14 проблем, с которыми приходится бороться 30-летним

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У современной молодежи есть проблемы в отношениях с другими людьми, с самоопределением в этом мире. И даже у тех, кто почти преодолел 30-летний рубеж, их не меньше. А может, даже больше. От поколения миллениалов, родившихся с 1981 по 2000 год, зависит то, каким будет наш мир в ближайшие десятилетия. Но с каким трудностями они в этом мире сами сталкиваются сегодня?

AdMe.ru выбрал самые распространенные проблемы миллениалов и попытался разобраться, что с ними делать.

1. Стремятся к перфекционизму

Согласно исследованию Американской ассоциации психологов, миллениалы чрезмерно стремятся к успеху и конкуренции с другими людьми по сравнению с прошлыми поколениями. Молодые люди критически относятся и к себе, и к окружающим. Общество также предъявляет высокие требования к ним. Все это негативно сказывается на психологическом здоровье. Излишний перфекционизм может негативно отразиться на личной жизни и работе. Что делать: Нужно в корне менять отношение к жизни. Перфекционизм — это в первую очередь способ мышления. Люди, у которых нет такой проблемы, осознают, что жизнь — это череда взлетов и падений. Будет легче принять эту мысль и жить с нею, чем пытаться во всем достичь совершенства и делать трагедию, как только что-то идет не по плану.

2. Чувствуют беспокойство из-за ненормированного рабочего дня

Этому поколению иногда приходится работать даже больше, чем их предшественникам. Среди них много фрилансеров и тех, кто никак не может определиться с профессией. Поэтому переработки и ненормированный рабочий день в случае с миллениалами не редкость. И конечно же, все это может отразиться на здоровье. Что делать: Старайтесь грамотно распределять время . Можете использовать системы тайм-менеджмента или ежедневник. Не пытайтесь успеть все и сразу.

У всех разная продуктивность. Кто-то хорошо работает утром, а кто-то под вечер. Самые важные задачи оставляйте на моменты, когда она у вас на пике.

3. Боятся принимать решения

Возможно, из-за чрезмерной опеки родителей или слишком широкого выбора возможностей в жизни миллениалам часто сложно принять решение, будь то смена работы или переход на новый уровень в отношениях. В любом серьезном деле, где нужно сделать выбор, они могут не по-детски «тормозить». Исследователь Барри Шварц называет это «парадоксом выбора». Он уверен, что разнообразие делает нас несчастными и парализует нашу волю. Что делать: Паника возникает из-за многообразия выбора и ответственности. Это нормально. Это защитный механизм. Постарайтесь перебороть страх сделать ошибку. От этого никто не застрахован. Будьте смелее. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и не бойтесь выбирать то, что он подсказывает.

4. Мало спят и нерегулярно едят

Образ жизни современных 30-летних сильно отличается от уклада жизни их родителей, бабушек и дедушек. Современный мир заставляет миллениалов недоедать и недосыпать. Работать, быстро перекусывая на ходу, и просыпаться среди ночи, если нужно ответить начальнику на важное сообщение. Но все это не проходит бесследно для здоровья. Ученые выяснили, что недостаток сна повышает риск ожирения. А из-за недоедания снижаются защитные функции иммунитета. Что делать: Распределите время для сна, отдыха и работы. В этом могут помочь различные гаджеты и приложения, которые будут напоминать, когда нужно поесть, во сколько пора спать и сколько воды нужно выпивать.

Берегите себя. Не забывайте, что здоровье — это основа всего. И если она прочная, то можно достичь всего, чего пожелаете.

5. Не спешат вступать в брак

Последние статистические исследования подтверждают, что миллениалы женятся позже, чем представители предыдущих поколений, или могут вовсе не вступать в брак. Это часто связано с неустойчивым финансовым положением, изменением отношения к браку, сменой приоритетов — вместо семьи и детей они выбирают карьеру. Что делать: Вступайте в брак тогда, когда сами будете финансово и психологически к этому готовы . А не по указке родных и общества.

Если вы планируете детей, не стоит тянуть с этим слишком долго. Постарайтесь завести первого ребенка до 35 лет, чтобы было меньше рисков во время беременности.

6. Чувствуют себя неудачниками из-за мнимых успехов ровесников в социальных сетях

В списках самых богатых людей мира немало тех, кому 30+. Жизнь простого миллениала может померкнуть на фоне их успеха. Такие истории, с одной стороны, заставляют поверить в собственные силы, а с другой стороны, подчеркивают, что в своей жизни вы еще ничего такого не создали. Что делать: Перестаньте тратить время, листая страницы социальных сетей , и сравнивать достижения своих ровесников со своими. От этого вы не станете успешнее, только потеряете время. Лучше потратьте его на собственное развитие.

, и сравнивать достижения своих ровесников со своими. От этого вы не станете успешнее, только потеряете время. Лучше потратьте его на собственное развитие. Единственный человек, лучше которого вы должны стать, — это вы сами. Выпишите в блокнот свои цели, определите сроки, когда вы хотите их достигнуть, и работайте над их этим.

7. Окружены псевдовозможностями реализовать свой потенциал

Психолог Адам Филлипс в своей книге «Упущенное: похвала непрожитой жизни» упоминает, что «повсюду нас преследует миф о нереализованном потенциале». Миллениалам внушают, что вокруг них тьма возможностей и им предстоит попробовать себя в разных сферах. Люди заходят в интернет и читают статьи, как стать успешными. В них говорится, что нужно следовать всего нескольким пунктам или правилам. И после этого успех неизбежен. Но когда ничего не происходит, это рождает чувство неудовлетворенности жизнью. Что делать: Определите, какие ваши навыки и таланты востребованы в этом мире, и развивайте их по максимуму. Не поддавайтесь иллюзиям и трезво оценивайте свои возможности.

8. Не заинтересованы в политической жизни

Исследователи подтверждают, что современное поколение 30-летних меньше интересуется политикой, чем их предшественники. Они настроены более цинично по отношению к происходящему, не поддерживают и не критикуют власть. Миллениалы полагаются на мнение и решения других людей в этом вопросе. Что делать: Если вас интересует будущее ваше и той страны, где вы живете, не игнорируйте политику. Ходите на выборы, имейте свое мнение. Не стоит недооценивать свой голос.

9. Зависимы от гаджетов

30-летние сильно зависят от гаджетов. Многие не могут оторваться от телефона во время еды, принимая душ и даже отправляясь в туалет. Нельзя назвать такую зависимость здоровой. Ученые пришли к выводу, что люди, которые уже не могут представить свою жизнь без гаджетов, чувствуют себя более несчастными, чем те, у кого такой зависимости нет. Что делать: Ограничьте время использования смартфона. Проверяйте телефон раз в 1,5 часа, а не каждые 5 минут.

Проверяйте телефон раз в 1,5 часа, а не каждые 5 минут. Не используйте гаджеты перед сном или во время еды.

или во время еды. Оставьте только полезные приложения, а остальные удалите.

10. Не способны создать нечто новое

Миллениалов упрекают еще и в том, что создать нечто новое для них не под силу. Будто они избалованы комфортной жизнью, полной технических гаджетов и удобств. Поэтому они стали ленивыми и шевелиться самим им не нужно. Хотя среди представителей этого поколения много успешных людей, которые создали популярный стартап или приложение. Вспомнить хотя бы Марка Цукерберга, который создал социальную сеть Facebook. Что делать: Не слушайте мнения, будто абсолютно все миллениалы — лентяи. Не принимайте близко к сердцу негативные высказывания относительно вашего поколения, сосредоточьтесь на том, что любите, и делайте это чаще.

11. Им сложно сказать «нет»

Миллениалы находятся в таком возрасте, когда их часто критикуют родители и начальство на работе. И чаще всего им трудно держать эмоции под контролем. Они слишком резко реагируют на негативную информацию, а когда нужно отказать, им трудно сказать «нет». Что делать: Научитесь уважать себя и свое время . Научитесь отвечать отказом на бесполезные для вас предложения.

. Научитесь отвечать отказом на бесполезные для вас предложения. Если трудно отказать прямо, отвечайте уклончиво: «Не могу обещать, что выполню просьбу» или «Очень интересное предложение, но давайте обсудим его, когда у меня будет время».

12. Постоянно беспокоятся из-за финансовой нестабильности

Переживания из-за финансовой безопасности — одна из главных проблем миллениалов. Это поколение сильно пострадало после кризиса 2008 года. Из-за неустойчивой экономической обстановки многие молодые до сих пор живут с родителями. Что делать: От того, что вы будете постоянно переживать из-за плохого финансового положения, лучше оно не станет. Поэтому успокойте свой разум и сконцентрируйтесь на том, как это положение улучшить.

Прочтите толковые книги, чтобы повысить финансовую грамотностью. Посмотрите мотивирующие фильмы.

13. Подавлены из-за лавины негативного информационного потока

Многие миллениалы чувствуют себя подавленными и беспомощными в море негативных новостей, ведь они не в силах повилять на происходящее.

Особенно они переживают из-за экономики, экологии, неравенства и военных конфликтов. Что делать: Старайтесь смотреть негативные новости дозированно . Не перегружайте свое сознание ими. Если какие-то из них задели вас, обсудите их с близкими.

. Не перегружайте свое сознание ими. Если какие-то из них задели вас, обсудите их с близкими. Компенсируйте негативные новости позитивными .

. Если хотите изменить что-то, действуйте с помощью слов и финансовых ресурсов. Например, сделайте денежный перевод жертвам стихийного бедствия.

14. Самовлюбленные и преувеличивают собственную значимость

Нарциссизм для миллениалов — это норма. Представители этого поколения постоянно обновляют новости в социальных сетях о своей личной жизни, выкладывают селфи в инстаграм, зависимы от лайков. Им кажется, что земля вертится вокруг них. А в книге «Эпидемия нарциссизма» Твенге и Кэмпбелл и вовсе выражается уверенность, что у нарциссов не просто завышенная самооценка, они опасны, так как самоутверждаются за счет других людей. Что делать: Работайте над повышением своей самооценки . Ученые пришли к выводу, что те, кто склонен к нарциссизму и преувеличению собственной значимости, на самом деле неуверенные в себе люди.

. Ученые пришли к выводу, что те, кто склонен к нарциссизму и преувеличению собственной значимости, на самом деле неуверенные в себе люди. Будьте добрее к людям. Перестаньте считать, что вы превосходите остальных. Возможно, вы глубоко заблуждаетесь и своим поведением отталкиваете от себя окружающих.

А на ваш взгляд, с какими проблемами приходится сталкиваться миллениалам в современном мире? Делитесь своим мнением и мыслями в комментариях к статье.