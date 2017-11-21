15 фраз, которые произносят мужчины, и что они на самом деле имеют в виду
Когда мы готовили этот пост, вспомнилась история про самого честного адвоката.
Однажды жена его спросила:
— Дорогой, тебе приходится часто говорить людям полуправду. Неужели и мне тоже?
— Что ты, милая, тебе я говорю только правду.
Наутро он отправился в командировку. Заходит в купе, а с верхней полки свисает красивая женская ножка. Через несколько дней жена получила телеграмму: «В поезде подвернулась нога. Лежу в гостинице. Обнимаю, целую».
AdMe.ru желает вам только смеяться над такими ситуациями, но не попадать в них. А чтобы лучше понимать мужчин, познакомьтесь с самыми распространенными фразами и их истинным значением.
А теперь признайтесь, сколько из этих фраз вы слышали / говорили хотя бы раз в жизни?
Фото на превью depositphotos