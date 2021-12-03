15 иллюстраций о том, что пропасть между поколениями порой глубже Марианской впадины

С течением времени люди склонны подстраиваться под беспрерывно меняющийся мир. И это нормально, ведь иначе нам не выжить в этом бешеном потоке. Но иногда мы замечаем, что наши родители или, наоборот, наши дети бесконечно далеки от нас во взглядах на жизнь.

AdMe.ru проследил разницу в поведении поколений на примерах, казалось бы, похожих ситуаций, но разного к ним отношения.

Они по-другому отдыхают

У детей поменялись игры

Они не хотят брать на себя ответственность и стремиться к большему

Раньше в 25 лет люди имели уже полноценную семью, а сейчас в это время они только выходят из подросткового периода

Раньше мы хотели получить классическое образование, чтобы чего-то добиться, а теперь дети понимают, что часто это пустая трата времени

Поменялись жизненные ценности: молодежь все меньше стремится заводить семью

Для нас сфотографироваться было событием, для них — привычная обыденность

Мы выговаривались друзьям, а они — психологам

Молодежь не готова долго учиться и набираться опыта, они хотят все и сразу

Они не боятся менять работу

Молодежь поняла, что необязательно всю жизнь пахать, чтобы выбиться в люди

Поменялись авторитеты

Они легче принимают инаковость других людей

Им постоянно приходится адаптироваться к слишком быстро изменяющемуся миру

Женщины не считают, что обязаны выходить замуж