15 книг по психологии, которые перевернут ваши знания о себе и окружающих

Роберт Чалдини

Психология влияния

Отличная книга из серии обязательных к прочтению. Хоть и написана давно, актуальности не теряет. Простым языком автор рассказывает об основных поведенческих особенностях человека, дает советы, как влиять на людей и оградить себя от действия чужого влияния.

«Психология влияния» рекомендована маркетологам, менеджерам и всем, кто в своей работе контактирует с людьми. Также книга будет полезна широкому кругу читателей: вы узнаете, какие психологические уловки используют работники сферы услуг, научитесь им сопротивляться и выбирать действительно нужные вещи.