15 историй о людях, которые хотели как лучше, а получилось как всегда
Как бы мы ни старались не ошибаться, а промахи и провалы неизбежны. И тут самое главное — не переживать, а отнестись ко всему с юмором. А еще лучше рассказать кому-то и посмеяться вместе, как делают в сообществах «Подслушано» и «Палата № 6».
Мы в AdMe.ru собрали самые разные истории о том, что никто не совершенен.
- Всегда плачу, если слышу песенку про мамонтенка. Решила отучить себя от этого, специально скачала песенку и поставила ее на повтор. В результате прорыдала 2 часа, пока не сдалась. Эксперимент провален. (Девушка, 25 лет)
- Однажды меня повысили на работе. И когда меня стал поздравлять руководитель моего руководителя, я не нашел ничего лучше, чем сказать: «Спасибо, теперь буду стараться». ТЕПЕРЬ, блин.
- Зимой мне понравилась одна девушка, и я ей тоже понравился. Мои друзья спрашивали, почему я до сих пор не предложил ей встречаться. А я не дурак! Какие отношения, когда через месяц 14 февраля, а потом сразу 8 Марта. Вот пройдут эти дьявольские праздники, тогда и будем встречаться.
- Страшная сила — шопинг. Была в Европе, увидела магазинчик, который меня очень заинтересовал, побежала к нему и уже даже вижу, что буду мерять. Бегу — удар, и я лежу. Очнулась — возле меня муж, работники этого бутика и скорая. Оказывается, не заметила, что витрина и вход стеклянные, да такие чистые -только мое лицо отпечаталось. Итог: трещина в переносице и два фингала. Какие же были лица у работников этого магазина, когда я все-таки через час там появилась. Получила скидку.
- Девушки поймут это ощущение, когда колготки сползают. Жутко некомфортно, хочется подтянуть. Ну вот я и подтянула, предварительно задрав юбку до подмышек и попрыгав на месте для ускорения процесса подтягивания. А потом обернулась и увидела офигевшего 6-классника, который зашел в не запертый на ключ кабинет на перемене. А я его классный руководитель, и мне, кажется, пора менять место работы.
- Отмечали мой день рождения с друзьями на набережной. В конце празднования, под утро, я увидела уличное пианино. Решила вспомнить былые времена и сыграть, благо умею это делать очень даже хорошо. В общем, минут 10 играла, пела, друзья снимали на камеру. На следующий день посмотрела видео. Сижу я, значит, за инструментом, стучу по клавишам, которые не издают ни единого звука кроме глухого постукивания, и горланю романс. Ребят, не пейте.
- Я фотограф. Решила сделать фотопроект на космическую тематику. Начала искать для модели костюм космонавта, все нашла, кроме шлема. Решила обойтись круглым аквариумом. Нашла что-то подобное только в магазине товаров для дома. Знаете, огромный павильон такой. И ни черта там обычно не встретишь консультанта, но нет — он выполз из-за стеллажа именно в тот момент, когда я примеряла аквариум на голову. Больше в тот магазин не хожу.
- Моя мама еще зимой сдала на права, но на машине одна все еще не ездит. Так вот, ехали они как-то с папой, и мама просит пустить ее за руль — покататься. Ну папа пустил, сел рядом и внимательно следил. Мама начала заводить машину, но с места не съехала, дернулась. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. И тут папа говорит, что если на третий раз она не съедет с места, то они меняются обратно. И вот третья попытка — провал. Они меняются без всяких споров. Папа садится за руль, снимает машину с ручника, и они едут.
- Работаю кредитным специалистом в банке и в последнее время почему-то стали слезиться глаза. Оформляя очередную заявку на кредит, задала стандартный вопрос: «Расходы на коммунальные платежи?» Парень ответил: «Тысяч 10–12», — и тут я достаю бумажный платок и вытираю с глаз слезы. Парень не растерялся и произнес: «Девушка, не переживайте, некоторые и больше платят».
- Увидела на кухне таракана. Ничего не придумала лучше, как сжечь его зажигалкой. Оказалось, что скорость моей руки с огнем немного ниже скорости таракана. В итоге — прожженный линолеум, пятна горелого на тумбах и дырка на занавесках...
- Слышу голоса с кухни. Мама: «Теперь добавь стакан сахара». Папа: «А не многовато»? Мама: «Нет, все под контролем». Слышен шум миксера. Вдруг папа выключает миксер и обиженно говорит: «Ты ведь меня обманываешь, мы ведь не рыбный пирог делаем. А я тебе до последнего верил!»
- Стою на остановке, подходит очень красивая девушка. Стою, туплю и не могу решиться подойти познакомиться. Собираю волю в кулак, направляюсь в ее сторону. Девушка заметила и мило улыбнулась. На мой вопрос про познакомиться она отвечает: «Секундочку», — достает из кармана монету (на одной стороне написано «да» на другой — «нет»), подкидывает, выпадает «нет», девушка показывает мне и добавляет: «Извини, но не сегодня». В этот момент подъезжает автобус, она садится в него, а я так и остался стоять в недоумении. Так эпично меня еще никогда не отшивали.
- 15 лет назад поехали первый раз с мужем (только поженились) на рынок оптовый сами, без родителей. Нервничаем, так как денег много. Очень рано еще, базар только открывается. Смотрю, стоит сомнительного вида мужичок, в руке полупротянутой стакан — на деньги, как я поняла. Подхожу — дам, думаю, денег немного ему, чтобы покупки удачными были, мелочи полкармана имела. Сыплю в стакан монеты — брызги во все стороны... В общем, не бомж это был — валютчик кофе пил. А день удался, да.
- Смотрела в окно и увидела парня, идущего в бахилах. Думаю, дай-ка сделаю доброе дело. Кричу: «Сними бахилы!» А он мне в ответ: «Да пошли вы нафиг!» Я обалдела! Приглядевшись, я поняла, что это ярко-синие кроссовки.
- Поставила цель — просыпаться самой, без будильника. Твердо решила, что научусь. Завтра иду с объяснительной в деканат, почему меня 2 недели не было в институте. Это провал, Штирлиц.