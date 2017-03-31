15 феерических ситуаций, которые могли произойти только на работе

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Мы проводим на работе большую часть своей жизни. И как здорово, что это не только место, где нужно усердно трудиться, но и где можно от души посмеяться! AdMe.ru собрал для вас короткие истории, которые могли произойти только на работе.

Есть у меня милая и добрая коллега. И вот — чудесное утро понедельника. Мы одни в офисе. Я в наушниках, пытаюсь работать, а гадкая клавиатура залипает. Не выдерживаю, начинаю орать: «Что ж ты не работаешь, я тут работаю с утра, а ты нет!» Срываю наушники, поднимаю глаза. Коллега, давясь бутербродом, смотрит испуганно и, заикаясь, жалобно говорит: «Я кушаю». © PivBear

У нас работает охранником мужчина восточной внешности. Он постоянно с кем-нибудь разговаривает. Неважно, посетители или работники, — со всеми. Однажды начальник спросил его, почему он такой болтливый. Ответ был потрясающий: «Я что, русский учил, чтобы на нем МОЛЧАТЬ?» © ShyOwl

Зима, на улице минус 30. В обед собрались в столовую, которая находится в метрах 10–15. Не стали время тратить, чтобы обуться-одеться, рванули к выходу, чтобы успеть быть первыми в очереди. У входной двери начальник перегородил нам путь, заставил вернуться, одеться и только после выпустил. Мы, барышни, умиленные такой заботой, вслед услышали: «Дуры, заболеете, кто за вас работать будет...» © Emilio0215

— Вы должны подготовить отчет сегодня! До 23 часов! Ни минутой позже! За просрочку штрафы! — Извините, а когда будет зарплата? — Ну, где-то в конце месяца... Числа с 25-го, и там уже как придет... © Skatik

Когда я устроился на свою первую работу, отец дал мне простой совет: «Если тебе нужно куда-то отлучиться, повесь пиджак на стул и иди куда хочешь». Тогда я подумал, что это бесполезный совет. Но знаете что? Он работает. Вешаю пиджак и ухожу по своим делам. Когда меня ищут, то рассуждают примерно так: — Где Вася? — Здесь где-то, вон видишь — пиджак висит. © JohnBastionDoe

Я могу работать 3 часа без перерыва. Но точно знаю: как только я присяду отдохнуть на 3 минуты или начну беседу с коллегой, зайдет мой начальник. Он думает, что я провожу так целый день. © Vlad88v

Как говорит мой начальник: — Хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется. © expositor

Недавно коммерческий директор попросил генерального уволить ведущего программиста проекта. Обоснование: «Он делает все не так, как я говорю, но ВСЕ РАБОТАЕТ!» © TheBeachofSon

Заметила у одного коллеги загадочную папку с надписью «ППП». Стала размышлять, что бы это значило. Платежные поручения подписать? Просрочившие платежи партнеры? Плюшевые пудели в продаже? Спросила. — О, это очень важна папка. Благодаря ей я избегаю больших проблем. — Хорошо, а значит-то что? — Пускай пока полежит. © MadTillDead

По работе приходится встречать посетителей офиса. Чаще всего это кандидаты для приема на работу. Выяснила, что отличным маркером адекватности человека является фраза «Здесь вы можете раздеться». Если мужчины хмыкают и хохмят по-гусарски, то сразу теряют несколько очков. У нас с HR условный знак, дающий понять, как отреагировал кандидат на эту простую фразу. Зачем нам люди, не умеющие вести себя в обществе? © «Подслушано»

Причины уволиться с работы: 3. Маленькая зарплата. 2. Отсутствие карьерного роста. 1. Кто-то постоянно греет в микроволновке вонючую рыбу. © fenna