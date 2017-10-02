15 историй о том, почему люди решились на расставание

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Даже из самых сложных отношений не так просто уйти. Всем хочется быть мудрыми и терпеливыми, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось. Но иногда расставание — единственное верное решение.

AdMe.ru собрал 15 историй, в которых люди назвали главные причины, из-за которых они все же решились закончить отношения.