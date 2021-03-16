14 вещей, которые пары забывают обсудить до свадьбы

Несовместимость и недостаток общения являются основными причинами разводов. Пары, которые хотят прожить в браке всю жизнь, должны обязательно поделиться друг с другом своими ожиданиями прежде, чем сказать «Согласен» или «Согласна». Так они, по крайней мере, будут готовы к трудностям, с которыми могут столкнуться, уже будучи супругами.

AdMe.ru решил проанализировать те вещи, о которых влюбленные должны поговорить до того, как станут мужем и женой.

1. «Как мы будем вести бюджет?»

Очень важно спланировать, как вы будете обращаться с деньгами, которые оба зарабатываете. Возможно, каждый из супругов захочет иметь свою отдельную заначку помимо общего накопительного счета, на который они оба вносят средства ежемесячно. Сумму ежемесячных трат тоже нужно обсудить заранее, исходя из доходов обоих супругов. Еще один важный вопрос — решить, в каком случае вы сможете использовать деньги с накопительного счета.

2. «Какова точная сумма наших долгов?»

Если вы будете точно знать сумму долгов друг друга, то сможете лучше спланировать, как от них избавиться. Никому не понравится узнать о таком «сюрпризе» после свадьбы. Любой человек почувствует, что его предали, если узнает о фактической сумме долга своего партнера только после свадьбы. Кроме того, это подрывает доверие к супругу.

3. «Как мы копим на пенсию?»

Рано или поздно все люди выходят на пенсию. К этому моменту вам будет легче подготовиться вместе, если вы заранее обсудите свои долгосрочные финансовые цели. Вам нужно так спланировать свои накопления, чтобы их хватило на двоих человек, включая медицинские расходы, если кто-то из вас заболеет.

4. «Мы планируем заводить детей?»

Не каждый, кто намерен вступить в брак, хочет иметь детей. Даже если оба супруга хотят детей, им стоит многое обсудить. Например, как их воспитывать, что делать, если родится ребенок с инвалидностью или если дети будут совсем на вас не похожи и не оправдают ваших ожиданий.

5. «Что мы будем делать, если не сможем иметь детей?»

Для некоторых людей иметь детей совершенно необходимо. Так что, если по каким-то причинам кто-то из супругов окажется бесплодным, они должны обсудить, что делать дальше. Возможно, им подойдет вариант с усыновлением, суррогатной матерью или искусственным оплодотворением. А может быть, единственным выходом окажется развод и новый брак.

6. «Как мы будем делить домашние обязанности?»

Домашние обязанности могут показаться мелочью, но эта мелочь способна привести к полноценному конфликту. Выполняя всю работу по дому, человек начинает чувствовать, что он перегружен и не справляется. Чтобы жить без ссор, стоит заранее договориться, кто за какие дела по дому отвечает.

7. «Что для нас измена?»

Казалось бы, всем ясно, что такое измена, но на самом деле у каждого разное представление о том, что она в себя включает. Например, один человек считает неверностью поцелуй, а другой находит неприемлемой даже встречу с бывшим партнером. Есть также люди, которые думают, что влюбиться в кого-либо — это уже измена. Чтобы избежать недопонимания, будущим супругам стоит обсудить позволительный уровень близости с другими людьми.

8. «Какие у нас мечты и планы на будущее?»

«Где вы видите себя через 5–30 лет?» — это может прозвучать как вопрос на собеседовании, но стремления одного из партнеров могут не соответствовать представлениям другого о счастливом браке. Например, один супруг готов бедствовать, чтобы стать успешным художником, в то время как другому нужна стабильная жизнь с постоянным доходом. Задавая эти вопросы, люди смогут представить себе, какой будет их совместная жизнь.

9. «Что для нас может быть веской причиной, чтобы расстаться?»

У каждого из нас есть то, чего мы не будем терпеть. Будет мудро сказать о таких вещах партнеру, чтобы совместная жизнь была комфортной. Например, одному супругу может быть очень важен порядок, а другой лучше себя чувствует в «творческом беспорядке». Если обсудить эти моменты заранее, то можно прийти к компромиссу.

10. «Как мы собираемся заботиться о родителях?»

Родители становятся старенькими, могут заболеть — это значит, что нам придется о них заботиться. Все пары перед свадьбой должны обсудить, будут ли они забирать родителей к себе, кто будет за ними ухаживать, сколько денег они готовы выделять из семейного бюджета на связанные с этим расходы.

11. «Как в наших семьях обстоят дела с физическим и психическим здоровьем?»

Биологическая совместимость очень важна, особенно если пара планирует иметь детей. По меньшей мере будущие супруги должны быть честны в отношении своей наследственности. В таком случае они будут морально готовы, если какое-то из семейных заболеваний унаследуют их дети.

12. «Где мы хотим жить?»

Эта мысль кажется очевидной, но некоторые люди игнорируют ее до свадьбы. Для семейной жизни место проживания (в деревне или городе) имеет огромное значение. Также к недовольству может привести ситуация, когда один из супругов хочет жить в квартире, а другой в частном доме с большой террасой. Споры могут возникнуть и из-за того, что кто-то из супругов хочет поселиться поближе к своим друзьям и членам семьи, а другой воспринимает дом как временное пристанище.

13. «Как много времени мы будем проводить вместе?»

Совместное проживание в браке совсем не значит, что пары должны проводить вместе 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Каждый из них остается личностью со своими потребностями. Порой супругам бывает нужно отдохнуть друг от друга. Одним людям нужно больше времени, чем другим, так что лучше об этом узнать до того, как идти под венец.

14. «Какой будет наша социальная жизнь?»

Обычно после свадьбы пары вместе ходят на разные мероприятия. Но иногда женатые или замужние люди хотят тусоваться с друзьями без второй половинки. Так что стоит заранее поговорить о том, куда вы будете ходить вместе и кого вам предстоит узнать, когда вы вступите в брак.