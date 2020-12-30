14 вещей, которые не будет делать ни одна уважающая себя француженка после 30 лет

Француженки издавна славились своим неповторимым и утонченным стилем, их женственные образы не раз становились предметом восхищения иностранок. В ХХI веке изменилось многое, но манеры и особенный взгляд на моду европейских девушек, перешагнувших 30-летний рубеж, все еще продолжают радовать ценителей женской красоты.

Мы в AdMe.ru изучили особенности образа жизни современных француженок и теперь хотим поделиться своими наблюдениями с вами.

1. Француженки не прибегают к уколам красоты

«Люби себя и свое тело!» — этот девиз жизни француженок следовало бы взять всем нам на вооружение. Пока в других странах девушки 30+ активно борются с возрастными изменениями при помощи инъекций и уколов красоты, жительницы Франции уверены, что даже самая привлекательная внешность никогда не заменит интеллект и личные качества характера.

2. Француженки не делятся своими проблемами с подругами

Активный образ жизни современных француженок заставляет их все меньше уделять времени подругам и совместным посиделкам. Ценящие свое время девушки из Парижа и Марселя научились находить выход и из этой ситуации: вместо того чтобы жаловаться друг другу на нерадивых мужей и суровых начальников, они максимально беззаботно проводят свое свободное время, а в случае необходимости обращаются к психологу.

3. Француженки никогда не пойдут за модой в ущерб собственному здоровью

Комфорт и здоровье для современной француженки превыше всего: туфли на шпильке в Париже уже давно уступили место кедам и кроссовкам. Спортивная обувь, однако, не мешает жительницам Франции оставаться леди: при необходимости девушки просто надевают каблуки на работе или на вечеринке.

4. Француженки не ставят на себе крест после 30 лет

В то время пока девушки в других странах хотят поскорее выйти замуж и обрести то самое женское счастье, француженки не стремятся рано связывать себя узами брака. Современная статистика говорит о том, что все больше европейских девушек предпочитают искать своего единственного лишь по достижении 35-летнего возраста. Тогда же они заводят себе 2–3 детей с небольшой разницей в возрасте, успев при этом сделать карьеру и обзавестись жильем.

5. Француженки не покупают дорогую одежду

Хотя Париж — одна из главных модных столиц планеты, местные жительницы не стремятся отдавать крупные суммы за брендовую одежду. Реальность такова, что современные парижанки все чаще останавливают свой выбор на одежде именно среднего ценового сегмента: большую часть своей зарплаты француженкам приходится отдавать за кредиты и аренду жилья.

6. Француженки никогда не откажутся от карьеры в пользу воспитания детей

Декретный отпуск во Франции длится всего лишь 4 месяца, после чего женщина обязана выйти на работу и отдать ребенка на воспитание няни или родственников. Однако даже это малоприятное обстоятельство не заставит современную француженку отказаться от карьеры и посвятить себя полностью семье и детям. Все дело в том, что долговременный уход в декретный отпуск в этой стране часто грозит потерей стажа и отсутствием карьерных перспектив в дальнейшем.

7. Француженки не любят делать уборку и ходить по магазинам

Современная француженка — яркая деловая личность, у которой совсем нет времени на уборку, приготовление пищи и даже полноценный шопинг в торговом центре. Именно поэтому жительницы Франции все чаще вызывают горничных, закупаются в интернет-магазинах, а свое свободное время предпочитают проводить на свежем воздухе с детьми.

8. Француженки не следуют диетам

В то время пока весь остальной мир пытается подогнать себя под кем-то установленные стандарты красоты, взрослые парижанки даже и не думают устраивать себе интервальные голодания и придумывать строгие диеты. Вместо всего этого француженки наслаждаются любимыми пирожными и круассанами, лишь немного ограничивая себя в перекусах и ужинах.

9. Француженки не унывают по мелочам

Известная фраза l’art de vivre, которая переводится как «искусство жить», недаром появилась во Франции: способности французов наслаждаться каждым моментом, при этом мало заботясь о мнении окружающих, можно только позавидовать. Что ж, возможно, именно это качество позволяет даже пожилым дамам оставаться бодрыми и энергичными вплоть до самого преклонного возраста.

10. Француженки не выходят из дома без шарфика на шее

Стильная деталь большинства француженок сразу же бросается в глаза туристам: парижские девушки очень любят носить шарфы. Хотя этот простой и доступный аксессуар вряд ли защитит от плохой погоды, он прекрасно маскирует возраст и скрывает морщинки на шее.

11. Француженки не делают маникюр в салонах

Мало кто знает, но знаменитый френч на самом деле изобрели вовсе не во Франции, а в США. Истинные француженки не любят ходить в маникюрные салоны, а довольствуются естественным видом ногтей без каких-либо украшений: из-за дороговизны услуги французские модницы предпочитают короткие ногти без покрытия, страз и рисунков.

12. Француженки не едят в шумных местах

На минутку забыть о сумасшедшем ритме большого города деловым парижанкам помогают местные кафе, в которых специально не включают громкую музыку. Помня о том, что в подобных заведениях работали над своими шедеврами сами Хемингуэй и Сартр, рестораторы стараются не тревожить своих посетителей понапрасну, тем самым внося в неповторимую атмосферу французских городов свою собственную лепту.

13. Француженки не стыдятся пользоваться яркой помадой в дневное время

Яркий цвет губ — визитная карточка истинной француженки, которая знает толк в естественном макияже, не лишенном изюминки. Жительницы Парижа любят использовать красную помаду, и, чтобы образ был гармоничным, они практически не пользуются всем остальным косметическим арсеналом. Так, вместо того чтобы тратиться на тонну тональных основ, консилеров и пудр, француженки приобретают средства для здоровья кожи и красную помаду — тот самый финальный штрих даже в дневном макияже.

14. Француженки смело стригут челки, но не любят красить волосы

Небрежной челкой может похвастаться даже невероятно стильная Cофи Марсо — одна из самых известных французских актрис. Софи — сторонница естественности: ее повседневные и даже праздничные образы как нельзя лучше характеризуют философию парижских девушек, недавно перешагнувших 30-летний рубеж. Впрочем, челки — это едва ли не единственная причина, из-за которой француженкам приходится посещать парикмахеров: когда дело доходит до обычной покраски волос, даже знаменитые актрисы не хотят идти против матери-природы и лишь подкрашивают седину.