также относительно того, как должны выглядеть малыши, чем их лучше кормить и т. д. Порой это совершенно незнакомые люди, которым невдомек, что их «ценные» рекомендации вызывают лишь раздражение и недоумение. Иногда советчики проявляют искреннюю заботу и желание помочь. Но в большинстве случаев такие советы даются, чтобы повысить собственную самооценку, а родителями они воспринимаются как желание покритиковать, продемонстрировать недоверие к их воспитательным навыкам.

AdMe.ru уверен, что каждый родитель хоть раз в жизни встречал подобного доморощенного эксперта по воспитанию чужих детей.

Ребенок должен учиться самостоятельности с пеленок

Ходить в кружки детям необязательно

Малышей нужно кутать

Не следует долго кормить грудью

Необходимо научить малыша вести себя тихо

Термообработка белья обязательна

Ребенок должен начать передвигаться самостоятельно как можно раньше

Использование слинга небезопасно

Ребенок должен начать ходить на горшок. И чем раньше, тем лучше

Детям можно есть все

Младенца надо кормить грудью, а не смесями

Малыша нельзя слишком кутать в теплую погоду

Лучше возить ребенка в коляске, чем носить в новомодных приспособлениях

Малыш должен с молодых ногтей усвоить правила этикета

Ребенка нужно брать на ручки, лишь бы он не плакал