14 признаков того, что вы дружите с токсичным человеком

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Ученые обнаружили, что среднее количество друзей у современного человека постепенно снижается. Если в 1985 году большинство могло доверить свои важные мысли примерно 3 близким людям, то сейчас таковых только 2 человека. Но даже эти двое могут приносить в вашу жизнь не поддержку и тепло, а вину и недовольство. Такие отношения стоит выявить и пересмотреть, поэтому мы собрали список признаков, который поможет определиться.

AdMe.ru предупреждает: прочтение этой статьи может привести к исчезновению из вашей жизни токсичных друзей.

Заполняет собой вашу жизнь

Подруги так много, что остальные люди или не связанные с ней занятия постепенно вытесняются. Вы везде ходите вместе, постоянно разговариваете и переписываетесь, и никому не вклиниться между вами. Именно так часто ведут себя абьюзеры, которые стремятся усилить свое влияние на человека, изолировав его от окружающих.

Дает только «хорошие» советы

Если подруга дала совет, но он сработал хуже, чем должен был, она не признает, что ошибалась. Ошибки здесь совершаете только вы, и если что-то пошло не так, значит, вы неправильно поняли или не так применили совет. Ваши же рекомендации подруга пропускает мимо ушей или отклоняет с ходу, потому что не считает вас достаточно компетентной в каком-либо вопросе.

Навязывает чувство вины

«11 сентября, так вышло, у нас памятная дата с молодым человеком. В соцсетях это не афишируем, но друзья и знакомые знают. И тут бывшая одногруппница пишет: „Как дела? Что делаешь?“ Я без задней мысли отвечаю, что, мол, сидим, отмечаем. И что началось! „Что ты отмечаешь? Как ты вообще смеешь в траур всего мира что-то отмечать?“ Я говорю, мол, ко мне эта трагедия не относится, это было очень давно, мне важнее отметить значимую для себя дату. В итоге она обругала меня и заблокировала». Подслушано / ВКонтакте

Вина может быть за что угодно. Часто — за то, что у вас что-то складывается успешно: «Да, ты у нас молодец, не то что я». Нередко — по поводам, с вами связанными косвенно или не связанными совсем: «Эх, мне бы переносить холода, как ты... Надоело все время кутаться, ненавижу зиму!» Вы никак не можете повлиять на погоду, время года и многие другие вещи, но отчего-то чувствуете вину и ответственность за чувства вашей подруги по их поводу. И извиняетесь. Очень много и часто.

Никогда не знает о ваших мечтах и целях

Потому что вы боитесь насмешек, критики, сравнений с кем-либо (конечно, не в вашу пользу). Зато все свои проблемы вываливаете такой подруге как на духу — о них она слушает жадно и с удовольствием.

Может что угодно объяснить вашей дружбой

«Я же твоя подруга, поэтому и говорю, что это платье на тебе как на корове седло. Кто, если не я?!» «Ты же моя подруга — могла бы и подыграть!» «Мы же подруги, поэтому давай поедем в отпуск вместе? Только Венецию я не потяну, так что билеты сдай и планируй Сочи». Ситуации, конечно, утрированные, но наглядно иллюстрируют еще один признак токсичных отношений.

Часто удивляется: «А что такого? Что не так?»

Регулярное «А что такого?» может оказаться маркером нездоровой дружбы, особенно если это искреннее удивление в ответ на ваше обоснованное возмущение. «А что такого? Ну разбила твою любимую кружку — так нечего было ставить ее всего лишь в метре от края стола. И что такого в том, что маме твоей рассказала о твоих проблемах с начальником? Она же мама! А что волноваться нельзя, так это врачи напридумывали, им веры нет, ты же знаешь». Почему это плохо? Потому что обесценивает ваши чувства, лишает права на недовольство и собственное мнение.

Потворствует в том, что настоящий друг давно попытался бы прекратить

«Потеряла подругу из-за того, что не могу много пить — здоровье не позволяет. Раньше встречались частенько, выпивали и болтали обо всем. Недавно она приехала к моей соседке (по совместительству нашей общей коллеге) и даже не зашла поздороваться, а все потому, что не могу позволить себе пить среди рабочей недели. Раньше было много тем, советы спрашивала, а сейчас я ей неинтересна. Осталась только одна подруга, которая не пьет, и ей не нужен повод, чтобы мне позвонить и приехать». Подслушано / ВКонтакте

Вместо «А давай еще по коктейлю?» настоящий друг скажет: «Мне кажется, нам хватит на сегодня». Вместо «Давай закажем пиццу» — «Ты же помнишь, что врач пока запретил фастфуд? Давай выберем что-то более подходящее». И так во всем: друг поддержит советом и поможет измениться к лучшему. Если же вы замечаете, что человек рядом поощряет вредные привычки, стоит задуматься, почему он все еще рядом с вами и нужно ли продолжать эти отношения.

Иногда оказывается заблокированной

Потому что слишком много пишет в мессенджерах. И трубку в такие моменты вы не берете, потому что хочется тишины и покоя. Хотя бы ненадолго, на полчаса, которые можно оправдать проблемами со стороны мобильного оператора и тем, что в метро интернет не ловит. А если не блокируете и всегда отвечаете на звонки — боитесь брать телефон в руки, потому что нужно будет отвечать на ее сообщения. Сюда же относится желание уклониться от встречи с подругой.

Всегда находит такой же повод для радости, как у вас, только «круче»

Даже если вы получили Нобелевскую премию и заработали миллиард, токсичная подруга найдет, как принизить ваши достижения и похвастаться своими.

Не получив ответа сразу, будет писать, пока не дождется реакции

Даже если она точно знает, что вы заняты чем-то важным, вас обязательно будет ждать картинка (зачастую не слишком смешная) и пачка сообщений. Иногда навязчивость будет маскироваться под заботу («Ты же обычно быстро отвечаешь, вот и я заволновалась, хоть ты и говорила, что у тебя совещание важное»), иногда — под депрессивное состояние («Я боялась, что ты не отвечаешь, потому что расхотела дружить со мной. Понимаю, что ты в больнице человека навещала, но и ты меня пойми»), но менее токсичным поведение не станет.

Постоянно дарит вам что-то или помогает, хотя вы никогда не просите об этом

«Есть у меня приятель, потрясающий человек: искренний, добрый, отзывчивый, всегда поможет и в беде не бросит. Но каждый раз, когда он приходит ко мне домой, начинает рассказывать, чего не хватает моему дому. И так каждый его визит. Недавно притащил целую коробку разносортных кружек и выгрузил на стол со словами: „А то у тебя посуда скучная“. Или принес цветные канцелярские гвоздики: „Ну хоть открытки к стене прибей, чтобы симпатично стало!“ Очень хорошо к нему отношусь, но, может быть, я сама разберусь, что в моем доме быть должно, а что нет. Квартира новая, аккуратная, чистая, полностью обжита моими вещами и мебелью». Подслушано / ВКонтакте

Обычно такое поведение токсичных друзей объясняется тем, что так они повышают свою самооценку, чувствуют себя добрыми и полезными, а заодно превращают всех одаренных в своих «должников». Как следствие, непрошеный даритель со временем может перейти все границы, ведь вы ему «должны». Если же что-то пойдет не по его — вам припомнят все услуги и подарки вплоть до шариковых ручек и потребуют ответной помощи прямо сейчас.

Перекладывает выбор на вас, а потом критикует результат

Она предлагает вам самостоятельно определиться с местом встречи, но потом бесконечно ворчит по поводу выбора. И даже если не ворчит — выразительно вздыхает, не менее выразительно молчит и обязательно пишет уничижительный отзыв.

Вечно жалуется

«У моей подруги синдром жертвы. Вначале я просто старалась не обращать внимания на ее эгоистичное поведение, но сейчас это стало просто невозможно. Все разговоры сводятся к тому, какая она несчастная, сколько у нее проблем. Она срочно вызывала меня бежать к себе домой под дождем, потому что ей одиноко. После всех наших прогулок мое хорошее настроение улетучивалось, так как ей становилась грустно от того, какая она несчастная. Свожу общение на нет, ибо не выдержу больше». Подслушано / ВКонтакте

Каждый разговор с ней заканчивается бесконечными жалобами. Один из главных навыков токсичной подруги — найти пятно даже на самом ярком солнце и в красках рассказать об этом желающим и нежелающим.

Осуждает всех подряд

Пункт особенно актуален, когда подруга работает с людьми, например в сфере обслуживания, и встречает большое количество незнакомцев. Если она хочет и может найти в человеке, которого видит впервые, столько недостатков после нескольких минут общения, представьте, что она говорит за спиной о коллегах и людях, которых знает достаточно близко.