14 тонкостей работы психолога, о которых знают только единицы
В настоящее время профессия психолога является одной из самых популярных и высокооплачиваемых. При этом работа такого специалиста очень сложна и полна спорных моментов. Для того чтобы понять, как именно проходит рабочий процесс, с какими трудностями сталкивается специалист и о чем стоит помнить, решаясь записаться на прием, предлагаем вам прочесть данную статью.
AdMe.ru срывает покров неизвестности, который так часто пугает людей, желающих обратиться за помощью, а также рассказывает о трудностях профессии, в которых психологи не всегда признаются клиентам откровенно.
Ответы на распространенные вопросы
- Я адекватный, умный и рассудительный. Почему я не могу справиться самостоятельно?
На самом деле многие психологи и сами ходят к «целителям душ». Это вполне распространенная практика, которая порой даже считается обязательной. Дело в том, что, находясь на пике напряжения и не имея возможности справиться с эмоциями, мы нередко упускаем из виду простые решения, которые буквально лежат на поверхности. А человеку со стороны, у которого, что называется, голова не кипит, проще рассмотреть проблему с разных ракурсов. Так что даже у самого профессионального психолога всегда остается тот человек, которому он не сможет помочь, и этот человек — он сам.
- У меня есть друг, который тоже умеет слушать и слышать меня, но это не помогает. Почему психологическая помощь, которая состоит из того же, должна дать результаты?
У многих из нас есть отличные друзья, которые готовы выслушать в трудной ситуации и дать хороший совет. И все же эти люди не являются опытными специалистами, которые способны предоставить научно обоснованные стратегии преодоления стресса и техники решения проблем. Психологи же обладают всеми необходимыми навыками, опытом и знаниями, которые нельзя назвать общедоступными, обыденными. Это не означает, что вы должны прекратить общение с тем самым хорошим другом, но стоит понять, что консультация специалиста даст гораздо более глубокие результаты.
- Не подумает ли психолог, что я ненормальный?
Нет, конечно же. Не переживайте, вы вряд ли шокируете психолога своим рассказом. В большинстве случаев проблемы у людей очень схожи, различаются лишь некоторые нюансы. Поэтому не имеет значения, что вы расскажете: скорее всего, ваш специалист нечто подобное уже слышал. Не бойтесь быть открытым и не думайте о том, что ваша проблема глупая или какая-то постыдная. Хороший психолог настроен не на то, чтобы осудить вас, а на то, чтобы помочь вам разобраться в ваших проблемах.
Рабочий процесс
- Психолог имеет право отказать клиенту в консультировании. Чаще всего это происходит тогда, когда специалист видит, что человек пришел с проблемой, которая находится вне зоны его компетенции. Или когда понимает, что данный вопрос касается уже клинической психологии, а без соответствующего образования квалифицированная помощь в данном случае невозможна.
- Прием у психолога совсем не похож на то, что обычно показывают по телевизору. Не ждите, что вы будете играть в психологические игры или что специалист непременно обязан будет прочитать ваши мысли. Сюда же можно отнести и пресловутую кушетку, на которой лежит пациент, беседующий со специалистом. На самом деле посещение психолога выглядит как обычный прием у врача: вы садитесь напротив специалиста, рассказываете о своей проблеме, и, как только ему становится ясна стратегия лечения, вы со всей ответственностью начинаете разбирать наболевшие вопросы.
- Психолог должен соблюдать нейтралитет. Он не должен оценивать ваши слова и жесты, выражать откровенное неодобрение или призывать к конкретным действиям. И уж точно он не должен вместе с вами осуждать ваших родных и знакомых. Хороший специалист нейтрален в своих суждениях, не дает категоричных советов, но задает множество вопросов, которые в конечном счете помогут вам самостоятельно найти все ответы и выход из ситуации.
- У долгосрочной терапии есть свои побочные эффекты. Например, порой она делает людей слишком зацикленными на своем «я», или, попросту говоря, эгоистичными. Ведь в процессе общения с психологом человек долгое время концентрируется на том, чтобы высказать каждую свою идею и мысль, пытась воссоздать полную картину какой-либо ситуации. С течением времени это входит в привычку, и человек начинает придавать повышенное значение даже самой мелкой детали.
Что стоит знать клиенту
- Вам могут предложить составить договор. Не стоит пугаться данного условия, ведь это в ваших же интересах. Как правило, это вовсе не юридический документ, а просто прописанные на бумаге договоренности между специалистом и его клиентом. Например, в нем могут быть упомянуты основные сведения, касающиеся стоимости сеансов, времени посещения, последствий опоздания и т. д.
- Доверие возникает не сразу. Психолог может начать задавать множество вопросов с самого первого приема, но это вовсе не означает, что клиент обязан отвечать на каждый из них. Помните, что вас никто не торопит, вы можете отказываться говорить на некоторые темы, пока не почувствуете острую необходимость их обсудить.
- Старайтесь не задавать вопросы, которые требуют личной оценки психолога. Как уже было сказано выше, хороший психолог сохраняет нейтралитет. Он не может и не должен обсуждать тему как обыватель, подключая личный опыт и эмоции. Кроме того, его личное мнение может вам и не понравиться, ведь он не обязан одобрять ход ваших мыслей, даже несмотря на то, что вы ему платите.
- Может наступить момент, когда вы почувствуете, что психолог не в силах вам помочь. И у этого, как правило, есть одна основная причина, которая называется «завышенные ожидания». Такое случается с людьми, которые решили обратиться к психологу в надежде, что он решит все их проблемы одним махом, вплоть до того, чтобы изменить мир вокруг и остальных людей. Но психолог — это лишь помощник, он может выслушать, предложить методы борьбы со стрессовыми ситуациями и направить ваши мысли в правильное русло. В остальном же основа эффективной терапии — это именно ваше желание и упорство.
Интересные факты из жизни психологов
- Ваш врач может не поздороваться с вами в обычной жизни, и это нормально. Какими бы теплыми ни казались вам отношения с вашим врачом, это не делает вас хорошими приятелями и друзьями. Более того, если ваш психолог встретил вас, будучи в компании с кем-либо, то ему придется сказать, что вы его клиент, а это будет являться нарушением врачебной тайны.
- Психологи отмечают, что, когда клиент оплачивает сеансы самостоятельно, это повышает эффективность лечения. Да, вот такая неожиданная взаимосвязь. Люди, за которых платят возлюбленные, родители и кто-либо еще, медленнее избавляются от психологических проблем, поскольку они оказываются менее мотивированными.
- Несмотря на разрешение звонить и писать в трудные минуты психолог может испытывать от этого определенный дискомфорт. И это неудивительно, ведь он тоже обычный человек, у которого есть своя личная жизнь. Писать и звонить рекомендуется лишь в особо тяжелых ситуациях, но не обычных стрессовых: последние обычно обсуждаются на сеансах, в том числе специалист знакомит клиента с методиками, которые помогают ему справиться с проблемой своими силами. Не стоит считать, что затрачиваемые вами средства компенсируют психологу неудобства от круглосуточной связи по поводу и без.
По материалам Learn Psychology, APA, Azimuth Psychological, SCP