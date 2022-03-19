15+ комиксов о токсичных людях, которые могли бы подрабатывать дементорами в мире Гарри Поттера
Внимательные читатели помнят, что среди обитателей вселенной Гарри Поттера были дементоры — мрачноватые создания, главным занятием которых было вытягивать из людей радость и счастье. Ничего личного, они просто так поддерживали свое существование. Но иногда складывается ощущение, что подобные персонажи — любители регулярно портить настроение окружающим — есть и среди нас.
Мы в AdMe.ru, конечно, тоже не раз сталкивались с такими людьми. И кажется, изучили их основные приемчики и способы воздействия.
1. Попытки демонстративно игнорировать
2. Желание непременно указать на то, что вы поправились или как-то не так выглядите
3. Обесценивание достижений
4. Отрицание своих предыдущих действий и попытки поставить вас в неловкое положение
5. Стремление сделать виноватыми окружающих
6. Игра в молчанку и вечные обиды
7. Нежелание погружаться в ваши проблемы
8. Неумение радоваться за других людей
9. Привычка в любой ситуации выражать свое «ценное мнение»
10. Способность поставить всех на уши, а потом сказать: «Вы чего такие взвинченные?»
11. Привычка совать нос в чужие дела
12. Стремление подрезать крылья тем, кто стремится вперед. Может, это банальная зависть?
13. Привычка говорить окружающим «только правду и ничего больше», особенно в тех случаях, когда никто об этом не просит
14. Привычка высмеивать всех знакомых и незнакомых
15. Желание раздавать непрошеные советы направо и налево
16. Искреннее ощущение того, что важные дела могут быть только у них, а у вас — так, ерунда какая-то
Интересно, а как вам удается не терять лицо при общении с такими людьми? Поделитесь с нами своим опытом?
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