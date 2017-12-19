15 любопытных фактов о том, как устроено тело мужчины

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Ученые из разных стран мира продолжают исследовать различия между женщинами и мужчинами и активно расшифровывают все новые и новые жизненно важные тайны мужского организма.

Мы в AdMe.ru приготовили для вас небольшой список интересных фактов о теле мужчины. Возможно, некоторые окажутся вам в новинку.