15 хитростей для красоты, которые облегчат жизнь каждой девушке

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Каждая девушка знает, как много времени и сил нужно уделять уходу за собой, чтобы выглядеть на все сто. Редакция AdMe.ru хочет немного облегчить жизнь всем девушкам, поэтому мы собрали 15 гениальных хитростей, которые точно помогут сэкономить время и силы.

Альтернатива гелю для бровей

Вместо геля для бровей автор этого блога советует использовать обычный лак для волос. Распылите лак на специальную расческу для бровей или используйте щетку от старой туши. Уложите брови сразу после распыления.

Отбеливание ногтей

После темных лаков ногти часто желтеют. Чтобы отбелить их, пропитайте ватку лимонным соком и заверните в нее ноготь, после чего оберните фольгой. Подержите так 10–15 минут, а затем снимите.

Срок годности косметики

Чаще всего именно с помощью такого значка производители указывают срок хранения продукта после того, как его открыли. Чтобы не забыть, когда истекает срок годности, сразу после вскрытия напишите маркером на упаковке или флакончике дату, после которой косметику использовать не стоит.

Экстренная помощь для сломанного ногтя

Обычный чайный пакетик поможет быстро справиться с катастрофой — сломанным ногтем. Высыпьте заварку и отрежьте кусочек пакетика необходимого размера. Наклейте на место, где сломался ноготь, и отрежьте лишнее по форме ногтя. Обработайте это место пилочкой и покройте слоем базового лака.

Глазные капли для засохшей туши

Чтобы реанимировать засохшую тушь, автор этого блога советует использовать глазные капли «Визин» или жидкость для линз. Добавьте несколько капель в тушь, закройте и немного потрясите флакон. После этого можете наносить тушь на ресницы.

Чистка утюжка и плойки

Чтобы отчистить утюжок или плойку, смешайте пищевую соду с перекисью и аккуратно пройдитесь мягкой салфеткой по поверхности. Затем пройдитесь еще раз чистой сухой салфеткой, как показано здесь.

Румяна для придания матовости помаде

Чтобы сделать глянцевую помаду матовой, используйте румяна, как показано здесь. Главное — подобрать соответствующий оттенок. Вместо румян можно использовать матовые тени.

Идеальный маникюр

Перед тем как красить ногти лаком, нанесите на кожу вокруг бальзам для губ или вазелин. После того как накрасите ногти, лишний лак не прилипнет к коже и его легко будет удалить с помощью кисточки или ватной палочки, как показано здесь.

Защита для косметики в путешествиях

Чтобы во время путешествия пудра, румяна и тени не разбились, положите в них ватные диски, которые заполнят пустое пространство и смягчат удары. Инструкция здесь.

Тарелка для мытья кисточек

Чтобы быстрее и эффективнее мыть кисточки для макияжа, сделайте специальный коврик, как описано в этом блоге. Возьмите пластиковую или бумажную одноразовую тарелку, горячим клеем нанесите произвольные узоры. Когда клей высохнет, смешайте воду с шампунем, потрите кисточки о тарелку, пока вода не станет чистой, а затем ополосните их чистой водой.

Хитрость для засохшей подводки

Если жидкая подводка-фломастер засохла, просто вытащите кисточку и переверните ее, как показано здесь. Вставьте ее другой стороной и пользуйтесь дальше.

Детское масло вместо крема для бритья

Этот блогер советует использовать детское масло вместо крема для бритья. Такой прием поможет избежать раздражения и увлажнит кожу.

Бальзам для кожи стоп

Для гладких и ухоженных стоп используйте ванночки с добавлением средства по рецепту из этого блога: 2 стакана теплой воды

1 стакан уксуса

1 стакан ополаскивателя для рта

Средство от электризующихся волос

С наступлением холодов проблема электризующихся волос особенно актуальна. Снять напряжение и пригладить волосы помогут обычные сухие салфетки. Тщательно проведите ими по всей длине волос, говорит автор этого блога.

Хитрость для ярких и темных помад

Автор этого блога советует после того, как вы накрасите губы, обхватить палец губами. Таким образом лишняя помада останется на пальце и не попадет на зубы. После этого используйте консилер по контуру губ, чтобы сделать их форму более выразительной.

Необычные трюки для путешествий

Чтобы удалить белые головки прыщиков с помощью невидимки, осторожно нажмите невидимкой на прыщик так, как показано на рисунке.

Не выбрасывайте пластиковую насадку на бритву сразу после покупки. Она пригодится вам в путешествии, чтобы случайно не порезаться о лезвия, когда вы будете искать что-то в чемодане или сумке.