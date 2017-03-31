15 феерических ситуаций, которые могли произойти только на работе
Мы проводим на работе большую часть своей жизни. И как здорово, что это не только место, где нужно усердно трудиться, но и где можно от души посмеяться!
AdMe.ru собрал для вас короткие истории, которые могли произойти только на работе.
Есть у меня милая и добрая коллега. И вот — чудесное утро понедельника. Мы одни в офисе. Я в наушниках, пытаюсь работать, а гадкая клавиатура залипает. Не выдерживаю, начинаю орать: «Что ж ты не работаешь, я тут работаю с утра, а ты нет!» Срываю наушники, поднимаю глаза. Коллега, давясь бутербродом, смотрит испуганно и, заикаясь, жалобно говорит: «Я кушаю». © PivBear
У нас работает охранником мужчина восточной внешности. Он постоянно с кем-нибудь разговаривает. Неважно, посетители или работники, — со всеми. Однажды начальник спросил его, почему он такой болтливый. Ответ был потрясающий: «Я что, русский учил, чтобы на нем МОЛЧАТЬ?» © ShyOwl
Зима, на улице минус 30. В обед собрались в столовую, которая находится в метрах 10–15. Не стали время тратить, чтобы обуться-одеться, рванули к выходу, чтобы успеть быть первыми в очереди.
У входной двери начальник перегородил нам путь, заставил вернуться, одеться и только после выпустил. Мы, барышни, умиленные такой заботой, вслед услышали: «Дуры, заболеете, кто за вас работать будет...» © Emilio0215
— Вы должны подготовить отчет сегодня! До 23 часов! Ни минутой позже! За просрочку штрафы!
— Извините, а когда будет зарплата?
— Ну, где-то в конце месяца... Числа с 25-го, и там уже как придет... © Skatik
Когда я устроился на свою первую работу, отец дал мне простой совет:
«Если тебе нужно куда-то отлучиться, повесь пиджак на стул и иди куда хочешь». Тогда я подумал, что это бесполезный совет.
Но знаете что? Он работает.
Вешаю пиджак и ухожу по своим делам. Когда меня ищут, то рассуждают примерно так:
— Где Вася?
— Здесь где-то, вон видишь — пиджак висит. © JohnBastionDoe
Я могу работать 3 часа без перерыва. Но точно знаю: как только я присяду отдохнуть на 3 минуты или начну беседу с коллегой, зайдет мой начальник. Он думает, что я провожу так целый день. © Vlad88v
Как говорит мой начальник:
— Хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется. © expositor
Недавно коммерческий директор попросил генерального уволить ведущего программиста проекта.
Обоснование: «Он делает все не так, как я говорю, но ВСЕ РАБОТАЕТ!» © TheBeachofSon
Заметила у одного коллеги загадочную папку с надписью «ППП». Стала размышлять, что бы это значило.
Платежные поручения подписать?
Просрочившие платежи партнеры?
Плюшевые пудели в продаже?
Спросила.
— О, это очень важна папка. Благодаря ей я избегаю больших проблем.
— Хорошо, а значит-то что?
— Пускай пока полежит. © MadTillDead
По работе приходится встречать посетителей офиса. Чаще всего это кандидаты для приема на работу. Выяснила, что отличным маркером адекватности человека является фраза «Здесь вы можете раздеться». Если мужчины хмыкают и хохмят по-гусарски, то сразу теряют несколько очков. У нас с HR условный знак, дающий понять, как отреагировал кандидат на эту простую фразу. Зачем нам люди, не умеющие вести себя в обществе? © «Подслушано»
Причины уволиться с работы:
3. Маленькая зарплата.
2. Отсутствие карьерного роста.
1. Кто-то постоянно греет в микроволновке вонючую рыбу. © fenna
У меня на работе отношения с коллективом так себе. Так получилось, что у мужа украли всю зарплату. Несколько дней спустя я рассказала об этом одной женщине. Через пару часов мне вручили конверт с деньгами. Они скинулись, чтобы мы смогли прожить этот месяц. Я рыдала. © «Подслушано»