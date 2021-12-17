15 метких иллюстраций, которые доказывают, что у каждого поколения своя стыдоба
Всего каких-то 200 лет назад женщине было неприлично носить брюки, работать наравне с мужчинами или не иметь детей. Да что уж говорить, буквально пару десятилетий назад представления о том, что допустимо, а что стыдно, были радикально иными, нежели сейчас. А еще через 20 лет они, вероятно, изменятся вновь.
Мы в AdMe.ru стараемся следить за стремительно развивающимся этикетом и иллюстрировать самые яркие перемены.
Из-за боязни осуждения личные отношения было принято скрывать как можно дольше
Теперь обсуждать и тем более осуждать чужую личную жизнь — моветон
А вот отказываться от труда больше не считается неприличным
Даже детей уже не привлекают к работе по дому с пеленок
Проявлять эмоции больше не стыдно
А вот носить одно и то же может казаться неприличным
Признаваться в неудачах на любовном фронте больше не значит быть слабым
Теперь никто не застыдит, если не поздороваться с соседями
Часто менять работу больше не значит быть безответственным
Иметь слишком много вещей теперь не совсем прилично
К приходу гостей, оказывается, можно и не убираться
Дома теперь тоже нужно выглядеть прилично
Больше не стыдно отказываться от хлеба
Зато стыдно давать непрошеные советы
Запретных тем для обсуждения в сфере женской физиологии не осталось, и это вовсе не неприлично
А на ваш взгляд, какие правила приличий давно себя изжили?
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