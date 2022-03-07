14 знаменитостей, которые призывают нас быть добрее к себе

В XXI веке самооценка и любовь к себе измеряются в лайках и ретушированных фотографиях в соцсетях. Но есть знаменитости, которые напоминают: не все, что вы видите, правда. На той стороне экрана всего лишь такие же люди, как мы.

Мы в AdMe.ru собрали истории разных знаменитостей, которые оказались намного ближе и доступнее, чем мы могли подумать. Они поделились своим опытом, который объединяет всех женщин на Земле.

1. Селена Гомес: жизнь с волчанкой

Селена Гомес всегда открыто рассказывала поклонникам о своих проблемах, будь то борьба с волчанкой или психическим заболеванием. Она демонстрировала им поддержку и честно делилась тем, как справляется со сложностями. В 2017 году ей пересадили почку. Донором стала ее лучшая подруга Франсия Райса. Благодаря ей у певицы появился второй шанс, и она воспринимает его как дар. Несмотря на постоянные колебания веса и психические проблемы, связанные с ее болезнью, Селена Гомес продолжает заниматься тем, что любит, и заботится о своим ментальном здоровье.

2. Сара Джессика Паркер: стареть нужно красиво

Старение — естественный процесс для каждого человека. Сара Джессика Паркер не боится показывать свои морщины на камеру — в отличие от многих звезд, которые пытаются скрыть свой возраст или повернуть время вспять с помощью ботокса. Сара гордится теми изменениями, которые произошли с ее кожей за прожитые годы.

3. Барби Феррейра — уверенность в себе не имеет размера

Модель размера плюс и актриса Барби Феррейра стала широко известной благодаря своей последней роли в сериале «Эйфория», где она выступает за бодипозитив. Она не позиционирует себя как бодипозитивную активистку, но призывает своих подписчиков чувствовать себя комфортно в своем весе, каким бы он ни был. Она поделилась фотографиями своих растяжек, чтобы доказать, что они есть у всех и нечего их стыдиться. И во время съемок, и в реальной жизни она предпочитает быть собой, принимая свое тело таким, какое оно есть, без ретуши и фильтров.

4. Кендалл Дженнер: идеальной кожи не бывает

Акне — это кожное заболевание, которое чаще всего встречается у подростков. Из-за него на коже появляются прыщи, которые иногда превращаются в рубцы. Со стороны и на фото с подиумов может показаться, что у супермодели Кендалл Дженнер безупречная кожа, но однажды она рассказала о борьбе с прыщами в подростковом возрасте. Пытаясь соответствовать «идеальному» стандарту, она чувствовала себя неуверенной и слабой из-за состояния своей кожи. Кендалл решила поделиться своим опытом, чтобы окружающие знали, что в мире не бывает ничего идеального. Кожа может выглядеть по-разному, и не стоит делать выводы по тем фотографиям, которые мы видим в инстаграме.

5. Адель: послеродовая депрессия реальна

Адель бьет рекорды в музыкальной индустрии, но при этом она честно рассказывает о своей личной жизни. Когда она стала матерью в 2012 году, ей пришлось столкнуться с некоторыми психологическими проблемами и послеродовой депрессией. С самого момента своего рождения сын Анджело стал главным приоритетом в ее жизни. Адель говорит, что эта часть жизни для нее очень важна, но у нее не было времени, чтобы позаботиться о себе. Певица погрузилась в рутину и перестала получать удовольствие от жизни. Материнство часто романтизируют, забывая о том, насколько сложна эта роль. Становясь родителем, каждый из нас проходит через разные процессы, и это совершенно нормально.

6. Белла Хадид: не все, что вы видите в соцсетях, правда

Социальные сети могут ввести в заблуждение. Когда вы проводите 24 часа под прицелом камер, Голливуд уже не кажется таким гламурным. Для Беллы Хадид психическое здоровье — важная тема. Модель рассказала о своей тревожности, чтобы люди, которые имеют схожие проблемы, знали, что они не одиноки. В борьбе с психическими недугами случаются взлеты и падения, но главное для Беллы — это сила, которую она обрела, когда поняла, что не одинока на этом пути. На фотографии в инстаграме всего не увидишь. Признавая свою уязвимость, мы открываемся любви.

7. Алиша Киз: без макияжа чувствует себя отлично

Алиша Киз стала сторонницей натуральной красоты в 2016 году, когда решила устроить фотосессию без макияжа для своего нового альбома — она хотела показать себя настоящую. С тех пор певица подбирает себе образы без мейкапа и не жалеет об этом. Алиша всегда выступает за естественную красоту и призывает девушек хотя бы на время отказаться от консилера и обходиться без многослойного макияжа.

8. Камила Кабельо: так выглядит реальная женщина

Наши тела меняются в зависимости от разных обстоятельств. Камила Кабельо напоминает, что не нужно быть к себе чрезмерно строгими. Борьба со своим естеством давно уже не в моде. Когда в 2021 году она получала негативные комментарии о своем теле, Камила не стала сдерживаться и ответила на них вдохновляющим посланием для всех женщин. У всех нас есть несовершенства: целлюлит, складки и растяжки. Они и делают нас людьми, и вместо того, чтобы пытаться скрыть эти несовершенства, мы должны их принять.

9. Крисси Тайген: рассказала о своей потере, чтобы исцелиться

Крисси Тайген часто делится сценами семейной жизни, которые обычно остаются за кадром. Но в конце сентября 2020 года ее жизнь полностью перевернулась — у девушки случился выкидыш. Она поделилась этим трагичными опытом в блоге и была очень откровенна с подписчиками. Крисси сказала, что честный рассказ о случившемся помог ей справиться с эмоциями. Спустя полтора года после этой утраты она все еще восстанавливается и находит поддержку в своей семье. Мы все по-разному переживаем кризис, но помощь стоит всегда искать у тех, кто нас любит.

10. Эшли Грэм: тело меняется во время беременности

Эшли Грэм часто говорит о том, что трансформация тела во время беременности — естественный процесс и очень важно его принимать. Когда модель была беременна близнецами, она использовала эту возможность, чтобы рассказать своим подписчикам, как развивается и меняется тело в это время. Эшли Грэм напоминает, что рождение нового человека неразрывно связано с молокоотсосами, растяжками, терапией и колебаниями веса.

11. Биби Рекса: психическое здоровье очень важно

Всегда нелегко рассказывать о личных проблемах и психических заболеваниях, но часто это единственный способ освободиться. Так было для Биби Рексы. Ей поставили диагноз «биполярное расстройство». Поначалу ей было сложно признать, что что-то не так. Но она обрела силу, когда начала говорить об этом, и поняла, что в мире есть много людей с похожими проблемами и она в этом не одинока.

12. Искра Лоуренс: любовь приходит изнутри, а не благодаря диете

Искра Лоуренс — британская модель, которая говорит о том, что счастье — это не цифра на весах. По ее собственному признанию, когда она начала карьеру модели, страдала от расстройства пищевого поведения и дисморфии, измеряя свой успех калориями и стремясь соответствовать общепринятым стандартам. Когда Искра отказалась от изнуряющих диет, она нашла внутри себя любовь, которой ей не хватало. Она делится своей историей в надежде, что больше женщин станут делиться своим опытом и благодаря честному разговору мнение общества изменится.

13. Дрю Бэрримор: в материнстве есть чему поучиться

У Дрю Бэрримор 2 дочери, она знает, что быть мамой — это не значит знать ответы на все вопросы. Она может быть актрисой, писателем и даже звездой собственного ток-шоу, но она не хвастается своими родительскими успехами. Дрю считает, что лучший способ подготовиться к материнству — следовать собственным инстинктам. Она уверена, что нет готовой формулы, как быть хорошей матерью, смысл родительства — в постоянном поиске ответов.

14. Симона Байлз: себя нужно ставить на первое место

Психическое здоровье всегда должно быть в приоритете. Даже в сложных ситуациях, когда заботиться о себе нет времени, нужно находить такую возможность. Чемпионка США по спортивной гимнастике Симона Байлз приняла сложное решение, отказавшись от участия в финале Олимпийских игр 2021 года в Токио. Она решилась на этот шаг, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье и избежать давления со стороны общества. Своим примером Симона вдохновляет поклонников никогда не забывать о себе и ставить свои интересы выше чужих ожиданий.