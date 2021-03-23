14 вещей, которые я перестала делать после 30 лет. И вздохнула с облегчением

В 20 лет нам кажется, что мы будем жить вечно, а наши ценности навсегда останутся такими, как сейчас. Однако время идет, и мы меняемся. И неожиданно, оказавшись за рубежом 30 лет, мы понимаем, что все стало совсем по-другому — вообще не так, как мы предполагали в юности.

У нас в AdMe.ru работает множество людей самых разных возрастов. И мы уже не раз видели, как часто и сильно меняются приоритеты в жизни. Поэтому одна из наших авторов, которая уже успела побывать и в одном возрасте, и в другом, решила выделить основные различия в поведении и мировоззрении 20- и 30-летних женщин.

Поняла, что друзей стало меньше

Сначала я не могла понять, куда они все подевались. В детстве товарищи на детской площадке находились мгновенно, и я всерьез считала весь двор своими друзьями. В 20 годам я так называла половину университетской группы. К 30 годам у меня осталось 2 подруги. Сначала это открытие меня шокировало. А потом я поняла: легко дружить, когда это не несет никаких обязательств. Но когда сталкиваешься со взрослой жизнью и первыми трудностями, становится очевидно, кто из окружения случайные люди, а кто — настоящие друзья. Чем больше жизненного опыта мы приобретаем, тем избирательнее относимся к людям. И остаются с нами только лучшие.

Перестала врать

Просто тяжело напрягаться, что-то придумывать, а потом еще и помнить об этом. В 15 лет я врала маме, что гуляла в шапке, и прятала от папы табель с тройкой по математике: ругаться же будут. В 20 лет я уже скорее по привычке скрывала, во сколько вернулась домой с вечеринки или от парня. А сейчас можно этого не делать: вся моя жизнь — это только мое дело, и никто ничего мне не может запретить. Просто некому запрещать: я взрослая. И это такое облегчение!

Прекратила экономить на вещах, которые приносят удовольствие

Трудно заниматься тем, что радует, когда у тебя нет денег. А в молодости обычно мало у кого они есть: какие там деньги в студенчестве или на первой работе с минимальной зарплатой? К 30 годам у многих уже имеется какая-то карьера и, соответственно, появляется больше возможностей. Кроме того, начинаешь понимать: нужно позволять себе то, что радует, иначе жизнь становится слишком скучной и однообразной. Хочется креветок? Почему бы и не побаловать себя. Качественная и удобная обувь? Да, обязательно. Есть возможность поехать в отпуск за границу? Это стоит расходов. Чем взрослее становишься, тем лучше умеешь восстанавливать свой ресурс. И это ценное умение, которое очень пригождается в дальнейшей жизни.

Начала чаще говорить «нет»

В юности мне было трудно обижать людей отказом: я же хорошая девочка. Вдруг соседка обидится за резкий ответ на ее нравоучения или понравившийся парень разлюбит, если я не буду во всем с ним соглашаться. Но в один момент я поняла, что хорошая девочка — это очень удобно для окружающих, но очень плохо для меня. Умение вовремя сказать «нет» в какой-то мере является признаком взросления. И с этим умением живется гораздо легче, чем без него. Глупые соседки перестают лезть в твою жизнь, а умным мужчинам, оказывается, очень даже по душе, что ты имеешь собственное мнение.

Научилась грамотно распределять время и силы

В юности многие вещи я делала на автомате. Много работала и сильно уставала. Но работу свою исправно выполняла и никому ничего не делегировала, хотя можно было. Считала, что если хочешь сделать хорошо, то нужно делать самой. И это касалось всего. Однажды мама сказала, что через день приедет в гости. Значит, надо прибраться, а то она весь день будет вздыхать и говорить, что я неряха. А у меня важный проект, совсем нет ни времени, ни сил. Пожаловалась подруге, а она сказала, что лучше бы я наняла помощницу по дому. Я всегда отказывалась, но тут от безысходности воспользовалась ее советом. Это стало поворотным моментом в моей жизни: оказывается, умение делегировать приносит лучшие результаты, чем попытки везде успеть. В тот день я спокойно выполнила проект, сдала его и потом получила повышение. Оказалось, что иногда дешевле заплатить кому-то, чтобы он сделал уборку в доме, пока ты занимаешься чем-либо, что принесет тебе прибыль или даже просто даст необходимый час отдыха. С тех пор я регулярно практикую такие вещи.

Перестала ночевать в гостях и звать к себе с ночевкой

В 20 лет было приключением гулять всю ночь, а потом остаться ночевать у друзей, потому что лень ехать домой. Но сейчас я уже не вижу романтики в том, чтобы проснуться в чужом доме без своей зубной щетки и косметики. Опухшее лицо, несвежий запах изо рта, черные тени от туши под глазами — сомнительный бонус после вечеринки. Хуже только оставить ночевать у себя малознакомых людей и утром не знать, как от них избавиться. Потому что праздник закончился, все, дайте мне полежать с книжкой в тишине на своем диване, я не хочу продолжения банкета.

Научилась не экономить на красоте

Считается, что после 25–30 лет начинается процесс старения. Сначала это незаметно, но на 4-м десятке начинаешь понимать, что как раньше уже не будет. Я всегда была очень экономна и на косметику для ухода особо не тратилась. Однако с возрастом стала замечать, что все мои средства для умывания стягивают кожу, а увлажняющие кремы не особо-то и увлажняют. Как и каждая нормальная женщина, я неравнодушна к своему внешнему виду. Поэтому стала уделять ему больше внимания: начала делать массаж лица и использовать более качественную косметику. Не могу сказать, что начавшийся процесс старения меня радует. Но оказалось, что заниматься своей внешностью — это очень приятно, хотя и дорого. Нет никакой твоей личной заслуги в том, что ты хорошо выглядишь в 20. Но женщина, которая в 30–35 выглядит на 10 лет моложе, заслуживает уважения. И да, раньше я была уверена, что никогда не уколю ботокс — буду стареть естественно, как европейские женщины. Потом мне исполнилось 38. Я год смотрела на себя в зеркало и не понимала, почему так плохо выгляжу. Решила сходить к косметологу, а она говорит: «Ну а что вы хотели, это обычные возрастные изменения. Но решения этой проблемы есть». И я решила у нее все свои проблемы. Похорошела, посвежела и подумала, что спокойствие и удовлетворение от своего внешнего вида мне дороже молодежных принципов.

Перестала быть хорошей для всех

Меня всю жизнь учили, что лучше бы не огорчать окружающих. А то они расстраиваются и думают, что я плохая. А я ведь хорошая. Однако на самом деле здоровый эгоизм — лучшее, что я могла сделать для себя. Отдавая другим людям слишком много своих сил и энергии, я не становилась счастливее. Оказывается, самопожертвование, так часто воспеваемое в литературе, — это признак далеко не самый здоровой личности. Только с возрастом пришло понимание, что если я кому-то не нравлюсь такой, какая я есть, то, может быть, нам с этими людьми просто не по пути? Где-то на этом этапе отсеялось несколько знакомых. Но зато остались те, кто действительно принимает меня любой.

Узнала, что можно жить без супа: гастрита не будет

Мама в детстве кормила меня супами и говорила, что это залог здоровья. Без супа, мол, гастрит обеспечен. А я терпеть их не могла. К счастью, став взрослой, я могу питаться так, как мне нравится. И оказалось, что сбалансированное питание — это совсем не бульон с переваренными овощами. Неважно, в каком виде я потребляю клетчатку и белок — главное, чтобы они присутствовали в достаточном количестве. Для успокоения души я даже почитала медицинские журналы и справочники: нигде не нашла информации о том, что причиной гастрита стало отсутствие домашнего супчика.

Поняла, что сон — это важно

Важнее завтрака. Это в студенчестве гуляешь всю ночь, спишь 2 часа, а утром встаешь, умываешься — и снова красивая. Через 10–15 лет так уже не получается. Оказывается, если не спать полноценные 7–8 часов, то под глазами появляются круги, лицо становится помятым и приобретает землистый оттенок, а настроение стремится к отрицательным величинам. Признаюсь, это стало открытием, и я даже не сразу поверила, что дело в возрасте. С одной стороны, радости в этом мало, однако с другой — это неплохой повод почаще давать себе выспаться. Раньше считалось, что ты просто бездумно дрыхнешь до 12 в свой выходной, а теперь — заботишься о своей красоте и здоровье.

Прекратила носить стринги и кружевное белье

Во-первых, есть мнение, что носить стринги, особенно из синтетики, вредно. Во-вторых, это неудобно: ради чего жертвовать своим комфортом? Мучить себя кружевами, от которых все чешется, или стрингами, потому что в журнале написали, что это красиво, — какой в этом смысл? Старание всегда быть в боевой готовности — это удел юных дев. Нет, ну правда: в 20 лет каждую минуту ждешь, что вот-вот выскочит супермен из-за угла. А после 30 супермен уже или случился, или пришло понимание, что они вообще-то клюют на мозг, а не на твои формы в стрингах. Поэтому такого рода наряды по праздникам или под настроение — идеальный вариант.

Узнала, что отдыхать — не значит тратить жизнь на глупости

В моей семье считалось, что отдых — удел лентяев и слабаков. И вместо того чтобы лежать с книжкой на диване, лучше бы пойти в своей комнате прибраться. Я выросла, окончила университет и пошла трудиться. Работала так, как меня учили: на полную катушку, без перерывов и выходных. Мои друзья в свободное время ездили в отпуск, влюблялись и читали интересные книги. А у меня не было свободного времени. Однажды я не поехала в горы с парнем, который мне нравился, потому что было некогда: я обещала выйти на работу на выходных, чтобы закончить важный проект. Сидела в офисе в субботу, смотрела на его фотки на лыжах в соцсетях и вдруг заплакала. Я чувствовала себя очень несчастной. Позвонила пожаловаться подруге, а она меня обругала и спросила: зачем? Чего ради я меняю свою жизнь на работу? Что мне это дает? Эта ситуация заставила меня задуматься. С парнем так и не сложилось, но я вынесла урок: отдых — это не безделье, это важно для жизни и восстановления своего ресурса. Далеко не все умеют расслабляться и отдыхать. Я не умела, и мне пришлось учиться этому. Но сейчас я понимаю: если не давать себе передышку, то можно здорово подпортить себе жизнь.

Перестала ходить накрашенной в фитнес-клуб

Просто в 20 лет и в 30 лет цели разные: раньше я в фитнес-клуб ходила, чтобы завести новые знакомства, а теперь — чтобы сделать что-то полезное для своего тела. Это сочетание отдыха и работы, но только для себя, а не для кого-то. Вдобавок ко всему теперь я знаю, что косметика на вспотевшем лице не только ужасно смотрится, но и не приносит пользы коже. Однажды пришла я, как обычно, расфуфыренная на тренировку. Стою в коридоре возле зеркала, а в мужской раздевалке дверь приоткрыта. И мне слышно, как ребята высказываются о девушках, которые в клуб ходят. Ох и наслушалась же я насмешек обо всех красавицах, которые с накладными ресницами и длинными ногтями в зал приходят! Так стало неприятно, такой дурочкой себя почувствовала, что бросила я это дело — краситься перед занятиями спортом. А потом и фитнес-клуб бросила: на улице заниматься можно бесплатно. И никто не обсуждает.

Осознала, что не стоит тратить время на глупые фильмы

В юности почему-то я могла спокойно весь вечер тупить в какую-то ерунду и просто тянуть время. Жизнь казалась бесконечной. Потом выяснилось, что с каждым годом время идет все быстрее, поэтому становится жалко тратить его на какие-то глупости. Звучит ужасно, но на самом деле в этом есть своя прелесть: уже четче понимаешь, что действительно приносит удовольствие, а что нет, на что стоит тратить время, а что лучше сразу прекратить. Определенность — это по-взрослому. А мне нравится быть взрослой.