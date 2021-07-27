14 признаков, которые говорят о том, что вы эмоционально зрелая личность и держите свою жизнь под контролем

Эмоциональная зрелость — это способность понимать свои эмоции, нести за них ответственность и уметь контролировать. Она позволяет создать человеку ту самую жизнь, о которой он мечтает, и справляться с проблемами с минимальными потерями. Она никак не связана с самооценкой, и в отличие от темперамента ее можно со временем развить.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие действия и поступки сигнализируют о том, что человек эмоционально зрелый, а значит, знает, как реагировать на сложные обстоятельства, сохранять спокойствие и держать свою жизнь под контролем.

1. Вы прямо говорите, если вас что-то задело

Вы перестали обижаться и накапливать злость и обиду. Осознавая, что человек мог и не понять, что оскорбил вас, вы спокойно ему об этом сообщаете. Если он это понимает и извиняется — прощаете его, а если нет — что ж, все равно прощаете. Это лучше, чем потом постоянно прокручивать в голове неприятную ситуацию.

2. Вы не идете на поводу у своих эмоций

Вы несете ответственность за свои эмоции и знаете, как их контролировать. Понимая, что все мы порой испытываем гнев, раздражение и даже ярость, вы не позволяете им брать над собой верх и не выплескиваете на других людей, особенно если те ни в чем не виноваты.

3. Вы признаете свои ошибки

Умение признать ошибку тоже маркер зрелости. Вы знаете, что гораздо легче свалить вину на кого-то другого и даже убедить себя, что он-то и есть главный виновник, а вот для того, чтобы сознаться в своей ошибке, нужна смелость.

4. Вы знаете, когда и у кого попросить о помощи

Вы давно поняли, что не обязательно всегда и во всем полагаться только на себя и порой стоит обратиться за помощью или позволить себе принять ее, если она уже предложена.

5. Вы позволяете себе иногда грустить

Вы не боитесь признаться, что порой вам бывает грустно и нужна поддержка, не пытаетесь отрицать и прятать поглубже негативные эмоции. Вы позволяете себе пережить и боль, и гнев и обратиться за помощью к родным, если она нужна.

6. Вы не ведете счет своим обидам

Если вы перестали копить свои обиды и напоминать о них при следующем конфликте — поздравляем. Значит, вы уже поняли, что так обычно поступают манипуляторы и никому от этого хорошо не будет: ни вам, ни вашему оппоненту.

7. Вы не боитесь услышать чужое мнение и принимаете конструктивную критику

Вы осознали, что если кто-то вас критикует, то это не обязательно значит, что он пытается вас унизить. Вы можете прислушаться к критике, если она конструктивная, и принять ее, не пытаясь сразу защищаться.

8. В вас достаточно уверенности и оптимизма, чтобы начать улучшать свою жизнь

Вы знаете, что все хорошее требует усилий и терпения, и верите в себя и свою способность создать ту жизнь, о которой мечтаете. Вы поняли, что лучший способ предсказать будущее — создать его, поэтому имеете реалистичную цель и план ее достижения.

9. Вы умеете радоваться мелочам

Вы осознали, что счастье не может длиться годами, и научились отмечать все хорошее, что с вами происходит, и концентрироваться на этом. Вы научились радоваться мелочам: хорошей погоде, потрясающему закату, вкусной еде.

10. Вы позволяете себе быть уязвимым

Боязнь быть отвергнутыми и непонятыми мешает нам изменить свою жизнь к лучшему: попросить прибавки на работе, познакомиться наконец с человеком, который давно нравится. Этот страх — своего рода защита от возможности потерпеть неудачу, опозориться или получить отказ. Вы понимаете, что в то же время из-за него мы упускаем возможности стать счастливее, поэтому не боитесь иногда рисковать.

11. Вы знаете, что ничто и никто не бывает идеальным

Вы перестали верить в то, что бывают идеальные спутники жизни, идеальная работа и даже идеальная жизнь, и понимаете, что совершенство — это всего лишь слово, которое не имеет никакого отношения к реальности. Поэтому и сами не стремитесь быть идеальным во всем. Ведь вы, как и все остальные, совершенно несовершенный человек.

12. Вы не спешите критиковать и навешивать ярлыки на человека

Вы не судите о человеке лишь по первому впечатлению и не навешиваете на него ярлыки, толком не узнав. Вы знаете, что иногда за неблаговидными поступками скрывается просто стресс, усталость или обстоятельства, и обязательно дадите человеку возможность реабилитироваться и показать себя с лучшей стороны.

13. Вы все труднее влюбляетесь и не бросаетесь в омут с головой

Вы знаете, что для того, чтобы понять, твой это человек или нет, нужно время. Вы перестали верить в любовь с первого взгляда и стремитесь сначала получше узнать потенциальную половинку, даже если сейчас она кажется совершенством.

14. Вы не зациклены на том, что о вас подумают посторонние люди

Вы перестали стремиться понравиться всем и постоянно переживать, что же подумают другие. Нравиться своим друзьям и близким для вас более чем достаточно.