15 книг по психологии, которые перевернут ваши знания о себе и окружающих
Когда кажется, что все идет под откос — в отношениях, на работе или в целом во взаимодействии с окружающими, первое, что приходит в голову, — записаться на прием к психологу. Или же поделиться своими страхами с друзьями. Но зачастую проблемы лежат совсем на поверхности и решить их можно самостоятельно, прочитав специальную литературу.
AdMe.ru составил список книг, которые помогут вам лучше понять себя, окружающих и направить свою жизнь в нужное русло.
1.
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Роберт Чалдини
Психология влияния
Отличная книга из серии обязательных к прочтению. Хоть и написана давно, актуальности не теряет. Простым языком автор рассказывает об основных поведенческих особенностях человека, дает советы, как влиять на людей и оградить себя от действия чужого влияния.
«Психология влияния» рекомендована маркетологам, менеджерам и всем, кто в своей работе контактирует с людьми. Также книга будет полезна широкому кругу читателей: вы узнаете, какие психологические уловки используют работники сферы услуг, научитесь им сопротивляться и выбирать действительно нужные вещи.Читать
2.
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Стивен Р. Кови
7 навыков высокоэффективных людей
Эта книга — мировой бестселлер № 1 по теме личностного роста и саморазвития. Она уже помогла миллионам людей (в их числе Билл Клинтон, Стивен Форбс и Ларри Кинг). Автор легко и увлекательно рассказывает, как понять себя, правильно сформулировать свои цели и достичь их.
Здесь не будет простых решений и мгновенных результатов — все это требует определенных усилий и времени. Для людей, которые стремятся стать лучше, управлять своей жизнью, воплотить в реальность заложенные в них возможности, книга обязательно станет настольной библией.Читать
3.
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Келли Макгонигал
Сила воли. Как развить и укрепить
Книга для всех — от домохозяек до бизнесменов. Автор — преподаватель Стэнфорда — дает простые техники и доступно объясняет, как работают наш мозг и психика. И, что самое важное, книга основана на научных исследованиях, а не только на опыте и мнении автора.
Вы узнаете, из чего на самом деле состоит сила воли, как строится ваше поведение и поведение ваших близких в разных ситуациях и как на это можно повлиять. Книга идеально подойдет тем, кому не хватает мотивации, усидчивости, кто хочет изменить свое мышление и добиться поставленных целей.Читать
4.
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Михаил Лабковский
Хочу и буду
Современный и, пожалуй, самый известный и обсуждаемый российский психолог Михаил Лабковский уверен: каждый человек может стать счастливым. Его книга рассказывает о том, как понять себя, свои желания и научиться радоваться жизни.
На самый сложный вопрос дается понятный каждому ответ. Советы психолога изначально кажутся чересчур радикальными и с первого взгляда могут даже шокировать. Главный посыл автора — «Делай то, что хочешь» — большинство понимает слишком буквально. Речь в книге все же идет о здоровых желаниях здорового человека. А цель автора — показать, что изменить жизнь и себя самого вполне реально, если есть на то искреннее желание.Читать
5.
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Чарлз Дахигг
Власть привычки. Почему мы живем именно так, а не иначе
В книге описаны последние научные открытия на тему того, как формируются наши привычки, как от них можно избавиться или чем заменить плохие.
Вы узнаете, что стоит за тем, как мы едим, спим и ходим по магазинам и почему находимся под такой властью привычек. Выполнение на практике рекомендаций автора однозначно пустит вашу жизнь в нужное русло и изменит ее к лучшему.Читать
6.
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Колин Типпинг
Радикальное прощение
Эта книга — отличный помощник, чтобы обрести гармонию, любовь и счастье. Если вы хотите разобраться в происходящих в вашей жизни событиях, понять причины повторяющихся неудач и любых жизненных происшествий — книга точно для вас.
Она поможет вам изменить свои взгляды на прошлое и настоящее. Вы полностью избавитесь от переживаний прошлого, откажетесь от роли жертвы и с благодарностью начнете принимать все, что преподносит жизнь.Читать
7.
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Джен Синсеро
НИ СЫ
Джен Синсеро — автор, которая действительно разобралась со своими проблемами, любит жизнь, радуется каждому моменту и делится этой радостью с окружающими.
В ее книге написаны вроде бы очевидные вещи, которые почему-то забываются. Книга легко читается, воодушевляет и мотивирует встать с дивана и начать двигаться к жизни своей мечты.Читать
8.
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Эрик Берн
Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры
Из книги вы узнаете, как наладить отношения в семье, понять мотивы своих и чужих поступков, научиться избегать конфликтов с окружающими. Также работа помогает пересмотреть свое поведение и поведение людей вокруг, учит не играть в отношениях с самим собой и другими.
Недаром книга считается одним из основополагающих трудов по психологии взаимоотношений. Читается не так просто, но если вникнуть, понять суть, то книга избавит от многих настоящих и будущих проблем. Решать их можно будет просто и быстро.Читать
9.
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Гэри Чепмен
Пять языков любви
Эта книга о том, как выразить любовь к мужу/жене, молодому человеку/девушке. Независимо от того, в браке вы или нет, мужчина или женщина, — знание «языка» другого человека поможет в отношениях с близкими.
Вероятно, если бы люди, находящиеся в кризисных отношениях с супругом, познакомились с «Пятью языками любви» — разводов и расставаний было бы меньше. Как говорят те, кто прочитал книгу, ее нужно выдавать в загсе вместе со свидетельством о браке для изучения.
Автор помогает понять другого человека и свои ошибки, показывает, что нельзя всех мерить по себе. Дает практические рекомендации и советы, как разобраться в отношениях с партнером, родителями, ребенком.Читать
10.
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Катерина Ленгольд
Просто космос. Практикуем по Agile-жизни, наполненной смыслом и энергией
В своей книге Катерина Ленгольд делится простыми рекомендациями, которые использует сама и которые помогли ей самой добиться успеха.
Читатель узнает, где и как искать мотивацию и энергию, как получать удовольствие, ставить правильные цели, пробовать новое, а главное — что всегда можно изменить свою жизнь, если что-то в ней не устраивает.Читать
11.
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Джозеф Халлинан
Почему мы ошибаемся. Ловушки мышления в действии
Книга для тех, кто интересуется процессом мышления, кто хочет смотреть вглубь своих проблем и понять причины их возникновения. В легкой и увлекательной форме автор рассказывает об ошибках, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни. Дает подсказку, как не переоценить свои способности, не мыслить стереотипами.
Любая ситуация объясняется на примерах, даются рекомендации. Используя методики из книги, вы начнете более осознанно подходить к принятию решений и извлекать уроки из своих прошлых ошибок.Читать
12.
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Юрий Вагин
Доктор, я счастлив? Небанальные советы психотерапевта
Психотерапевт Юрий Вагин за свою многолетнюю практику выслушал более 30 тыс. жизненных историй и на их основе создал свою методику достижения счастья. Его книга подойдет абсолютно всем, а главное, тем, кто находится в непростой жизненной ситуации, кто любит заниматься самокопанием.
Автор с юмором раскладывает все по полочкам, объясняет сложнейшие вещи об устройстве психики и взаимодействии с окружающими. После прочтения вы поймете, что нужно делать, чтобы чувствовать себя счастливым каждый день.Читать
13.
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Дэниел Пинк
Тайм-хакинг. Как наука помогает нам делать все вовремя
Главный посыл книги: продуктивным может стать любой человек, главное — следовать своим естественным биоритмам. Автор рассказывает, как правильно сформировать свой график, чтобы вовремя завершать все поставленные задачи и при этом успевать общаться с близкими и посвящать время себе. Ведь многим не хватает времени на эти необходимые сферы жизни.
Дэниэл Пинк дает практические советы, как использовать время во благо себе. Вы сможете точно определять, когда нужно приступить к делу, узнаете о своих внутренних часах и научитесь управлять настроением для повышения работоспособности. Применяя рекомендации автора, вы легко будете все успевать и достигать в жизни гораздо большего.Читать
14.
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Даниэль Канеман
Думай медленно... Решай быстро
Из книги вы узнаете, что у нас есть две системы мышления. Быстрое мышление (автоматическое) — легко обучаемая система, мы его называем интуицией. Второе, медленное (разумное) — не любящее работу, но способное научить первую различным вещам, позволяет решать сложные жизненные ситуации, с которыми не справляется интуиция.
Автор книги, кстати нобелевский лауреат, доходчиво объясняет, как мы принимаем решения, верные и неверные, посредством работы одной из этих систем мышления. Канеман на примерах показывает, как эти системы взаимодействуют друг с другом и определяют поведение человека. Осознав это, вы точно разберетесь со своей жизнью и решите все свои основные проблемы.Читать
15.
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Виктор Франкл
Сказать жизни «да!». Психолог в концлагере
Сильная книга о сильных людях. Ее автор, психолог Виктор Франкл, во время войны оказался в концлагере. Он описывает собственные наблюдения о том, что происходит с человеком, которому приходится преодолевать большие трудности и выживать.
Книгу необходимо прочитать, если кажется, что нет сил бороться, нет понимания, куда двигаться дальше. После прочтения многое встанет на свои места, придет понимание, что любое препятствие зачем-то дано, любое страдание не бессмысленно.Читать
А что вы читали из психологии и как на вас это повлияло? Или, может, вы выбираете поход к специалисту?
Фото на превью The Double / Bfi