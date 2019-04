14 психологических фактов, которые снимут с вас розовые очки

1. Средний школьник XXI века так же тревожен, как и пациент психиатрической клиники в начале 1950-х годов

2. Всего за 3 часа человеку можно внушить, что он совершил серьезное преступление

3. Если хотите найти любовь, возьмите с собой на встречу собаку

4. Любимая песня — это та, с которой человек связывает важное событие в своей жизни

5. Некоторые люди могут бояться счастья

6. Паника от потери телефона приравнивается к стрессу от теракта

7. Ведение дневника может улучшить физическое здоровье

8. Для креативности главное — не качество идей, а их количество

9. 20-минутная прогулка по парку сделает вас счастливее

10. Фоновая музыка ухудшает творческие способности

11. Для запоминания информации лучше рисовать, а не писать

12. Победа любимой команды повышает самооценку

13. Наличие запасного плана действий уменьшает шансы на успех

14. Чтобы подтолкнуть себя к изменениям, задайте себе вопрос: «Буду ли я это делать?»

