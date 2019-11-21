15 человек, которые однажды столкнулись с чем-то потусторонним (Их историям позавидует сам Стивен Кинг)

Отдыхали мы с бабушкой и дедушкой в Геленджике. Душ и туалет были на улице. И вот, возвращаясь однажды из душа обычной дорогой, боковым зрением я увидел женщину. Она была достаточно высокая, в старой одежде, длинном платье. Впечатление, что какая-то княжна былых времен. А дальше — самое жуткое, что я приметил: она была белого цвета, чуть светилась и, самое главное, парила в воздухе . Типичное описание привидения. Я видел, как она плыла по воздуху и заплыла за край дома. Тут я остановился, понял, что сейчас произошло. Пару секунд было сомнение, пойти за ней или не надо. Но я в страхе оттуда втопил. © mr.kalmar

Однажды я жил в доме, который, казалось, преследовали двойники моей семьи. В то время, когда я был подростком, я часто общался со своей девушкой по скайпу, а моя младшая сестра всегда засыпала перед телевизором в гостиной, а ночью возвращалась к себе в комнату. Однажды, болтая с девушкой, я отчетливо увидел, как моя сестра поднялась наверх. Мне показалось странным, что старые пол и лестницы не заскрипели от ее шагов. Ничего не сказав подруге, а заглянул в гостиную и увидел, что сестра мирно спит. Вернувшись обратно, я спросил девушку, видела ли она что-то на заднем плане, на что она ответила: «Да, я только что видела, как твоя сестра поднялась наверх». В другой раз мы с моей мамой ждали сестру в машине, собираясь поехать по делам. Через некоторое время сестра села в машину и ошарашенно посмотрела на меня. Она сказала, что перед самым выходом из дома была уверена, что я все еще в своей комнате, и, выходя на улицу, крикнула: «Мы уезжаем!», на что кто-то ответил ей моим голосом: «Хорошо, я буду через минуту». © 1LT_0bvious