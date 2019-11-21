15 человек, которые однажды столкнулись с чем-то потусторонним (Их историям позавидует сам Стивен Кинг)
Анна Болейн, черные псы, корабль-призрак, анку — легенды о привидениях и необъяснимых вещах стали неотъемлемой частью фольклора практически всех народов. Хотя ученые уверены, что все это не что иное, как плод воображения или оптические искажения, даже шорох на кухне ночью заставляет вжаться в постель.
Объяснение можно найти абсолютно любой странности, но нас в AdMe.ru бросает в холодный пот от историй этих незнакомцев.
- В доме моих друзей всегда происходили какие-то необъяснимые вещи: мы часто слышали стук из разных комнат, скрип ступенек лестницы, будто кто-то поднимается наверх, хотя там никого не было; двери и окна открывались сами по себе. Но я никогда не придавал этому особого значения, так как скептически относился ко всему потустороннему. Однажды я сидел у них на диване перед телевизором и неожиданно услышал женский крик. Такое чувство, будто девушка кричала мне в правое ухо в полную силу. Но никого рядом не было. Неделю спустя мы с друзьями вновь сидели перед телевизором и один из парней обернулся, произнеся: «Я только что слышал крик девушки». Он осмотрел весь дом, но не смог никого найти. Я был уверен, что так и будет. Я думаю, что призрак этой девушки не был злым или плохим, мне кажется, что ей просто было грустно. Мне жаль, что я не смог связаться с ней. © em_420
- Ехал на машине. Проезжал мост. Уже было темновато, поэтому включил ближний свет. Вдруг вижу, как 2 человека идут по правой части моста. И прямо вылезают на проезжую часть. Я по тормозам и на встречку. Глянул в зеркало — никого. Жене говорю, что видел слева у парня только ноги, а справа — только тело, выше ног. Она подтвердила мои слова. Через пару дней возвращались обратно уже засветло. Смотрю, а под мостом кладбище. © gloktar
- Раньше мои родители часто ездили по делам в соседний город и проводили там почти весь день. Наша гостиная находилась между входной дверью и комнатой моих родителей. В один из таких дней, когда я сидел на диване перед телевизором, мой папа неожиданно вернулся домой и прошел в их с мамой комнату, затем он прошел через гостиную и вышел на улицу, захлопнув дверь. В этот момент он не смотрел на меня или телевизор, а будто просто зашел за вещью, которую оставил. Когда позже вечером я спросил его, за чем он приходил домой, он был шокирован вопросом. Папа объяснил мне, что в этот момент они были в полутора часах езды от дома и не собирались возвращаться. Когда он пытался объяснить мне это, я обратил внимание, что отец одет не в ту одежду, в которой я «видел» его раньше. © TheCaptainhat
- В нашем доме часто происходят странные вещи, которые замечаю только я. Однажды я заметил, как кто-то невидимый потянул мою кошку за хвост. Она спокойно шла по кухне, как вдруг резко скользнула на 2 м назад. Я видел, как она взбесилась и пыталась бежать прочь, но пару секунд не могла сдвинуться с места, будто кто-то держал ее. Мне кажется, что это дело рук 4—5-летней девочки-призрака, которая просто хотела поиграть с кошкой. © MTSwagger
- Недалеко от дома есть заброшенное 2-этажное здание, в ширину примерно на 10–12 окон. Там несколько человек вешалось, и в целом выглядит оно не очень приятно. Мы часов в 11 ночи вышли на улицу и решили посмотреть, что там интересного есть, может, внутрь зайти. И вот стоим мы от него метрах в 50 и видим все его целиком. И тут замечаем, что из окна как будто какое-то лицо выглядывает, но оно белое и яркое немного. И вот я такой: «Вы видите это?» Друзья: «Да, видим». А потом это лицо начало перемещаться в окнах, но в 1 секунду на такие расстояния, что сделать это невозможно. Буквально от 2-го окна до 10-го за 1 секунду, и каждый из нас начал рукой водить туда, где видел лицо, и каждый показывал на то же место, что и остальные. © MaskedShaco
- Я жил в доме с полтергейстом на протяжении 4 лет. Помню, как впервые почувствовал что-то призрачное: я проснулся от щелчков, будто кто-то переключал каналы на самом телевизоре. Это продолжалось до тех пор, пока мы не унесли его в подвал. Позже мы с сестрой перенесли в подвал и наши кровати, так как по ночам нас пугали зеленые огни в углу спальни. Как раз перед самым переездом я помню, как лежал на полу и выполнял домашнюю работу. В этот момент около моих учебников появился след, и я с криком выбежал из комнаты. Дверь позади меня захлопнулась. Я услышал, будто кто-то со всей силы ударил по двери с обратной стороны. В гостиной нам тоже не давали покоя: однажды подруга сестры осталась ночевать у нас и проснулась с ужасным криком, обнаружив у себя на руке укус, сделанный человеческими зубами. Но странности происходили не только в нашем доме: время от времени я наблюдал за девочкой через дорогу. Однажды вечером мы услышали, как стекло в подвале ее дома разбилось, а свет начал мигать. Думая, что это злоумышленник, я забрал девочку из ее дома и привел к себе. Позже полиция сообщила, что никаких признаков взлома не было. © Cloopidblorapope
- Муж уехал в командировку, я с грудным ребенком осталась одна. Пошла в туалет, и вдруг ручка на двери начала вверх-вниз ходить, как будто с другой стороны ее двигают. Я говорю: «Иду». Думала, что дите проснулось и муж ручку дергает, чтобы я подошла. Вышла. Дите не проснулось, а перевернулось и уткнулось лицом в матрасик. Перевернула. И тут до меня дошло, что я одна дома. Спать резко расхотелось. Да чего спать, бежать захотелось из квартиры срочно. © greensvet
- У нас с мужем есть школа боевых искусств. Здание, в котором она находится, стоит уже около 130 лет. Когда мы только купили его, оно было в ужасном состоянии и нам приходилось ремонтировать его днями напролет. Когда мы работали с пилами и дрелями, я слышала мелодию музыкальной шкатулки. А мой муж слышал голос девушки, зовущей его по имени. Однажды субботним утром муж сидел за компьютером, а я играла в тамагочи на своем iPod. Я услышала, как передо мной начала щелкать стереосистема. Я думала, что муж готовится к утренним занятиям и просто включает музыку, но оттуда раздался женский голос: «Привет, меня зовут Кэти. Мне... лет. Я из...» Я не вслушивалась в слова, пока вдруг отчетливо не прозвучало: «Что-то причиняет мне боль. Что-то убивает меня. Что-то убило меня». В этот момент волосы на моем затылке поднялись и я встала с дивана, чтобы подойти ближе к стереосистеме. «Пожалуйста, кто-нибудь, скажите моим родителям, скажите учителям, скажите сотруднику исправительного учреждения...» Я вбежала в комнату мужа и начала кричать на него за такие ужасные шутки. Когда я наконец успокоилась, он отвел меня к стереосистеме и показал, что она не подключена. © lunchesandbentos
- Это началось тогда, когда мы с другом ползали по чердаку старого родительского дома. Неожиданно в углу я увидел девочку, которая выглядела так, будто хотела поиграть с нами. Она была абсолютно нормальной: светлые волосы, красивое платье, дружелюбный взгляд. Я слышал, что многие в детстве не понимают, что они видят призраков, и не боятся, но в тот момент, будучи ребенком, я был в ужасе. Я больше не возвращался туда, но когда я поднимался на верхний этаж, я видел, как двери чердака распахивались, как будто заманивая меня туда. Мои родители никогда не верили в то, что я им рассказывал. Мы уехали оттуда, когда мне было уже 10 лет. Не прошло и недели, как новые владельцы позвонили родителям и спросили, не замечали ли мы в доме призраков. Они рассказали, что их дочь играет со светловолосой девочкой, что они замечают эту девочку в разных частях дома. © Economy_Cactus
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Отдыхали мы с бабушкой и дедушкой в Геленджике. Душ и туалет были на улице. И вот, возвращаясь однажды из душа обычной дорогой, боковым зрением я увидел женщину. Она была достаточно высокая, в старой одежде, длинном платье. Впечатление, что какая-то княжна былых времен. А дальше — самое жуткое, что я приметил: она была белого цвета, чуть светилась и, самое главное, парила в воздухе. Типичное описание привидения. Я видел, как она плыла по воздуху и заплыла за край дома. Тут я остановился, понял, что сейчас произошло. Пару секунд было сомнение, пойти за ней или не надо. Но я в страхе оттуда втопил. © mr.kalmar
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Однажды я жил в доме, который, казалось, преследовали двойники моей семьи. В то время, когда я был подростком, я часто общался со своей девушкой по скайпу, а моя младшая сестра всегда засыпала перед телевизором в гостиной, а ночью возвращалась к себе в комнату. Однажды, болтая с девушкой, я отчетливо увидел, как моя сестра поднялась наверх. Мне показалось странным, что старые пол и лестницы не заскрипели от ее шагов. Ничего не сказав подруге, а заглянул в гостиную и увидел, что сестра мирно спит. Вернувшись обратно, я спросил девушку, видела ли она что-то на заднем плане, на что она ответила: «Да, я только что видела, как твоя сестра поднялась наверх». В другой раз мы с моей мамой ждали сестру в машине, собираясь поехать по делам. Через некоторое время сестра села в машину и ошарашенно посмотрела на меня. Она сказала, что перед самым выходом из дома была уверена, что я все еще в своей комнате, и, выходя на улицу, крикнула: «Мы уезжаем!», на что кто-то ответил ей моим голосом: «Хорошо, я буду через минуту». © 1LT_0bvious
- У моей девушки бабушку положили в тяжелом состоянии (впала в кому) в больницу, врачи сказали, что шанс выжить 50 на 50. И буквально через пару дней умирает родная сестра бабушки. Так вот, дня через 3–4 бабушка вышла из комы. К ней тогда приехала ее дочь, и бабушка спросила: «А Оля (сестра) где? А то она приходила и мы даже с ней толком не поговорили». Как позже выяснилось, бабушке, когда лежала в коме, привиделось, как она открывает глаза, а рядом с кроватью стоит ее сестра и говорит: «Чего лежишь? Вставай, иди на процедуры,» — и после этой фразы уходит. © Novaone
- После развода родителей я переехала в их дом, который пустовал, и со мной начали происходить странные вещи. Однажды ночью я слушала, как мой парень звал меня по имени, но в квартире никого не было кроме меня. Время от времени я чувствовала, будто за мной наблюдают, вентилятор включался и выключался самостоятельно, но самое страшное случилось позже. Когда мне нужно было зарегистрировать машину в службе безопасности, администратор Пэм, которая жила в моем доме с детства, спросила меня, очистила ли я свою квартиру. Я ответила ей: «Да, я навела порядок», на что она кинула: «Нет, дом нужно очистить от духов». Она предложила мне свою помощь в этом. Вместе с ней и другими жильцами мы взяли мешочки с шалфеем и прошлись по дому, прося призраков покинуть место. Этим вечером все прошло хорошо, но мы были шокированы позже: мы вели аудиозапись нашего обряда и услышали четкий крик «Убирайтесь!» на записи. После этого странности в доме только стали усиливаться, а еженедельные обряды совершенно не работали. В конце концов я поставила диктофон в одной из комнат и переехала жить к маме. Через некоторое время, когда я решилась прослушать то, что записалось на диктофон, я услышала 8 разных голосов. Они разговаривали между собой, пели, ходили и стирали одежду. © abandoned_faces
- Когда я был маленьким, я играл с привидениями: помещал игрушку в одну из комнат, затем искал ее по всему дому. Она всегда находилась в каком-то другом месте. Много лет спустя выяснилось, что в доме произошло убийство семьи. © Mokahccin
- Дом, в котором я выросла, преследовал добрый призрак. Это была миссис Фрир, которая построила дом и оборудовала его под себя, именно здесь она провела последние минуты жизни. Я помню, как дверь в мою комнату постоянно открывалась и закрывалась, как раздавались шаги по дому. Однажды я уснула перед телевизором на диване и проснулась от того, что кто-то накрыл меня пледом, а коробка с пиццей была закрыта. В этот момент в доме я была одна. Помню, как миссис Фрир не нравилась кухня: прошлые жильцы сделали перепланировку и дешевый ремонт. Она постоянно хлопала дверью кухни или створками шкафов. Однажды мама сказала: «Миссис, я тоже не люблю эту кухню, и как только у нас появятся деньги, мы сделаем тут ремонт». С этого момента дверями больше никто не хлопал, а когда кухня была окончательно переоборудована, я почувствовала запах свежей выпечки, хотя на ней еще никто не готовил. © fapvass
А приходилось ли вам или вашим друзьям сталкиваться с чем-то потусторонним?
Фото на превью lunchesandbentos / reddit