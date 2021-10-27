14 способов укротить родителей других детей, когда приличные слова в лексиконе уже закончились

Каждый из нас хоть раз сталкивался с неоднозначным поведением других родителей. Когда незнакомый взрослый делает замечания любимому чаду, отбирает у него игрушку или пытается угостить шоколадкой, которую ему есть ни в коем случае нельзя, в любой маме или папе пробуждается настоящий воитель. Так и хочется кинуться на обидчика с детским совочком наперевес.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие именно поступки взрослых могут выбить из колеи даже спокойного родителя. И заодно подобрали способы, как с подобным вопиющим поведением успешно бороться.

Когда взрослый человек готов отстаивать право своего чада на веселье и не дает другим радоваться

Если другой взрослый на детской площадке в грубой форме отстаивает права своего малыша на развлечения, можно просто уйти от конфликта. Но такое поведение порой расстраивает других детей. Самый простой способ успокоить разбушевавшегося родителя — это доброта и участие. Иногда люди просто не осознают, насколько же плохо они ведут себя, а симпатия их обезоруживает.

Родитель, щедро раздающий чужие игрушки

Некоторые взрослые всегда готовы порадовать своего малыша. Чей-то самокат лежит без присмотра, в песочнице оставили машинку, в коляске валяется забытая игрушка — все это запросто «можно» взять, потрогать и протестировать. Не стоит бурно высказывать таким товарищам свое недовольство. Проще спокойно отметить, что так поступать не принято, и вежливо попросить вернуть имущество.

Когда незнакомец воспитывает чужого ребенка

Иногда детям стоит показать, что самый разумный способ решения конфликта — это тактическое отступление. Если другой взрослый отчитывает ребенка, не нужно вступать с ним в споры. Лучше поблагодарить его за внимание, отвлечь чем-то чадо и тихо ретироваться.

Добрая душа, охотно угощающая незнакомую деточку

Нельзя угощать чужих детей, не спросив предварительно разрешения у их родителей, даже если малыш выглядит голодным и смотрит на пакетик с печеньем в ваших руках печальными глазами. Есть вероятность, что у ребенка имеется аллергия на определенные продукты либо он соблюдает строгую диету. В этих случаях невинное лакомство может представлять серьезную угрозу для его здоровья. Следует спокойно объяснить это доброму незнакомцу.

Родитель, который не замечает, что его чадо ведет себя отвратительно

Как бы иногда ни хотелось провести воспитательную беседу с чужим отпрыском, делать этого не следует. Если ребенок ведет себя плохо и мешает другим малышам, лучше спокойно сообщить об этом его родителям.

Когда легкомысленный товарищ просит взрослого присмотреть за его малышом

У каждого родителя порой возникает необходимость отойти буквально на пару секунд, и тогда он просит других людей приглядеть за чадом. Но некоторые уникумы злоупотребляют добротой окружающих. Чтобы не остаться с незнакомым малышом на неопределенный срок, лучше просто спокойно отказаться.

Момент, когда преисполненные гнева родители жалуются на поведение других детей

Иногда причиной раздражения у человека могут быть не поступки чужого чада, а совсем иные обстоятельства. Поэтому самый простой способ успокоить такого взрослого — это спокойно выслушать все его претензии, убедить в том, что они были поняты и приняты, и вежливо удалиться.

Беседы, в которых родители щедро делятся своим богатым опытом и накопленными знаниями

А вот общения с такими индивидуумами лучше избегать. Утихомирить их практически невозможно, а бесконечная критика и навязчивые советы могут подорвать уверенность в себе у самого спокойного родителя.

Когда взрослые начинают комментировать поведение чужих детей

Когда взрослый не высказывает претензию напрямую, а якобы просто комментирует ситуацию, не стоит расстраиваться, злиться или грубить в ответ. Лучше сосчитать про себя до 10, а потом спокойно отшутиться. Порой люди просто не понимают, что ведут себя невоспитанно.

Воспитательные разговоры, которыми некоторые взрослые так любят озадачивать чужих чад

Одна из основ воспитания заключается в том, что дети должны слушаться старших. Неважно, знакомы им эти люди или нет. В подобном поведении тоже кроется некая опасность. Поэтому стоит заранее объяснить ребенку, что он не должен выполнять все просьбы взрослого человека. Если он сомневается в своем решении, то ему стоит обратиться к родителям.

Когда взрослые начинают воспевать достоинства и достижения своего ребенка

Конечно, любой родитель считает, что его малыш самый талантливый, умный и обаятельный. Но иногда гордость по поводу достижений собственного чада переходит всякие границы. Остановить поток хвалебных речей практически невозможно. В данном случае можно только радостно покивать головой и постараться не вступать в диалог. Иначе беседа будет бесконечной.

Вечеринки, на которых взрослые позволяют ребятне творить все что угодно

В доме у некоторых родителей всегда царит веселый кавардак. Дети могут поедать чипсы, шоколадки и прочие подобные вещи тоннами, запивая литрами газировки, смотреть фильмы ужасов, ходить на голове и вообще творить все что угодно. Главное, чтобы не мешали взрослым. Так что отпускать собственное чадо в подобное место в гости лучше с осторожностью. Возможно, стоит пригласить ребятню к себе домой, чтобы избежать соответствующих неприятностей.

Когда некоторые индивидуумы находят тысячу оправданий для поведения своих детей

«Ну он же еще маленький», «Ну что вы хотите, это же мальчики», «Она же девочка», «Переходный возраст, вы же понимаете» — вот лишь маленький перечень фраз, которыми эти взрослые готовы одарить окружающих. Как бы ужасно ни вело себя дитя, причина тому всегда найдется. Если разговор со взрослым не помог, лучше забрать своего ребенка подальше от хаоса, который такие семейства творят вокруг себя.

Моменты, когда родители троллят окружающих

Травля встречается не только в детских коллективах. Некоторые взрослые могут дать 100 очков вперед любому подростку в этом деле. Саркастичные замечания таких родителей обижают и маленьких, и взрослых. Промолчать или отшутиться в подобной ситуации навряд ли получится. Лучше спокойно дать резкий отпор, а затем, отозвав обидчика в сторону, объяснить ему, почему подобное поведение недопустимо.