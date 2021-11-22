15+ человек, которые изменили все и теперь живут лучшей жизнью

Иногда кажется, что весь мир против нас. Но когда мы узнаем про людей, которые смогли побороть обстоятельства, это мотивирует. Одни избавляются от проблем со здоровьем, другие возвращаются к нормальной жизни, когда, казалось бы, все уже потеряно, — и мы чувствуем невероятное тепло от того, что они смогли добиться поставленных целей.

Нам в AdMe.ru нравятся истории о людях, которые смогли преодолеть все сложности на пути к лучшей жизни, так что сегодня мы публикуем 15+ вдохновляющих примеров, и, возможно, они помогут кому-то с мотивацией.

1. То же место, 5 лет и 114 кг спустя

2. «Спустя 3 месяца после курса химиотерапии, рак отступил, и я чувствую себя прекрасно!»

3. «Слева мне 13 и я бездомный. Сегодня я отец и недавно отпраздновал 20 лет брака. Жизнь может стать лучше»

4. «Я бросил девушку, которая плохо ко мне относилась, и работу, которую я ненавидел, и сел на самолет до Непала. Спустя год я нашел счастье в Новой Зеландии»

5. «Спустя 2 года я снова посетила Стоун-маунтин, чтобы сделать фото в том же месте и в той же позе, но теперь я вешу на 45 кг меньше»

6. «Слева мне 20 и меня выгнали из колледжа, а справа мне 23 и я медсестра»

7. «Слева я неуверенный в себе, с больными зубами и плохой кредитной историей, справа — веду здоровый образ жизни, платежеспособный и с красивой улыбкой»

8. «Фото слева сделано ровно 3 года назад. Я весил почти 270 кг. Сейчас около 105»

9. «Год назад я была очень одинока и страдала от проблем с психическим здоровьем. Теперь я счастлива в браке и завела щенка»

10. «Недавно ушла из токсичного рабочего коллектива и никогда не чувствовала себя лучше психологически!»

11. «2 года назад от меня ушла девушка и я был почти бездомным. Сегодня я благодарен за то новое, что есть в моей жизни»

12. «После выселения по суду, измены супруга, неудач в учебе и потери работы я отправилась в путешествие на машине вместе со своим сыном. Мы почувствовали себя счастливыми и свободными»

13. «Когда я поступила в колледж, я была потерянной, ощущала тревогу и свою бесполезность. Но я выпустилась и на следующей неделе приступаю к работе своей мечты»

14. «От ожирения до инструктора по фитнесу! Понадобилось 1,5 года, чтобы привести себя в порядок, делая упор на то, чтобы стать сильнее»

15. «На пути к освоению вводного курса по английскому языку. Мое первое занятие в колледже с тех пор, как я провалился и отказался получать образование 15 лет назад»

16. «4 года назад меня, одинокую и безработную, вышвырнули на улицу. В прошлые выходные мы с мужем въехали в наш первый дом»