14 звезд, которых жестоко травили в школе. Но они утерли всем нос

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Необоснованная подростковая жестокость — распространенное явление, которое может затронуть абсолютно любого ребенка. И даже знаменитости, которых слава настигла в детстве или после окончания школы, не исключение.

Мы в AdMe.ru узнали, какие звезды сталкивались со школьным буллингом и что послужило катализатором детской ненависти.

Джессика Альба

Удивительно, но одна из самых сексуальных женщин Голливуда была жертвой издевательств в школе. Причин для этого у одноклассников нашлось немало: у юной звезды не было модной одежды, взрывного характера, и при этом она была смешанной расы. «Папа должен был приводить меня в школу, чтобы на меня не нападали. А обедала я в кабинете медсестры, чтобы не сидеть за столом с девочками-задирами. Но меня все равно избивали. Сейчас я могу быть жесткой и дать отпор, но в детстве я не могла постоять за себя», — вспоминает актриса. Травля, которую Альба перенесла в школе, отпечаталась и на ее отношении к работе: теперь она не боится решать даже самые сложные вопросы и готова принять любой вызов от режиссера.

Том Круз

В детстве «стальной» Том Круз сталкивался с плохими парнями куда чаще, нежели сейчас в фильмах. «Я всегда был новеньким ребенком в классе, с неправильным акцентом и некрасивой обувью. Хулиганы нападали на меня слишком часто. Каждый раз мое сердце колотилось, я потел, чувствовал, что меня вот-вот вырвет», — рассказывает актер. К тому же у Круза не было того, кто мог бы прийти на помощь, ведь из-за постоянной смены школ он не мог завести себе друзей.

Рианна

Барбадосская певица тоже была жертвой буллинга, и поводы для ее преследования были разными. «Меня дразнили всю мою школьную жизнь. Сначала это было из-за цвета кожи, который был светлее, чем у одноклассников. Потом, когда я стала старше, причиной стала моя грудь», — признается Рианна.

Джейсон Сигел

Предлогом для школьных издевательств над Джейсоном стал его рост. Уже в 12 лет парень был выше своих одноклассников. Актер вспоминает: «При росте около 160 см я весил 45 кг. Я выглядел как Джек Скеллингтон из «Кошмара перед Рождеством». Обычно дети один за другим прыгали мне на спину, а остальные кричали: «Прокати, прокати!» Несмотря на то что это продолжалось долгие годы, пережить психологическое насилие ему помог позитивный взгляд на вещи.

Тейлор Свифт

Тейлор не входила в ряды популярных девочек, и причинами для травли были не только ее статус и внешность, но и увлечения. «Дети в школе считали странным то, что я люблю кантри-музыку. Они постоянно смеялись надо мной. В первые годы моей карьеры я приехала в гости домой и встретила своих обидчиков, которые просили подписать их футболки и компакт-диски. Хотя этот момент и был приятным для меня, он заставил осознать, что они забыли о том, как издевались надо мной, и я тоже должна была забыть об этом», — делится красотка.

Меган Фокс

Другая же голливудская дива стала жертвой буллинга из-за своего желания связать жизнь с кино. «Мне было 15, и все знали, что моя цель в жизни — стать актрисой. Однажды девочка, которая меня дразнила, пришла в школу на Хеллоуин в черном кожаном комбинезоне, и все думали, что она Женщина-кошка. Но на вопросы она ответила: „Нет, я Меган Фокс“. Она высмеивала меня, но я ничего не могла сказать. Я была стеснительной», — говорит актриса. Из-за издевательств со стороны девочек Меган приходилось дружить исключительно с мальчиками, поэтому, как признается Фокс, в ее жизни была всего одна подруга.

Эминем

Эминем, который выглядит абсолютно уверенным с микрофоном в руках, страдал от угроз одноклассников все детство. «Меня избивали в туалетах, коридорах, запихивали в шкафчик по большей части из-за того, что я постоянно был новеньким, так как мои родители часто переезжали. Когда я начал заниматься музыкой, я понял, что, возможно, у обидчика больше девушек или лучше одежда, но он не может делать то, что могу я», — отмечает певец. Именно рэп помог Эминему справиться со школьными преследованиями, поэтому некоторые из своих песен он адресует подросткам, которые страдают от травли.

Кристиан Бейл

Кристиан Бейл начал сниматься в кино и играть в театре в 9 лет. И тут же стал мишенью для агрессивных одноклассников. «Я был жертвой издевательств. Каждый день другие дети избивали меня ногами и руками. Это был ранний урок, который научил: работа в кино может сделать вас не таким, как все», — делится актер.

Дженнифер Лоуренс

Еще одна обладательница «Оскара» была жертвой преследований в школе. Только ее проблемы были связаны с девочками. «Некоторые девочки в младших классах были ужасно подлыми. Они стали относиться ко мне лучше в средней школе. Но однажды одна из них попросила меня раздать приглашения на ее день рождения, куда я не была приглашена. Я просто взяла и выкинула их все в мусорку. Не нужно бояться плохих людей. Мы встречаем их на протяжении всей жизни», — воодушевляет актриса.

Кейт Уинслет

Одна из самых популярных актрис в мире кино не была такой популярной в школьное время. Одноклассники из раза в раз высмеивали ее внешность и лишний вес. Уинслет вспоминает: «В школе меня называли жабой. Дразнили за желание чего-то добиться. Запирали в шкафчике. Я не была самой красивой, и мне даже говорили, что, возможно, я добьюсь чего-то в роли толстушки. Вы должны быть неуязвимыми, чтобы делать то, что любите, и верить, что стоите этого. Иногда это самое трудное». Кейт приняла и полюбила все свои недостатки, и даже буллинг в детстве не изменил ее желания заработать «Оскар».

Джастин Тимберлейк

Сейчас Тимберлейк может похвастаться 4 премиями «Эмми» и 9 «Грэмми», но начало его карьеры, а именно съемки в шоу «Клуб Микки Мауса», «подарили» ему немало врагов. «Одноклассники постоянно обзывали меня, называли странным. К счастью, мама научила меня, что отличаться — это хорошо. Это говорит о том, что вы можете изменить что-то в мире», — отмечает Джастин.

Леди Гага

Обладательница «Оскара», «Эмми» и 9 «Грэмми» была настоящим изгоем в школе. В старших классах ее безжалостно травили за яркую внешность. «Меня дразнили за то, что я уродлива, за мой большой нос, за мои эмоции. Мне говорили, что у меня странный смех и что сама я странная. Они не понимали, почему я постоянно пою, почему так увлечена театром и почему у меня такой яркий макияж. У меня не было желания ходить в школу», — делится певица. Но, к сожалению, окончание школы не избавило будущую звезду от издевательств: в университетские годы однокурсники высмеивали все те же ее «странности» и даже создали сообщество «Стефани Джерманотта, ты никогда не будешь знаменитой» в одной из социальных сетей. Певице пришлось терпеть издевательства до получения диплома.

Джеки Чан

Джеки Чан, который, кажется, может одержать победу в драке сразу с несколькими плохишами, не мог защитить себя в детстве. Чан вспоминает: «Надо мной часто издевались, когда я учился в пекинской школе. Я не знал, как защитить себя, поэтому это продолжалось. Издевательства прекратились, когда я заступился за другого парня. Поддержав его, я научился обороняться».

Майли Сайрус

Майли Сайрус стала настоящей звездой после выхода «Ханны Монтаны», но, несмотря на знаменитость, школьные годы актрисы были не особо счастливыми. Дети смеялись над ней, крали ее учебники, а ее саму запирали в школьном туалете. «Девочки, которые нападали на меня, были высокими и крепкими, а я — маленькой и худой. Они вполне могли избить меня. Возможно, им не нравилось, что я хотела быть личностью, актрисой, певицей. Или, может быть, они просто чувствовали мою неуверенность и поэтому выбирали меня для издевательств», — рассказывает Сайрус.

А были ли у вас проблемы со школьными хулиганами? И что помогло вам дать им отпор?