14 современных психических расстройств, которыми страдают миллионы людей

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Психически здоровыми считаются люди, которые могут приспособиться к окружающей среде и успешно решают различные бытовые проблемы. А если человек не в состоянии этого сделать, то речь обычно идет о каком-либо отклонении. И с этим сталкивается каждый 5-й человек на нашей планете, если верить статистике.

AdMe.ru интересует тема здоровья, и поэтому мы нашли несколько редких и неочевидных психических отклонений.

1. Тайдзин кефусе

При синдроме тайдзин кефусе человек испытывает страх оскорбить окружающих. Часто это отклонение идет вкупе с низкой самооценкой и больной боится оскорбить людей своим дурным внешним видом: физическим недостатком, заиканием или даже покраснением лица. Такие люди избегают общения с незнакомцами и редко выходят на улицу. Как правило, у них наблюдают беспричинные головные боли, бессонницу и повышенную утомляемость. Обычно такое отклонение встречается у молодежи.

2. Трансляция мыслей

Человеку с этим синдромом кажется, что все его мысли передаются другим людям и те могут их свободно прочесть. Такое состояние может быть следствием диссоциативного расстройства личности, и патология объясняется тем, что внутри пациента живет несколько «людей». Когда о чем-то думает один из них, остальные его «слышат». Но это же расстройство может наблюдаться и при шизофрении. В этом случае к обычному симптому трансляции может добавиться еще и убеждение больного, что он способен читать и слышать мысли окружающих его людей.

3. Синдром помешательства у двоих

Оригинальное название этого отклонения на французском языке звучит довольно красиво — folie à deux. Симптом очень прост: двое или более людей страдают одинаковой бредовой галлюцинацией. У таких больных есть невидимое разделение ролей: один из них обязательно является непререкаемым авторитетом для другого. Поддерживается бред, как правило, усиленной обоюдной верой в него. Поэтому и лечится довольно просто, а именно разлучением группы больных и прерыванием всяких связей между ними.

4. Синдром Отелло

Как ясно из названия, речь идет о непомерной мужской ревности. Убедить такого человека в том, что ему не изменяют, невозможно никакими способами. Все его подозрения не имеют никаких фактических подтверждений и основываются лишь на его фантазиях и комплексах. Синдром Отелло часто встречается в легких формах и проявляется под действием алкоголя. Мужчина с этим расстройством может устраивать женщине частые проверки на верность, следить за ней, а в пылу гнева способен нанести ей физический вред.

5. Мускульный дизморфизм

Этот синдром заставляет людей думать, что у них недостаточно развитые мышцы. Человек может буквально ночевать в тренажерном зале и злоупотреблять различными протеиносодержащими добавками. Из дополнительных признаков можно отметить следующие: Частое любование собой в зеркале.

Истерики при необходимости пропустить тренировку.

Готовность использовать опасные для жизни препараты, чтобы нарастить мышцы. В 4 раза чаще мускульный дизморфизм диагностируют у мужчин. Если ранее это касалось только спортсменов, то сейчас синдром получил широкое распространение. В зоне риска находится 55 % молодых людей, которые недовольны собственной спортивной подготовкой.

6. Акцент иностранца

Это отклонение почти не изучено, и точные причины его появления также неизвестны. Как правило, такое случается с людьми после тяжелых черепно-мозговых травм или инсульта. Приходя в себя, они начинают говорить на родном языке с иностранным акцентом. При этом появившийся акцент может быть им совсем незнаком. Устранить дефект невозможно.

7. Синдром взрывающейся головы

Периодически человека с этим синдромом настигает шум внутри головы, который постепенно нарастает. Когда его громкость достигает пика, больной слышит громкий звук взрыва, после чего у него в глазах появляется яркая вспышка. Обыкновенно приступы случаются по ночам. К сожалению, о причинах расстройства почти ничего не известно. Лечения на настоящий момент тоже не существует.

8. Библиомания

Этим филологическим психическим отклонением страдают люди, которые любят книги. Их любовь настолько велика, что они могут скупать тиражи определенных авторов, тратить последние деньги на покупку раритетных изданий и даже брать кредиты для этого. В некоторых случаях они преступают закон ради того, чтобы заполучить необходимую книгу.

9. Трихотилломания

При трихотилломании человек вырывает волосы на собственном теле: с головы, ног, подмышек и любых других участков. В результате на этих местах образуются проплешины. Возможно, болезнь обусловлена генетически. Ученые обнаружили, что страдающие этим расстройством люди имеют повреждения в одном и том же гене. В 2 раза чаще такое встречается у женщин. Недуг может быть временным и появляться только на фоне сильного стресса при условии, что психика человека в целом неустойчива. Методы лечения стандартны: психотерапия и лекарства.

10. Нарушение целостности восприятия тела

При этом отклонении люди испытывают мучительное ощущение, что некоторые части их тел являются лишними и мешают им в повседневной жизни. Обычно это руки или ноги. Проблему больные решают с помощью плотного заматывания «ненужной» конечности, а при тяжелых формах болезни пытаются ее ампутировать или ищут специалистов, которые готовы выполнить это за деньги. После ампутации, если верить больным, в их жизнь возвращается гармония.

11. Андрофобия

Этому расстройству подвержены девушки, у которых не было сексуального опыта. В редких случаях страдать им могут и парни. Основной признак расстройства — панический ужас перед встречей с мужчиной. Формирование синдрома необязательно зависит от неудачного опыта общения с противоположным полом.

12. Мифомания

Другое название этого расстройства — патологическая ложь. Стремление врать не имеет никакой внутренней мотивации, кроме непреодолимого желания сделать это. В отличие от искусных обманщиков, страдающие расстройством охотно признаются во лжи, если вы припрете их к стенке. Также у мифомании есть 3 важных отличительных признака: В выдуманной истории всегда есть крупица правды.

Все истории выставляют лжеца в хорошем, часто героическом свете.

Ложь не может быть ничем спровоцирована; она, если можно так выразиться, совершенно искренна. Многие психиатры уверены в том, что причины расстройства кроются в низкой самооценке и неуверенности в себе. А в начале века ученые выяснили, что мозг патологического лжеца отличается от мозга здорового человека. У врунов количество нейронов намного меньше, а вот нервных волокон больше.

13. Селфхарм

Люди с этим расстройством часто причиняют себе вред, но не имеют при этом суицидальных намерений. Считается, что они делают это, чтобы подавить сильные эмоции, поскольку селфхарм часто встречается у лиц, которые сталкиваются с насилием: ветераны войн, представители различных меньшинств, обитатели домов-интернатов и др.

14. Синдром Кандинского — Клерамбо

Один из ярких признаков этого расстройства — автоматизм действий и некое отчуждение, когда больной словно наблюдает за собой со стороны во время совершения этих действий. Также симптомом болезни считается бессмысленное проговаривание собственных мыслей вслух. При тяжелых формах больной думает, что он не может испытывать эмоции самостоятельно. Человек считает, что им кто-то руководит. Поэтому возможны утверждения вроде «мной смеются», «мной грустят», хотя речь идет о чувствах самого больного. Такое часто бывает при шизофрении.