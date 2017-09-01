15 фраз, которые способны погасить любой конфликт

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К сожалению, жизнь ни одного человека не обходится без конфликта. Такие столкновения случаются и в личной жизни, и на работе, и в этом нет ничего страшного. Главное — научиться правильно на них реагировать. AdMe.ru собрал для вас несколько полезных советов о том, как реагировать, чтобы выйти из боя с минимальными потерями.

1. Давай сделаем перерыв, все обдумаем

и примем решение

Чтобы прекратить взаимные упреки, часто достаточно просто замолчать. Дайте себе передышку всего на 5 секунд и подумайте, по какой причине началась ссора? Может, для нее и не было повода, просто вы или на вас пытаются сорвать плохое настроение? Если это так, то достаточно расслабиться и «выдохнуть», и конфликт будет исчерпан.

2. Я понимаю, что вас это расстраивает...

Если у вашего собеседника нет точных аргументов, зато есть поток неконтролируемых эмоций, вам необходимо стать на его сторону. Это не позволит тут же исчерпать конфликт, зато утихомирит разбушевавшегося и позволит перевести разговор в более конструктивное русло.

3. Давай подумаем, как решить проблему?

Главное — понимать, что за этой фразой должна следовать реальная готовность выслушать и принять чужую точку зрения. Это отличный контраргумент в ссоре с любимым человеком, так как показывает, что вам небезразличны отношения и что вы готовы выслушать разумные доводы другой стороны.

4. В гневе ты еще красивее, чем обычно!

Приятный комплимент даже посреди ссоры не может не вызвать улыбку. Кроме того, у человека, которому делают комплименты, вырабатывается «гормон счастья», а там уже всего пара шагов — и конфликт исчерпан.

5. Давай перестанем ругаться

Простая, но достаточно действенная фраза. Иногда взаимные упреки заходят слишком далеко, и нужно самому предложить это остановить. Бывает, что в конфликте нет смысла искать, кто прав, а кто виноват, — его нужно просто остановить.

6. Хорошо, я понимаю тебя

Фраза, которая спасает в критических ситуациях. Часто проблема состоит в том, что ни один из участников конфликта не хочет услышать или понять второго. Нужно прервать этот замкнутый круг, показав готовность выслушать, а не только высказаться. Если вы найдете в себе силы произнести эту фразу, то вам останется просто решить спорный момент цивилизованным способом, уже без ссор и криков.

7. Давай посмотрим на это под другим углом

Умение смотреть на проблему с разных сторон — это один из признаков зрелой личности. Кроме того, 2 человека — это уже как минимум 2 взгляда на проблему. А значит, недалеко должно быть и до ее решения. Или, по крайней мере, можно изменить отношение к проблеме — и она перестанет напрягать.

8. Помоги мне тебя понять / Объясни мне еще раз, что ты имеешь в виду

Часто во время ссоры два человека если и слышат друг друга, то понимают весьма смутно. Нужно сделать паузу и попросить собеседника объяснить свою точку зрения. Вполне может быть, она не такая и неправильная, как вам показалось на первый взгляд.

9. Что я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию?

Если вы готовы пойти на уступки, это вполне может спасти вас от разгорающегося конфликта. Это хорошая фраза, если собеседник ждет от вас какого-то конкретного действия, и именно на этой почве возник конфликт. Узнайте, чего хочет ваш оппонент, и конфликт исчерпает сам себя. Не обязательно выполнять эти требования, однако важно понимать, чего от вас ждут.

10. Мы сможем решить эту проблему, ведь бывало и хуже!

Если у вас с партнером или другом уже возникали более серьезные конфликты или проблемы в прошлом, которые вы решили, то, действительно, еще одна ссора не способна разрушить тандем. Этой фразой вы напомните собеседнику, что вы команда, и для вас нет ничего невозможного. А значит, вы сможете сообща решить проблему.

11. Я не буду разговаривать в таком тоне

Если конфликт только назревает, да еще с малознакомым человеком, лучше сразу уйти с линии атаки. Не поддавайтесь эмоциям, если можете — выйдите из помещения. Вам нужно время, чтобы успокоиться и решить проблему цивилизованно, без взаимных упреков и криков.

12. Хорошо, что мне нужно исправить?

Если к вам предъявляют какие-то вполне обоснованные претензии (например, начальник недоволен последним отчетом), для исчерпания конфликта иногда достаточно просто спросить, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Нужно добиться точного ответа, что вам необходимо изменить, — это исчерпает конфликт и поможет избежать новых.

13. Что во мне вас раздражает? Давайте разберемся

Если коллега питает к вам неприязнь, лучший способ утихомирить эту самую неприязнь — выяснить, что именно не нравится оппоненту. Даже если вы не можете (или не хотите) это изменить, все равно покажете себя рассудительным и зрелым человеком.

14. Да, вы правы...

Если вы соглашаетесь с человеком, это действует на него успокаивающе. Это отличный способ утихомирить человека, который, например, недоволен качеством обслуживания. Просто начинайте любой аргумент с этой фразы — понимание того, что его услышали, делает человека более спокойным.

15. Мы с вами...

Если вам нужно уладить определенную ситуацию, то начинайте именно с этой фразы. Даже если вы — виновник конфликта, готовность исправить его последствия и протянуть человеку руку помощи действуют волшебным образом. Объясните собеседнику, что вы на одной стороне, — это избавит вас от конфликта.

Бонус: Желаем, чтобы все ваши конфликты на работе заканчивались таким образом!