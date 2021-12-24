14 устаревших школьных установок, от которых отказываются все больше родителей для блага своих детей

Кому-то нравилось учиться в школе, а кто-то с нетерпением ждал последнего звонка. Так или иначе, почти на каждого из нас школа наложила свой отпечаток, сформировав отношение к определенным вещам. Его же мы транслируем и собственным детям. Однако порой стоит задуматься: а насколько правильны эти установки?

AdMe.ru изучил мнение современных экспертов касательно некоторых школьных правил и свежим взглядом посмотрел на то, от чего пора избавиться, чтобы процесс обучения не стал для ребенка сущим кошмаром и не повлиял отрицательно на его дальнейшую жизнь.

Учитель всегда прав

Нет! Он может ошибаться. И, разумеется, может чего-то не знать. Так, школьники порой намного лучше разбираются в современных технологиях и гаджетах, используемых при обучении, чем их учителя. К тому же учителя порой намеренно допускают ошибки, чтобы повысить внимание учеников и пробудить их инициативу.

С учителем нельзя спорить

Раз учитель всегда прав, то спорить с ним нельзя, так как он «лучше знает», а ты пока еще лишь учишься. Но ведь речь идет не о ругани или кидании канцелярскими принадлежностями друг в друга. Скорее, тут про то, что в спорах рождается истина. И если ученик придумал что-то новое или выходящее за привычные рамки и может это доказать, то почему бы не организовать аргументированную дискуссию. Заодно и soft skills прокачать можно.

Двоечник — значит, глупый

Навешивание ярлыков из-за оценок давно уже кажется прошлым веком, однако мы все равно еще не можем окончательно избавиться от этих стереотипов. Например, Уинстон Черчилль и мультимиллионер Ричард Брэнсон плохо учились в школе, но вряд ли у кого-то язык повернется назвать их глупыми. Низкие оценки ученик может получать из-за того, что он: непоседливый и ему не подходит такой режим учебы;

мыслит нестандартно и не укладывается в рамки привычной программы;

просто не нравится учителю. Ни один из вышеперечисленных пунктов не говорит о реальных знаниях ребенка.

Оценки на первом месте

Мы часто спрашиваем у детей, какие оценки они получили в школе или как закончили четверть / год. Таким образом, сами того не подозревая, приучаем их к тому, что важны прежде всего оценки, а не полученные знания. Так, бывший старший вице-президент Google по работе с персоналом Ласло Бок считает, что оценки — худший критерий для найма. Они не только становятся самоцелью, что противоречит смыслу обучения в школе, но и повышают тревожность, а также учат мыслить шаблонно. Ведь, чтобы получить хорошую отметку, надо все сделать строго по определенным правилам. Чтобы начать менять эту установку, достаточно приучить себя спрашивать ребенка: «Что нового ты сегодня узнал в школе? Что было интересно и полезно?»

Правильное оформление работы важнее самой работы

А вот еще кое-что о правилах. Наверняка каждый хоть раз сталкивался с тем, что оценку снизили за помарки, одну пропущенную строку вместо двух или за то, что работа была выполнена черной, а не синей ручкой. На знаниях это вряд ли отразится, а вот желание экспериментировать или творчески подходить к решению задачи может отбить.

Школьная форма — это святое (и она обязательна)

«Белый верх, темный низ» — эта фраза наверняка уже оскомину набила. Да, с одной стороны, определенный дресс-код все-таки дисциплинирует и создает ощущение общности, а также некоторой официальности. С другой — исследования показывают, что непосредственной связи между успешным усвоением новых знаний и ношением школьной формы нет. Более того, порой ученики, наоборот, чувствуют себя комфортнее в привычной для них одежде. И, к счастью, некоторые школы это понимают и постепенно отменяют обязательное ношение формы.

Есть обязательные предметы и не очень

«Математике и русскому языку уделяй больше внимания, а на изо и музыку можно потратить оставшееся время». Приходилось ли вам слышать нечто подобное от родителей? А может, даже вы сами говорили нечто подобное своему ребенку. Однако сегодня, когда креатив и нестандартный подход к задачам востребованы практически везде, возможно, именно такие вот дополнительные предметы могут сыграть решающую роль в развитии творческих способностей у ребенка. И не стоит ими пренебрегать.

Ошибки — это плохо

Как бы странно это ни звучало, но ошибки — это на самом деле хорошо! Благодаря им видно, что идет процесс обучения. Но в школе и дома, к сожалению, учеников часто наказывают за ошибки, и дети учатся их избегать. А потом, вырастая, мы очень боимся что-то сделать не так и приучаемся к тому, что порой вообще лучше ничего не делать, нежели сделать не так.

Школа — это работа

В идеале школа должна не только дать знания, но и «влюбить» в сам процесс обучения, а также в какой-нибудь предмет, чтобы помочь определиться ребенку с выбором жизненного пути. Взрослые же часто сравнивают учебное заведение с местом работы. Однако не стоит забывать, что это разные вещи с разными целями и условиями. В школу ребенок ходит, чтобы чему-то научиться. На работу же нанимают специалиста, который уже умеет выполнять определенные задачи. Да и за нее платят, в конце концов.

Учить может только учитель

Как выглядит стандартный урок? В класс приходит учитель, что-то рассказывает, дает ученикам задания, потом проверяет работу, вызывает к доске. Скучно, страшно, не всегда понятно. Однако если посмотреть на этот процесс с другой стороны и предоставить школьникам возможность самим обучать друг друга, то может получиться вполне неплохо. У учеников повысится мотивация, они станут более ответственно подходить к выполнению задания, и им будет гораздо интереснее. Конечно, в таком виде на учителя ложится дополнительная нагрузка, как правильно организовать работу в группах. Но результат того стоит.

Все свое ношу с собой

Тяжеленные портфели с кучей учебников по каждому предмету, набитые пеналы — это обычные школьные реалии, несмотря на то что все вокруг говорят о техническом прогрессе. Требование о том, чтобы у каждого ученика был свой комплект принадлежностей, выглядит очень уж старомодным, но почему-то до сих пор оно актуально. А ведь если подойти к этому вопросу иначе и предложить, например, брать один учебник на двоих, то в качестве бонуса еще и навыки общения среди учеников можно развивать. К слову сказать, по мнению некоторых исследователей, эти навыки сегодня гораздо важнее, чем академические знания.

Есть только один правильный способ учиться

В школах учат по одной и той же школьной программе, с одинаковой скоростью, почти не делая никаких исключений. Но люди учатся по-разному, и это нормально. Кто-то быстрее изучает материал, кто-то медленнее. Кому-то проще усваивать на слух, а кому-то — читая текст и рассматривая картинки и схемы. И это не говоря уже о кривых обучения, которые школа и вовсе не учитывает. Обучение — это творческий и индивидуальный процесс. И, к счастью, благодаря современным технологиям его можно сделать простым и приятным, подобрав для каждого ученика свой график.

Образование — это статус

Школьное и вузовское образование приобрело формальный характер, став символом некоего статуса. Безусловно, раньше окончание учебных заведений давало какие-то привилегии и почти могло гарантировать наличие определенных знаний и умений у человека. Но с течением времени школа и институт все больше превращаются в то, что требуется лишь «для галочки». Поэтому сейчас гораздо важнее не то, какую школу или вуз вы окончили (и окончили ли вообще), а то, как вы можете применить полученные навыки на практике. Именно умение использовать их в разных сферах жизни принесет желаемый результат. Так, например, Рэй Брэдбери вырос в бедной семье и не смог поступить в колледж. Однако в течение 10 лет он трижды в неделю посещал библиотеку и впоследствии называл себя человеком, окончившим библиотеку вместо колледжа.

Школа необходима

Наверняка многие родители до сих пор считают, что школа нужна всем и каждый ребенок просто обязан через нее пройти. Но в мире появляется все больше альтернативных систем (например, домашнее обучение или онлайн-образование), которые помогают детям получать новые знания. При этом нередко результаты превосходят типично школьные, а некоторых проблем, например травли одноклассников, удается избежать.

А от каких школьных установок посоветовали бы избавиться вы?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.