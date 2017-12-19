15 любопытных фактов о том, как устроено тело мужчины
Ученые из разных стран мира продолжают исследовать различия между женщинами и мужчинами и активно расшифровывают все новые и новые жизненно важные тайны мужского организма.
Мы в AdMe.ru приготовили для вас небольшой список интересных фактов о теле мужчины. Возможно, некоторые окажутся вам в новинку.
- Когда мужчина слушает, его мозг в этом процессе задействован только наполовину. Одновременно с этим мужчина может думать о чем-то другом. У женщин все иначе: когда они слушают, мозг полностью участвует в процессе. Поэтому в разговоре с мужчиной стоит излагать мысли четко, кратко и по существу.
- Слух, обоняние и вкусовые рецепторы среднестатистического мужчины менее развиты, чем у женщины. Связано это с тем, что женщины чаще имеют дело с приготовлением пищи, домашней уборкой и ухаживают за детьми.
- В темноте женщина видит больше деталей, но только на близком расстоянии. Мужчины же хоть и видят несколько хуже, но зато одинаково хорошо различают предметы, находящиеся на любом расстоянии.
- Среди мужчин левшей в три раза больше, чем среди женщин. Научное объяснение этому феномену так и не обнаружили. По мнению сотрудников Австралийского национального университета, люди, владеющие левой рукой, могут обрабатывать большие объемы информации быстрее по сравнению с правшами.
- Мужчины лучше справляются с физическими нагрузками. Объем крови у мужчин составляет в среднем 5-6 л, в то время как у женщин только 4-4,5 л. Мужская кровь к тому же намного богаче гемоглобином и эритроцитами, что улучшает циркуляцию кислорода.
- Целлюлит у мужчин не предусмотрен природой. Это связано с тем, что у мужчин и женщин разное соотношение мускулов, жира и соединительной ткани. У мужчин от природы более развитая мышечная ткань, а кожа содержит больше коллагена.
- Мужчины спят крепче. Электрическая активность мозга у мужчин во сне падает на 70 , а у женщин лишь на 10 %. Причину этому можно найти в истории первобытного общества. Мужчина — охотник, дома он должен хорошо отдохнуть. Женщина — хранительница очага, она все время следит за домом и детьми.
- Мужчинам проще похудеть. Мужской организм тратит больше калорий, чтобы поставлять энергию к мышцам и другим органам. При этом уровень тестостерона у мужчин в 7 раз выше, что повышает метаболизм независимо от фактора мышечной массы, которой у мужчин больше, чем у женщин.
- Мужчина лучше замечает движущиеся предметы. Если какой-то предмет находится в статичном положении — его можно и не заметить. Поэтому мужчина всегда обращает внимание на танцующую девушку.
- У мужчин есть предрасположенность к образованию «пивного живота». Причина в том, что мужчины набирают жир не под кожей, как женщины, а внутри брюшной полости, между внутренними органами.
- У мужчин более слабый иммунитет. Мужчины намного больше подвержены инфекционным заболеваниям, чем женщины. Причина этому — тестостерон, который природа наделила противовоспалительным эффектом. Этот гормон усиливает работу генов, снижающих воспаление, отчего организм вырабатывает меньшее количество антител.
- Исследования подтвердили, что, как правило, у мужчин мочевой пузырь больше и опорожняют его они реже, чем женщины. У женщин в малом тазу расположен ряд других половых органов, поэтому мочевой пузырь и меньше. Норма для женщин колеблется от 0,2 до 0,5 л, а для мужчин — до 0,7 л.
- Тело мужчины вмещает в себя на 1,5 раза больше сальных и потовых желез, чем тело женщины. В силу таких серьезных причин мужская кожа производит больше кожного сала и выглядит более жирной.
- Мужчины хуже переносят высокие температуры. С другой стороны, мужское тело — отменный обогреватель, ведь его температура в среднем на 0,2 градуса выше, чем у женщины. А связано это с быстрым обменом веществ и выработкой тепла в мужском организме.
- Генетически мужчины устроены проще женщин. Активные Х-хромосомы клеток представляют собой набор из материнских и отцовских клеток. Мужчины получают Х-хромосомы от матери. В У-хромосоме содержится менее 100 генов, в то время как Х-хромосома несет около 1 500 генов.
Мужчины и женщины отличаются каждой клеточкой своего организма, потому что они несут различные хромосомные наборы. Но именно то, что все мы такие разные, и делает нас такими интересными и желанными друг для друга! Разве не так?
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