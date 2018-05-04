15 человек, которые признали, что переживания из-за внешности в подростковом возрасте были лишними

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мало кому удается избежать страданий в подростковом периоде: тут и полное «непонимание» со стороны старших, первая безответная любовь, а отражение в зеркале буквально кричит, что с внешностью повезло всем, но только не тебе. В такие моменты кажется, что ситуацию не исправить и в жизни нет справедливости. Но время способно творить чудеса и может превратить мальчика-ботаника в красавца, а девочке, которая никогда не была популярна в школе, подарить модельную внешность.

AdMe.ru знает, что большинство комплексов корнями уходит в детство, поэтому предлагает посмотреть на этих 15 счастливчиков, которые очень зря когда-то переживали из-за своей внешности.

1. «За 6 лет могут произойти кардинальные изменения во внешности. Слева мне 13, а справа — 19»

2. «На фотографии слева мне 12, сейчас — 26, но в душе я остался все тем же ребенком»

3. «Мои 13 лет против моих 20»

4. «Слева мне 19, а справа — 26»

5. «10 лет серьезно изменили мою внешность. Слева мне 8, а справа — 18»

6. «Разница между 16 и 35 годами»

7. «13 и 24 года. Теперь у меня чуть меньше проблем с самооценкой»

8. 14 лет и 29 лет

9. «Разница между моими 17 и 26 годами»

10. «Я в 14 и в 33 года. Правда стеснение все равно осталось со мной»

11. «На первом фото мне 18, а сестре 16 лет. На втором — по 25 и 23 года, соответственно»

12. «На фото слева мне 14, а справа — 20»

13. «Разница между 12 и 18 годами»

14. «15 лет и 22 года. Теперь мне осталось только научиться улыбаться»

15. «12 лет и 19 лет. Я наконец-то полностью довольна собой»

А вы сравнивали себя с тем подростком, которым вы были? Если была бы возможность попасть в прошлое и встретиться с собой, что бы вы себе сказали?