14 важных вещей о деньгах, которые стоит знать в 30 лет, чтобы не прозябать в 50

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Кто-то к 30 годам успел уже купить квартиру или открыть свое дело, а кто-то еще пытается понять, как научиться много зарабатывать. В любом случае есть очевидные вещи, одни из которых ведут к процветанию, а другие — к финансовой дыре. AdMe.ru выбрал для вас самые эффективные советы, которые будут полезны 30-летним.

1. Дети — это дорого

Коварный стереотип — детей нужно обязательно завести до 20, 25 или 30 лет. Но серьезно, дети — это дорогое удовольствие. И гораздо лучше, чтобы они появились, когда вы будете к ним готовы, в том числе и финансово. Поэтому не спешите, а подготовьте финансовую подушку с партнером перед пополнением семьи, чтобы наслаждаться чудесными моментами, а не думать каждую минуту о деньгах.

2. Просить повышение — не стыдно

Если вы работаете на одном и том же месте более 3 лет, пора подниматься по карьерной лестнице. Просить повышение — это верный и правильный шаг к улучшению материального положения. Поэтому не стесняйтесь просить о повышении и увеличении зарплаты. Вместе с тем не бойтесь брать большую ответственность и нагрузку. Если вам уже несколько раз отказали в повышении, подумайте о смене работы или улучшении своих навыков.

3. Снимать жилье иногда выгоднее, чем покупать

Нам сложно отказаться от мысли, что вложение средств в недвижимость — лучшее решение. Но недвижимость дешевеет, а ипотека — это всегда большая переплата. Так ли это выгодно? Вот наглядный пример. Жилье стоит 4 миллиона рублей. Его аренда в месяц около 22 000 рублей, в год выходит 264 000 рублей. Из общей стоимости квартиры заберем необходимые 264 000, а оставшуюся сумму положим на депозит под 7 % и за год заработаем 270 075 рублей, которых хватит на следующий год аренды. А если вложить эту сумм более разумно, например, в облигации с годовой доходностью 10 %, то за этот период мы получим 391 207 рублей. И у нас еще останутся деньги. Кроме того, нет необходимости тратиться на ремонт, платить налог на жилье, покупать мебель. Так что перед тем как купить жилье или арендовать его, просчитайте все и выберите наиболее выгодный вариант именно для себя.

4. Инвестируйте в свое здоровье и образование

Без крепкого здоровья человек мало чего достигнет. Поэтому старайтесь беречь себя, отдыхать на море хотя бы раз в год, высыпаться, есть качественную еду. А хорошее образование открывает для нас многие двери в жизни и стирает границы

5. Не вкладывайте деньги в то, в чем не разбираетесь

Даже если разбогатеть хочется как можно скорее, в любых финансовых вопросах не помешают холодный, трезвый ум и спокойствие. Действуя на эмоциях и вкладывая деньги в сомнительные проекты, можно остаться с носом. Лучше лишний раз посоветоваться с экспертами, здраво оценить шансы на успех.

6. Не делайте новые долги, чтобы расплатиться со старыми

У многих популярна идея — взять новый кредит, чтобы погасить старый. Или выплатить человеку долг, взяв взаймы у другого. Это замкнутый круг. Лучше вообще долгов не наживать. Но если так вышло, откажите себе в чем-то, поднакопите и погасите задолженность.

7. Поддерживайте связь с друзьями, знакомьтесь с новыми людьми

Поговорка «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» существует не просто так. Порой связи решают в жизни гораздо больше, чем деньги. Наверняка у вас были такие ситуации, которые подтвердят это выражение.

8. Выгоднее покупать не дешевую, а качественную одежду и обувь

Качественная одежда прослужит гораздо дольше, чем дешевый ширпотреб. Поэтому выгоднее покупать долговечные вещи. А если покупать на акциях и распродажах, то это выгоднее вдвойне. Старайтесь составлять список необходимого и делайте покупки на распродажах и по акциям. Сэкономленные деньги лучше отложить на отпуск.

9. Откажитесь от эмоциональных покупок

Эмоциональные покупки — зло, хоть они и приносят радость. Если вы строго следите за своим бюджетом, они наделают в нем хороших дырок. Ведь эмоциональные покупки — это не что иное, как поиск нашим мозгом гормона счастья и удовольствий. Ищите радость в чем-то другом, вместо того чтобы покупать десятую кофточку «всего за 500 рублей».

10. Начните откладывать на старость сейчас

Сегодня вам 20, завтра — уже 30 на носу. Время быстротечно и безжалостно, вы и не заметите, как придется забирать внуков из детского сада. Откладывая даже по 20–50 рублей или долларов каждый месяц, к пенсии можно скопить хоть какую-то сумму, чтобы чувствовать себя более-менее уверенно.

11. Старайтесь готовить еду дома

Многие предпочитают есть в кафе и ресторанах. То ли потому, что лень дома готовить, то ли потому, что ошибочно полагают, что общепит не такой уж дорогой. Пройдитесь по продуктовым магазинам, а потом посчитайте, сколько денег вы уже потратили впустую и насколько дешевле и качественнее готовить дома

12. Часть зарплаты сразу откладывайте на депозит, формируя финансовую подушку

Жизнь непредсказуема. Могут случиться ситуации, когда резко потребуется кругленькая сумма. Но где ее взять? Необходимо из месяца в месяц откладывать с зарплаты деньги на депозит, на случай если такая экстренная ситуация возникнет, чтобы вы не паниковали, а знали, что выход есть.

13. Будьте единомышленником со второй половинкой в вопросе финансовых трат

У партнеров должно быть единогласие во всем. В том числе в вопросе финансов. Если вы пытаетесь сэкономить и что-то отложить, а ваш партнер транжирит налево и направо — разбогатеть у вас не получится. Поговорите с партнером и выработайте единую стратегию расходов. Ставьте общие финансовые цели и достигайте их. Например, чтобы был стимул, сэкономленные деньги откладывайте на поездку на море.

14. Придумайте пассивный источник дохода

Это хорошо, если у вас есть работа, которая приносит достаточно денег. Но в этом нестабильном мире лучше бы иметь несколько источников дохода. Поэтому изучайте новые сферы для инвестиций.

А что бы вы добавили к этому списку?