14 комиксов о том, что сегодня мы гордимся вещами, которые раньше у людей в голове не укладывались

Иногда кажется, что современный мир просто сходит с ума. Мы гордимся вещами, от которых у наших бабушек волосы дыбом встают. Работаем по 12 часов в сутки с угрозой для здоровья, не читаем книжки, совсем перестали высыпаться и преподносим это как подвиг. Но так ли это хорошо на самом деле?

Мы в AdMe.ru разузнали, какие вещи люди сегодня считают реальным поводом для гордости, и некоторые пункты нас знатно удивили. Но при этом во многих из них мы узнали и себя, и наших близких.

Работа по 12 часов в сутки, на выходных и в отпуске. Вообще-то это плохо для здоровья. Но сегодня есть те, кто считает, что круто хвалиться переработками

Инфантильность. Когда люди прикрываются пожилыми родителями и не желают начинать самостоятельную жизнь

Тотальное безразличие. Некоторые люди любят пускать все на самотек, но при этом не забывают осуждать других

Токсичная жертвенность. Такой человек ни за что не попросит помощи, даже если будет падать от усталости. А потом все равно упрекнет вас в черствости

Пренебрежительное отношение к чувствам окружающих. Люди такого типа считают тех, кто ходит к психологу, реально ненормальными

Отказ от чтения. Люди все чаще обходят книжные магазины стороной. И гордятся тем, что они такие продвинутые

Непрошеная честность. Когда мы хотим поделиться своим мнением, стоит помнить о том, что оно может больно ранить

Домашняя тирания. Некоторые люди гордятся тем, что держат партнера в ежовых рукавицах

Авторитарный стиль воспитания. Иногда родители требуют от детей подчинения без каких-либо объяснений. И зря: это может привести к печальным последствиям

Показная зависимость от брендов. Сегодня модно фанатеть от дорогих вещей даже тогда, когда не можешь позволить себе их покупку

Видимость роскошной жизни. Для некоторых людей имидж — это главное

Наглость. Некоторые личности склонны путать способность отстоять свои интересы с хамством

Материальные блага, которые достались от родителей. «Главное — это то, что у тебя есть. А как оно досталось — вообще неважно»

Хронический недосып. Сегодня круто хвастаться тем, что здоровью мы предпочитаем работу или сериалы