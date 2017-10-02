15 историй о том, почему люди решились на расставание
Даже из самых сложных отношений не так просто уйти. Всем хочется быть мудрыми и терпеливыми, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось. Но иногда расставание — единственное верное решение.
AdMe.ru собрал 15 историй, в которых люди назвали главные причины, из-за которых они все же решились закончить отношения.
- У нее появились новые друзья, и она начала читать новую литературу, которая полностью изменила ее взгляды и ценности. Она захотела, чтобы рядом с ней были такие же люди и пыталась навязать каждому свое мнение так, что мои друзья стали отказываться от встреч, если она была рядом. Это был уже совсем не тот человек, которого я полюбил.
- Когда мы только познакомились, она была очень занята учебой и карьерой. Но я был готов дать ей время, чтобы добиться целей. Со временем она стала раздражительнее — я оправдывал это напряженным графиком и убеждал себя, что это пройдет. Но однажды я понял, что только обманываю себя и у нее никогда не найдется времени для меня.
- Я понял, что мы больше не были одной командой. Раньше мы поддерживали друг друга в разных ситуациях. А потом я начал чувствовать, что я словно соревнуюсь с ней против нее. Я постоянно старался делать что-то хорошее, но она постоянно искала какой-то подвох. Я понял, что влюбленность прошла и мы стали плохо влиять друг на друга.
- Я хотела путешествий и приключений, а он мечтал о стабильности. В идеале он хотел накопить на минимальные потребности на остаток жизни и больше никогда не выходить из дома. Он запрещал мне проводить досуг без него, а его стремление все планировать доходило до абсурда: «Зайти в супермаркет за чем-то вкусным по дороге домой? Ты что, издеваешься? Мы же этого не планировали!» Я смирилась с мыслями об отсутствии путешествий, стала делать ремонт в его квартире, и он постоянно говорил, что обязательно вернет мне те деньги, которые я трачу. А когда мы решили расстаться, единственное, что он сказал, — это что никаких денег мне не отдаст.
- Она начала все критиковать, поэтому я перестал с ней чем-либо делиться, лишь бы не слышать ее комментарии. Когда я получил повышение на работе, я понял, что мне некому рассказать об этом и не с кем отметить, потому что моя жена обязательно найдет к чему придраться. И тогда я понял, что с таким же успехом могу быть один.
- Я понял, что никогда не хотел на ней жениться. Мы были вместе 3 года, и я подумывал сделать ей предложение в течение целого года, но я знал, что не решусь. В какой-то момент я осознал, что я откладываю это, потому что глубоко внутри знаю, что не вижу себя с ней.
- Как-то с коллегами по работе зашел разговор о том, что сделал бы каждый из нас, если бы было много денег. Один парень сказал, что бросил бы работу, купил бы яхту и путешествовал бы на ней по миру вместе со своей девушкой. А я понял, что я бы лучше бросил девушку и путешествовал бы один.
- Я посмотрел на календарь: была пятница — и понял, что не хочу выходных, потому что мне придется провести их с ней. Единственное, чего мне хотелось, — сбежать, потому что мы ссорились каждый день на прошлой неделе и я очень устал от нее.
- Каждое утро я считала минуты, пока он соберется и уйдет на работу.
- Каждый ее день рождения был для нас настоящим праздником, который мы обязательно должны были отметить грандиозно. Но однажды я подумал о том, что последние несколько лет она совсем не постаралась для моего дня рождения. В мой день рождения мы ходили в ресторан и я оплачивал ужин. Любовь не прошла в ту же минуту, но я стал задумываться о разводе.
- Он не проявлял никакого интереса к моим друзьям, не испытывал сочувствия к другим людям, неуважительно относился к обслуживающему персоналу. Он спокойно мог нагрубить незнакомому человеку. Я поняла, что невозможно исправить человека и заставить его быть таким, каким я хочу.
- Когда мы только познакомились, то не могли друг без друга и дня прожить — нас накрыла страсть и влюбленность. Через время мы съехались, и вскоре я поймал себя на мысли: я первый раз так рано заснул вечером. А когда проснулся, увидел ее спящую рядом — она обнимала меня. Я почувствовал, что эти прикосновения, которых раньше я так жаждал, больше не приносят мне никаких эмоций. Я чувствовал себя виноватым, и каждый день мне приходилось притворяться, что люблю ее. Я закончил эти отношения, пообещав себе больше никогда не притворяться.
- Мы были женаты, а я постоянно чувствовала себя одинокой. При этом муж имел привычку тактильно проявлять свои чувства, показывая, что он все-таки есть в моей жизни. Например, он всегда был готов поднести сумки из магазина, но на кассе рассчитывалась я сама, или мог купить игрушку ребенку и посидеть с ним полчаса, а потом уйти развлекаться на всю ночь.
- У него была дурацкая привычка: он никогда не вешал полотенце на место, кидал где попало. Сначала это казалось даже милым — маленькие недостатки любимого человека. Но однажды, в тысячный раз вешая полотенце в ванной, я поняла, что больше его не люблю. Абсурд? Наверное. У нас были очень сложные отношения: ругались, он уходил, врал, изменял, я уходила. Но расстаться никак не могли. В тот день я нашла в себе силы и ушла. Полотенце, черт его дери!
- Все вокруг твердили, что пора нам разводиться, а я как-то все не решалась. Да, любовь давно прошла, но при этом он был совершенно нормальным мужем: не пил, не гулял, меня не обижал. А потом я прочитала книгу и на следующий же день подала на развод. Не поверите, кто меня подтолкнул к этому — сам Стивен Кинг и его книга «Мизери»!