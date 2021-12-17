15 метких иллюстраций, которые доказывают, что у каждого поколения своя стыдоба

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Всего каких-то 200 лет назад женщине было неприлично носить брюки, работать наравне с мужчинами или не иметь детей. Да что уж говорить, буквально пару десятилетий назад представления о том, что допустимо, а что стыдно, были радикально иными, нежели сейчас. А еще через 20 лет они, вероятно, изменятся вновь.

Мы в AdMe.ru стараемся следить за стремительно развивающимся этикетом и иллюстрировать самые яркие перемены.

Из-за боязни осуждения личные отношения было принято скрывать как можно дольше

Теперь обсуждать и тем более осуждать чужую личную жизнь — моветон

А вот отказываться от труда больше не считается неприличным

Даже детей уже не привлекают к работе по дому с пеленок

Проявлять эмоции больше не стыдно

А вот носить одно и то же может казаться неприличным

Признаваться в неудачах на любовном фронте больше не значит быть слабым

Теперь никто не застыдит, если не поздороваться с соседями

Часто менять работу больше не значит быть безответственным

Иметь слишком много вещей теперь не совсем прилично

К приходу гостей, оказывается, можно и не убираться

Дома теперь тоже нужно выглядеть прилично

Больше не стыдно отказываться от хлеба

Зато стыдно давать непрошеные советы

Запретных тем для обсуждения в сфере женской физиологии не осталось, и это вовсе не неприлично