14 тонкостей работы психолога, о которых знают только единицы

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В настоящее время профессия психолога является одной из самых популярных и высокооплачиваемых. При этом работа такого специалиста очень сложна и полна спорных моментов. Для того чтобы понять, как именно проходит рабочий процесс, с какими трудностями сталкивается специалист и о чем стоит помнить, решаясь записаться на прием, предлагаем вам прочесть данную статью.

AdMe.ru срывает покров неизвестности, который так часто пугает людей, желающих обратиться за помощью, а также рассказывает о трудностях профессии, в которых психологи не всегда признаются клиентам откровенно.

Ответы на распространенные вопросы

Я адекватный, умный и рассудительный. Почему я не могу справиться самостоятельно?

На самом деле многие психологи и сами ходят к «целителям душ». Это вполне распространенная практика, которая порой даже считается обязательной. Дело в том, что, находясь на пике напряжения и не имея возможности справиться с эмоциями, мы нередко упускаем из виду простые решения, которые буквально лежат на поверхности. А человеку со стороны, у которого, что называется, голова не кипит, проще рассмотреть проблему с разных ракурсов. Так что даже у самого профессионального психолога всегда остается тот человек, которому он не сможет помочь, и этот человек — он сам.

У меня есть друг, который тоже умеет слушать и слышать меня, но это не помогает. Почему психологическая помощь, которая состоит из того же, должна дать результаты?

У многих из нас есть отличные друзья, которые готовы выслушать в трудной ситуации и дать хороший совет. И все же эти люди не являются опытными специалистами, которые способны предоставить научно обоснованные стратегии преодоления стресса и техники решения проблем. Психологи же обладают всеми необходимыми навыками, опытом и знаниями, которые нельзя назвать общедоступными, обыденными. Это не означает, что вы должны прекратить общение с тем самым хорошим другом, но стоит понять, что консультация специалиста даст гораздо более глубокие результаты.

Не подумает ли психолог, что я ненормальный?

Нет, конечно же. Не переживайте, вы вряд ли шокируете психолога своим рассказом. В большинстве случаев проблемы у людей очень схожи, различаются лишь некоторые нюансы. Поэтому не имеет значения, что вы расскажете: скорее всего, ваш специалист нечто подобное уже слышал. Не бойтесь быть открытым и не думайте о том, что ваша проблема глупая или какая-то постыдная. Хороший психолог настроен не на то, чтобы осудить вас, а на то, чтобы помочь вам разобраться в ваших проблемах.