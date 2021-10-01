14 примеров того, как красота влияет на наше отношение к людям

Привлекательность складывается из множества вещей. Важно все: как человек одевается, ведет себя, ухаживает за собой, какой социальный статус имеет и даже сколько денег у него в кошельке. Но первое, что мы замечаем и невольно оцениваем, — это лицо. Мозг буквально за секунды определяет, понравился ли нам человек.

Мы в AdMe.ru выяснили, как к людям приятной наружности относятся окружающие. Например, на приеме у врача таким пациентам стоит держать ухо востро.

1. Люди склонны считать, что красота всегда идет рядом с интеллектом. Например, учителя могут завышать оценки школьникам, имеющим приятную внешность

2. А если красив не ученик, а учитель, то и слушать его будут с большей охотой. Как следствие, у таких преподавателей успеваемость в классах обычно лучше

3. Мы склонны верить людям с «невинными» чертами лица. Даже если человек обманывал нас ранее, мы можем снова купиться на это

4. По этой же причине мы охотнее даем симпатичным знакомым деньги в долг. Нам кажется, что их непременно вернут

5. Красивых людей реже признают виновными. А когда признают, обычно наказывают мягче, чем если бы судили человека менее привлекательного

6. А если к нам на улице подойдет приятный незнакомец, вряд ли мы бросимся от него убегать. Потому что красота со злом, как правило, не ассоциируется

7. Если один из сотрудников хорош собой, а другой нет, то заработная плата обычно выше у первого. И по карьерной лестнице он движется быстрее

8. А при приеме на работу привлекательным кандидатам (особенно женщинам) порой отказывают, поскольку считают, что их красота может навредить компании

9. Или потому что собеседование проводит человек того же пола. В этом случае он отказывает уже из зависти

10. Большинство считают, что привлекательный человек обладает и другими положительными качествами: он интересный, любознательный, амбициозный. Это называется гало-эффектом

11. Из-за этого от красивых людей многого ожидают. А если они не оправдывают надежд, это сильно разочаровывает окружающих

12. Например, в ресторане вас встретила миловидная официантка и обслужила не по высшему разряду — чаевых вы ей оставите меньше, поскольку ожидали от нее большего

13. Такие люди часто одиноки. Многие думают, что они меняют партнеров как перчатки. Или что им нужны такие же ослепительные красавцы или красавицы

14. Красота в нашем понимании напрямую связана со здоровьем. Мы склонны думать, что у красивого человека проблем не бывает. К сожалению, порой так считают и врачи