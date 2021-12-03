15 иллюстраций о том, что пропасть между поколениями порой глубже Марианской впадины
С течением времени люди склонны подстраиваться под беспрерывно меняющийся мир. И это нормально, ведь иначе нам не выжить в этом бешеном потоке. Но иногда мы замечаем, что наши родители или, наоборот, наши дети бесконечно далеки от нас во взглядах на жизнь.
AdMe.ru проследил разницу в поведении поколений на примерах, казалось бы, похожих ситуаций, но разного к ним отношения.
Они по-другому отдыхают
У детей поменялись игры
Они не хотят брать на себя ответственность и стремиться к большему
Раньше в 25 лет люди имели уже полноценную семью, а сейчас в это время они только выходят из подросткового периода
Раньше мы хотели получить классическое образование, чтобы чего-то добиться, а теперь дети понимают, что часто это пустая трата времени
Поменялись жизненные ценности: молодежь все меньше стремится заводить семью
Для нас сфотографироваться было событием, для них — привычная обыденность
Мы выговаривались друзьям, а они — психологам
Молодежь не готова долго учиться и набираться опыта, они хотят все и сразу
Они не боятся менять работу
Молодежь поняла, что необязательно всю жизнь пахать, чтобы выбиться в люди
Поменялись авторитеты
Они легче принимают инаковость других людей
Им постоянно приходится адаптироваться к слишком быстро изменяющемуся миру
Женщины не считают, что обязаны выходить замуж
А как вы думаете, в каких ситуациях вы сами резко отличаетесь от своих детей или родителей?
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