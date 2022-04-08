15 историй от читателей AdMe.ru, которые на личном примере убедились в том, что порой чужая логика не поддается объяснению

Все мы с детства знаем, что собирать и распространять небылицы о других — недостойное занятие для воспитанного человека. Однако порой возникают такие ситуации, когда причиной появления слухов оказывается странная логика окружающих. Иногда это вызывает лишь улыбку, но бывает, что такие казусы могут серьезно подпортить настроение.