14 психологических фактов, которые снимут с вас розовые очки

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Хотите повысить самооценку? Стать уравновешеннее и счастливее? Развить креативность и легче завязывать знакомства с противоположным полом? Мы подготовили 14 занимательных фактов из психологии, которые упростят вашу жизнь и помогут в достижении этих целей.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вам будет любопытно опробовать действие какого-то психологического приема на практике. Или просто получить новую информацию.

1. Средний школьник XXI века так же тревожен, как и пациент психиатрической клиники в начале 1950-х годов

С каждым десятилетием все больше растет тревожность у взрослых и детей. И это происходит по ряду причин: мы меньше ощущаем социальную связанность — чаще меняем работу, реже являемся частью религиозных или других общественных организаций, позже вступаем в брак и больше времени проводим в одиночестве;

у нас слишком большие запросы — мы жаждем богатства, идеальных отношений, имеем нереалистичные представления о том, какими должны быть наша внешность или поведение партнера;

мы получаем слишком много новостей о катастрофах и войнах из новостей, и это создает ощущение, что мир — опасное место.

2. Всего за 3 часа человеку можно внушить, что он совершил серьезное преступление

И это без всякого насилия, в дружественной обстановке, напоминающей интервью. Многие знают, что, когда мы вспоминаем какие-то события, мы каждый раз перезаписываем их заново. Исследование показало, что если интервьюер знает некоторые подробности жизни человека, то в ходе беседы, вводя несколько ложных деталей и используя специальные методы воспроизведения воспоминаний, он может убедить человека в том, что он является преступником. У подавляющего числа участников, проходивших эксперимент, удалось таким образом вызвать воспоминания об участии в кражах, нападениях в подростковые годы или травмах, которых на самом деле не было.

3. Если хотите найти любовь, возьмите с собой на встречу собаку

Если вы придете на свидание или встречу вместе с собакой, то значительно повысите свои шансы на успех. Люди чувствуют себя более уверенно, приближаясь к привлекательной особе, если рядом с ними находится верный лохматый друг. Исследования, проводившиеся в Бретани (Франция), показали, что девушки более охотно знакомятся и в 3 раза чаще оставляют свой номер телефона, если молодого человека сопровождает собака. И в целом люди, гуляющие с животным, более непринужденны и вызывают больше доверия.

4. Любимая песня — это та, с которой человек связывает важное событие в своей жизни

Песни, которые мы предпочитаем, обычно ассоциируются у нас с какой-то личной историей, человеком или эмоциональным переживанием.

5. Некоторые люди могут бояться счастья

Страх перед счастьем может возникать у людей, у которых произошла какая-то личная трагедия в тот период, когда они переживали яркие и приятные моменты. Поэтому они бессознательно ждут после счастья неприятностей и избегают его. Такие люди могут считать себя интровертами и не посещать вечеринки и другие приятные мероприятия, но на самом деле они боятся не общества других людей, а возможности почувствовать себя счастливыми.

6. Паника от потери телефона приравнивается к стрессу от теракта

Хотя наиболее стрессовыми событиями являются смерть близкого человека и тюремное заключение, страх из-за потери смартфона или опоздания на поезд люди приравняли к переживаниям от теракта. В топ-5 самых стрессовых ситуаций также вошли природные катаклизмы (пожар, наводнение), увольнение и тяжелая болезнь.

7. Ведение дневника может улучшить физическое здоровье

Особенно полезно делать ежедневные записи людям, страдающим депрессией или расстройствами пищевого поведения. Ведение дневника может укрепить иммунитет, помочь побороть стресс и даже ослабить приступы астмы. И еще одно неоспоримое преимущество: вы сможете трезво оценить свои ошибки, чтобы не допускать их в дальнейшем, а также открыть для себя удовольствие от вспоминания забытых моментов из прошлого. При этом необязательно писать много: достаточно набросать пару строк в день, желательно в одно и то же время. Эти записи помогут вам выразить накопившиеся чувства и проанализировать ситуацию.

8. Для креативности главное — не качество идей, а их количество

Исследователи выяснили, что если людям платили за количество принесенных идей, а не за их качество, то их результаты оказывались лучше. Но только при условии, что им был предоставлен небольшой период отдыха. И вывели рецепт креативности: создавайте как можно больше идей, в том числе и откровенно бредовых, а потом позвольте себе забыть о них на какое-то время и займитесь посторонними делами (минимум на 20 минут). И лишь после перерыва вернитесь к поставленной задаче.

9. 20-минутная прогулка по парку сделает вас счастливее

Контакт с живой природой делает нас умиротвореннее и дарит эмоциональное спокойствие. Люди, которые хотя бы 20 минут проводят в парковой зоне, чувствуют себя более удовлетворенными жизнью. И неважно, что вы делаете: бегаете или просто гуляете.

10. Фоновая музыка ухудшает творческие способности

Любая мелодия или песня, как на родном, так и на иностранном языке, мешает проявить словесную креативность, если ее слушать во время работы. Поэтому, если ваша деятельность как-то связана с писательской сферой, включайте музыку только в нерабочие часы или во время перерыва.

11. Для запоминания информации лучше рисовать, а не писать

Рисование более эффективно откладывает информацию в памяти, чем написание заметок, визуализация или просмотр изображений. При этом не нужно обладать талантом: даже примитивные зарисовки помогут лучше уложить новый материал в мозгу. Особенно полезно рисование для пожилых людей: благодаря ему они могут сохранить хорошую память до глубокой старости.

12. Победа любимой команды повышает самооценку

Оказывается, люди не просто так любят смотреть спортивные соревнования: это позитивно влияет на их самооценку. Каждая победа любимой команды способствует самоутверждению и улучшает настроение как минимум на 2 дня. При этом проигрыш клуба лишь незначительно сказывается на душевном состоянии и никак не действует на самооценку. Смотреть спортивные состязания лучше в компании — тогда радость от победы удваивается, а разочарование от поражения становится намного меньше.

13. Наличие запасного плана действий уменьшает шансы на успех

Если вы начинаете новое дело — открываете свой бизнес, переходите в другую компанию — не стройте запасных планов. Просто, думая, что у вас есть еще один вариант, вы уменьшаете свои шансы на успех. Начинайте новую деятельность как командиры армий — сжигая за собой все мосты. В этом случае вы с большей вероятностью добьетесь желаемого результата.

14. Чтобы подтолкнуть себя к изменениям, задайте себе вопрос: «Буду ли я это делать?»

Если вы хотите себя мотивировать на любые изменения — сесть на диету, бросить курить или проводить больше времени с ребенком — никогда не отдавайте себе приказ: «Я буду бегать по утрам», «Я буду меньше времени проводить в соцсетях». Задайте себе вопрос: «Буду ли я это делать?» Если вы не будете чувствовать внутреннего давления, а обсудите сложившуюся проблему с самим собой, то вы скорее ощутите желание действовать. Как утверждает психолог Ибрагим Синай, задавая вопросы, вы подсознательно направляете свое мышление на поиски внутренней мотивации.

Как вы думаете, действительно ли современные люди страдают от сильного стресса и как можно решить эту проблему? Есть ли у вас свои секреты достижения счастья или тренировки силы воли? Расскажите нам об этом.