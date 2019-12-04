15 человек, которые однажды побывали на приеме у психолога. Но больше туда ни ногой

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Посещать психотерапевта нынче модно. До России пока «докатываются» лишь отголоски этого тренда, зато на Западе личным психоаналитиком никого не удивишь. Такая массовость, безусловно, сказывается на качестве: кроме профессионалов своего дела попадаются и шарлатаны, которые напрочь отбивают у людей желание обращаться за психологической помощью. Ведь потратить немалые деньги, чтобы разочароваться, — так себе удовольствие.

Мы в AdMe.ru даже не подозревали, какие занятные истории могут рассказать те, кто побывал на неудачном приеме у психолога и навсегда зарекся идти туда снова. Пока читаешь откровения комментаторов Reddit — и сочувствуешь, и изумляешься одновременно.

  • Моя психолог была убеждена, что я рассказывал ей кое-что про свою жизнь, хотя я точно знаю, что нет. А в другой раз она с пеной у рта мне доказывала, что никогда не слышала, чтобы я упоминал об определенных событиях и людях. А я помню, как делал это минимум дважды. © AnonymousHoe92 / Reddit
  • Во время своей первой и единственной консультации я чувствовал, что психотерапевт все время пыталась подогнать меня под какие-то свои стандарты. Я рассказывал о своей маме, про ее детство и что у нее куча братьев и сестер, когда доктор воскликнула: «А, так она француженка!» Дело в том, что у нас в Канаде в семьях французских католиков обычно много детей. Я был обескуражен этой логикой и ответил: «Вообще-то нет». Такой ее подход как-то отвадил меня от того, чтобы пользоваться услугами психотерапевтов. © neitheryounori / Reddit
  • Я пришел на прием. И пока рассказывал, что моему дедушке все хуже и хуже, терапевт что-то писала в своем блокноте. Казалось бы, обычное дело, ну делает человек пометки... пока она случайно не уронила блокнот. Оказывается, все то время, что я рыдал в кресле, она составляла список покупок! © CaptainTit / Reddit
  • Мой психолог буквально клевал носом, пока я рассказывал, как переживаю из-за кое-чего серьезного. В итоге он задремал. Тогда я выключил свет и ушел. © ACaffeinatedWandress / Reddit
  • Психотерапевт, к которой я пришла, была ужасной. У меня тогда накопились серьезные проблемы, и мне очень нужно было выговориться. На нашей встрече, пока я изливала душу, она неотрывно смотрела на часы над моей головой. И едва ли слышала, о чем я говорю. В итоге прервала меня на полуслове, чтобы сообщить, что у нее срочная встреча, на которую ей позарез нужно попасть, и вообще наше время истекло. Потом заверила меня, что дословно запомнит, на чем мы остановились, и через неделю мы начнем именно с этого места.
    Я чувствовала себя паршивее некуда. Вышла оттуда, взглянула на часы и поняла, что мы закончили на 10 минут раньше. Естественно, на следующей нашей встрече она даже не вспомнила, о чем мы говорили неделю назад. Больше мы не виделись. © IwantAnIguana / Reddit
  • Терапевт, к которой я хожу, вяжет во время наших сессий. Сначала я не возражала, но в последнее время заметила, что за нитью из клубка она следит внимательнее, чем за нитью нашей беседы. Последней каплей стал тот раз, когда она спросила меня, почему у нее не выходит узор и могу ли я его исправить. Да это она должна мне платить, блин! © shutpuppy / Reddit
  • Моя кошка погибла, и когда я пришла к психологу рассказать о своем горе, она минут 20 сеанса потратила на историю о своей кошке. Хотя нет, та кошка даже ей не принадлежала. Она была уличная, и моя терапевт ее иногда подкармливала. © krankz / Reddit
  • На первом приеме психолог встретила меня, увлеченно работая с какими-то документами. Большую часть сеанса она так и просидела за своим столом в пол-оборота ко мне. Обратила на меня внимание, только когда я сказал, что ухожу и не собираюсь возвращаться. © _Driftwood_ / Reddit
  • Представьте ситуацию: вы рассказываете трагическую историю из вашей жизни, и тут психотерапевт прерывает вас словами: «Ой, это еще ерунда. Вот я однажды...» © allsortsashit / Reddit
  • Мне попался специалист, который во время нашего сеанса постоянно писал сообщения членам своей семьи и отвечал на их звонки. Например, звонит его жена, а он ей: «Нет, я уже дал нашей дочери 20 баксов, больше не нужно». А потом жена перезванивает, и вот они уже дружно решают, в какой магазин поедут за продуктами. © sevichay / Reddit
  • Я был у психотерапевта всего раз и больше не хочу. Во время нашей сессии он сказал, что мне было суждено пройти через все эти испытания, чтобы мир вокруг меня стал лучше. А потом добавил, что любит свою работу, ведь благодаря ей ему не нужно дома смотреть телевизор, чтобы развлечься. Достаточно только вспомнить истории тех, кто приходит к нему на сеанс, потому что они даже лучше, чем реалити-шоу. © Tittsburgh / Reddit
  • Однажды я пришел на прием, и за время сеанса психолог умудрилась записать все, что я сказал. Вообще все. Это выглядело так: я говорю, говорю, тут она наставляет на меня свой указательный палец, чтобы я замолчал и подождал, пока она не законспектирует то, что уже прозвучало. Потом я снова говорю, снова палец, снова пауза. И так по кругу. Чертовски отвлекает, знаете ли. © Islandbridgeburner / Reddit
  • Я пришла на консультацию, чтобы рассказать о своем тяжелом детстве (со мной жестоко обращались, когда я училась в школе). Доктор прервала меня на полуслове и предложила поговорить о позитивных вещах и о моем будущем. © INFJwolf / Reddit
  • Однажды я отменила запись у психолога, потому что она упорно называла меня другим именем (и это при том, что я уже успела несколько раз ее исправить) и забывала время нашей встречи 4 раза подряд. © kissingcats000 / Reddit
  • Моя первая встреча с психотерапевтом. Работаем, все нормально, проходит где-то полсеанса. И тут она достает колоду карт Таро и заявляет, что нам нужно больше информации. © JWNAMEDME / Reddit

Понятно, что на поиски именно «своего» психолога можно потратить немало времени, но нарваться даже один раз на кого-нибудь из вышеописанных «специалистов» не самый лучший опыт. Доводилось ли вам оказываться в похожей ситуации?

Фото на превью ACaffeinatedWandress / Reddit

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