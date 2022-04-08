15 историй от читателей AdMe.ru, которые на личном примере убедились в том, что порой чужая логика не поддается объяснению
Все мы с детства знаем, что собирать и распространять небылицы о других — недостойное занятие для воспитанного человека. Однако порой возникают такие ситуации, когда причиной появления слухов оказывается странная логика окружающих. Иногда это вызывает лишь улыбку, но бывает, что такие казусы могут серьезно подпортить настроение.
Мы в AdMe.ru изучили истории наших читателей на эту щекотливую тему и еще раз убедились в том, что фантазии некоторых людей можно только позавидовать.
- Когда я была совсем маленькой, моя мама расстраивалась, что я совсем на нее не похожа — ни внешне, ни характером. Расстраивается, к слову, до сих пор, а мне уже 40 лет. Так вот, она как-то обронила на работе: «Ну вообще не мой ребенок!» Потом очень удивлялась разговорам, что она взяла приемного ребенка. © Екатерина Полякова / AdMe
- С мужем прожили вместе 28 лет, у нас двое детей, сын и дочь, с разницей в 15 лет. Сын очень похож на отца. Настолько, что те, кто знал мужа в юности и давно не видел, окликают сына на улице прозвищем отца. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что соседка божий одуванчик всем рассказывает, что сын у меня от первого брака. © Гуля / AdMe
- Однажды в универе «без меня меня женили». Захожу в столовку, и тут однокурсница спрашивает: «А ты правда выходишь замуж?» Я в недоумении. Позже мой однокурсник рассказал, как родился миф про мою свадьбу. Был у нас преподаватель со слабым зрением и плохой дикцией. Во время переклички он назвал неведомую нам фамилию. И дальше пошло по рядам: «Это кто?» Далее предположили, что это моя фамилия, так как она больше всего была похожа на озвученный вариант:
— А она что, фамилию сменила?
— Замуж вышла?
— Замуж вышла! За кого?
Испорченный телефон. Классика жанра. © Маркони / AdMe
- Мой брат так троллил соседей: у них был общий тамбур в подъезде, и, когда я приходила в гости присмотреть за племянницей, он выставлял мои туфли в тамбур, чтобы соседи передали его жене про «любовницу», которая являлась, пока она на работе. © Svetlana Svetlana / AdMe
- На одной из прошлых работ одна коллега довольно жестко и без причины наехала на меня и наорала. Я даже ответить не успела, как другой коллега так же жестко поставил ее на место. После этого долго ходили слухи о нашем с ним бурном романе, некоторые подходили и прямо интересовались, почему мы так упорно скрываем сей факт. На все мои возражения они просто улыбались в ответ. © Чудо-Юдо / AdMe
- Есть у меня друг с институтских времен, мы с ним часто ездили по научным мероприятиям, где встречали одних и тех же коллег. Однажды на какой-то конференции мы с ним брякнули что-то типа: «Ну если до 30 лет не обзаведемся семьями, то сыграем свадьбу». Потом об этом забыли, и вскоре я вышла замуж. На следующий год я отправляю тезисы на конференцию, звоню в оргкомитет и говорю, чтобы они не перепутали и указали в приглашении мою новую фамилию. Проходит 2 месяца, мы с моим другом приезжаем на конференцию, и нас все начинают поздравлять: «Ну наконец-то, ребята, вы такие молодцы! Мы все знали, что это случится!» То есть для того, чтобы нас поженить, им было достаточно того факта, что я сменила фамилию. И неважно, что она даже близко не похожа на его. © squirrel / AdMe
- Как-то на кафедре было холодно, и я под белый халат надела стеганый дутый жилет, да еще и с резинкой на бедрах. Вечером мне звонит шеф и с тревогой спрашивает, успею ли я пройти предзащиту до родов. Оказалось, наши дамы решили, что я на сносях. © Ирина / AdMe
- Мне было 18 лет, я поехала в гости к тете в крошечный курортный городок. Тетушка отдыхала в санатории и должна была вернуться через 2 дня, поэтому меня встретил ее муж. Разница в возрасте у нас лет 40, а дядя мой очень неугомонный тип, который не любит сидеть дома. И вот он начал меня таскать то в кафе, то в парк. Так за эти 2 дня, пока не приехала моя тетя, весь город записал дядю в престарелые ловеласы, а меня назначил его любовницей, которую он называет племянницей ради прикрытия. Доброжелатели даже успели позвонить тете в санаторий раз 5. © Изяслав в ярости / AdMe
- Я только окончила универ, попала по распределению в организацию и по счастливому стечению обстоятельств сразу поехала в командировку вместе с коллегами. По приезде я обменялась с местным сотрудником маркетинговой информацией. Данных было много, дело затянулось, и он проводил меня до гостиницы, так как было поздно, да и города я не знаю. Через пару дней вернулась домой, и все было окей, пока через полгода я не встретила сотрудницу из другого отдела. Она на меня ошарашенно посмотрела и выдала: «Что ты здесь делаешь? Ты же замуж вышла!» После расспросов выяснилось, что мой «муж» — это тот самый парень из командировки. © Летающий пингвин / AdMe
- На работе мы пользовались служебным такси. Знали всех водителей, а они нас. Как-то я экспериментировала с цветом волос: из блонда в рыжий, потом в шоколад, и в итоге дошла до черной шевелюры, ужаснулась и постриглась практически налысо. Потом узнала от коллеги, что один таксист очень хотел познакомиться со мной поближе, но потом передумал, потому что решил, что я мужчинами не интересуюсь. Типа с такой стрижкой иначе и быть не может. © Ella Bernstein
- Помню, мне было лет 14, к нам в гости в маленьких городок из столицы приехал мой дядя с семьей. Мы не виделись лет 5. Пошли мы с ним в магазин. Лето, идем по нашему двору, обнимаемся, он меня в макушку целует и говорит, что купит все, что я захочу. На следующий день от дворовых подруг я узнала, что толпа других девочек распускает совершенно немыслимые слухи обо мне. Я очень испугалась, но дядя меня успокоил и сказал, что, значит, он еще ничего, раз подходит на роль жениха. © Завтразавр / AdMe
- Я как-то устроилась на новую работу и через неделю пошла на обед с коллегой. Она мне про двух сотрудников рассказала, но я только про одного запомнила. Типа приходил к ним психолог, проверил этого человека, и он якобы оказался болен шизофренией. Естественно, имя она мне назвала. До сих пор не понимаю, что это было и зачем. И с опаской я стала относиться не к этому сотруднику, а к ней. © Marletka / AdMe
- Встречалась как-то с коллегой, фирма была одна, но офисы разные. Я на работе ничем из личной жизни не делюсь, в соцсетях фоточки с ним не публиковала, он тоже. Но спустя время я узнала, что абсолютно все в курсе нашего романа. Оказалось, нас вместе в его машине увидел мимо проезжавший водитель с работы и растрезвонил об этом буквально всем. © Бутербродик / AdMe
- Дело было в эпоху домашних телефонов и записных книжек. Фамилия мамы моей институтской подружки совпадала с моей. Условно Барашкина. И вот к ней приехали родственники и решили позвонить кому-то из своих, а я оказалась в записной книжке среди десятка других Барашкиных. Дальше комедия: к телефону подходит моя крайне любопытная бабушка, беседует, понимает, что что-то не то, и начинает уточнять данные. В общем, в итоге бабуля, с которой мы жили в одной квартире, еще очень долго подозревала меня в наличии мужа Сережи и сына Миши. © Momster / AdMe
- Моя коллега однажды сказала про меня начальнику, что я больничный беру, чтобы на рынке торговать. Когда я спросила: «А чем я там торговала?» Говорит: «Носочками». Я: «Почему носочками?» Ответ: «А потому, что хорошо вяжешь!» А на самом деле все просто было — эта коллега положила глаз на моего мужа, а он никак не отреагировал. Отомстила. © Galina Dolgikh / AdMe
А как вы реагируете на слухи и сплетни?
AdMe/Психология/15 историй от читателей AdMe.ru, которые на личном примере убедились в том, что порой чужая логика не поддается объяснению
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