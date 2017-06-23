15 историй о людях, которые хотели как лучше, а получилось как всегда

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Как бы мы ни старались не ошибаться, а промахи и провалы неизбежны. И тут самое главное — не переживать, а отнестись ко всему с юмором. А еще лучше рассказать кому-то и посмеяться вместе, как делают в сообществах «Подслушано» и «Палата № 6».

Мы в AdMe.ru собрали самые разные истории о том, что никто не совершенен.