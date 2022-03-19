15+ комиксов о токсичных людях, которые могли бы подрабатывать дементорами в мире Гарри Поттера

Внимательные читатели помнят, что среди обитателей вселенной Гарри Поттера были дементоры — мрачноватые создания, главным занятием которых было вытягивать из людей радость и счастье. Ничего личного, они просто так поддерживали свое существование. Но иногда складывается ощущение, что подобные персонажи — любители регулярно портить настроение окружающим — есть и среди нас.

Мы в AdMe.ru, конечно, тоже не раз сталкивались с такими людьми. И кажется, изучили их основные приемчики и способы воздействия.

1. Попытки демонстративно игнорировать

2. Желание непременно указать на то, что вы поправились или как-то не так выглядите

3. Обесценивание достижений

4. Отрицание своих предыдущих действий и попытки поставить вас в неловкое положение

5. Стремление сделать виноватыми окружающих

6. Игра в молчанку и вечные обиды

7. Нежелание погружаться в ваши проблемы

8. Неумение радоваться за других людей

9. Привычка в любой ситуации выражать свое «ценное мнение»

10. Способность поставить всех на уши, а потом сказать: «Вы чего такие взвинченные?»

11. Привычка совать нос в чужие дела

12. Стремление подрезать крылья тем, кто стремится вперед. Может, это банальная зависть?

13. Привычка говорить окружающим «только правду и ничего больше», особенно в тех случаях, когда никто об этом не просит

14. Привычка высмеивать всех знакомых и незнакомых

15. Желание раздавать непрошеные советы направо и налево

16. Искреннее ощущение того, что важные дела могут быть только у них, а у вас — так, ерунда какая-то