14 приемов, которые помогут выжить в токсичном коллективе и не сойти с ума

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Работа играет важную роль в жизни человека, и действительно здорово, если вы занимаетесь любимым делом. Однако бывает и так, что работа интересная, компания хорошая, условия устраивают, а находиться там невозможно — один или несколько коллег, а то и весь коллектив, усиленно портят жизнь и треплют нервы, а крики, агрессия и насмешки стали будничной реальностью. И если уволиться нельзя, то остается только искать способ примириться с этим «серпентарием».

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие уловки помогут выжить в токсичном коллективе и сохранить душевное равновесие.

Увеличить дистанцию

Итак, работать с неприятным человеком приходится, но необязательно делать это в тесном контакте. Такие люди, как правило, фактически поглощают энергию коллег, поэтому, чтобы защититься, постарайтесь увеличить дистанцию — пересесть в другой конец офиса, отстраниться хотя бы на пару метров. Главное — исключить зрительный контакт. Особо изворотливые могут даже постоянно «выталкивать» между собой и злодеем какого-то коллегу, используя его как живой щит.

Уворачиваться

Если встречи с раздражающим коллегой не избежать, то можно попытаться сократить общение с ним. Уворачиваться можно по-разному — сдвинуть рабочий график, самоустраниться от совместных совещаний, приходить на встречи позже или уходить раньше. Можно, например, начинать кашлять при каждом разговоре и резко выходить в туалет — по уважительной причине. Бывают же редкие аллергии на конкретного человека.

Сбавить темп общения

Чем чаще и больше мы общаемся с токсичными коллегами, тем сильнее они на нас влияют. Если не получается увернуться от общения, можно снизить его интенсивность и сбавить темп. Человек, буквально бомбардирующий вас письмами и сообщениями, вполне может подождать ответа, если это не противоречит правилам служебной дисциплины. Можно не отвечать на все письма сразу и пожертвовать часом вместо всего рабочего дня.

Стать невидимкой

Даже при самом токсичном руководстве не все в коллективе подвергаются его нападкам. В чем секрет? Всегда есть невидимки — люди, которых никто не замечает и поэтому никто не трогает. Такой человек обычно мало говорит, делает работу средне и ничем не выделяется на общем фоне. Если обстановка вокруг далека от идеала — всегда можно достать мантию-невидимку и переждать бурю.

Найти безопасную зону

В любом офисе можно найти хотя бы одно укромное местечко, будь то уборная, комната отдыха, тихое место за кулером или небольшое пространство за стеллажами. Любое место, где вы можете побыть наедине с собой, перевести дух и успокоить нервы, станет настоящим спасением и поможет выжить в коллективе.

Создать систему оповещения

Если отвратительным характером страдает только один человек и от его выходок бедствуют все остальные, можно создать систему оповещения — от входа зловредного коллеги в здание до двери кабинета. Как только неприятный субъект входит в здание, всем об этом приходят сообщения. Таким образом, у вас будет время подготовиться к встрече и настроиться на общение с ним.

Найти повод посмеяться

Иногда трагедию можно превратить в комедию — стоит только задуматься, насколько ситуация может быть смешной. Когда вокруг вас собрались одни злодеи, которые только и думают о том, чтобы довести вас до ручки, можно попытаться относиться к этому с юмором. Ведь, когда взрослые люди ведут себя как капризные избалованные дети, это комично.

Снизить значение угрозы

Еще один способ для выживания в токсичном коллективе — уменьшить для себя угрозу. Особенно хорошо это получится, если место работы не первое. Стоит сосредоточиться на мыслях, что этот человек — не самый страшный начальник в вашей жизни, видали и похуже.

Создать сеть из своих людей

Поддержка имеет огромное значение в любом деле, и даже если в коллективе не все гладко, не может же он полностью состоять из вредин. Создавайте свое сообщество внутри компании из адекватных коллег, которым вы можете доверять. Сочувствие, понимание и возможность высказываться здорово сгладят общее напряжение и помогут сохранить спокойствие.

Носить щит вежливости

Постоянная любезность может стать отличным оружием. На любой человеческий негатив можно реагировать улыбкой, доброжелательностью и образцовой вежливостью. Не стоит путать воспитание с бесхребетностью — вежливость прежде всего нужна для того, чтобы защитить свое душевное равновесие и отстраниться, а не чтобы посадить коллег себе на шею. Дежурная улыбка и общие формулы любезности могут сбить с толку любого скандалиста.

Жестко разделять работу и личную жизнь

Чтобы рабочие проблемы не портили личную жизнь, стоит отделять личное время от рабочего и делать это максимально строго, согласно закону. Соблюдайте точность — рабочий день начинается и заканчивается ровно в срок, все перерывы используются до последней минуты, а во внерабочее время телефон может быть выключен. Таким образом вы не только наглядно демонстрируете, что на шею вам не сядешь, но и показываете, что в личное время не намерены общаться и встречаться с коллегами.

Сосредоточиться на себе

Еще один действенный способ — сосредоточиться на себе. Во-первых, себя проще контролировать и тем самым защищать свои нервы. Во-вторых, так можно держать в узде свое настроение и не давать остальным влиять на него. Для этого лучше всего освоить дыхательные техники и, возможно, медитации.

Изучать что-то новое

Вряд ли на свете существуют люди, которые мечтают всю жизнь работать в токсичном коллективе. Скорее всего, это временная мера, а значит, на этом месте карьера не заканчивается и можно вместо переваривания негативных эмоций дня заняться получением новых навыков — пойти на курсы иностранного языка или учиться на права.

Научиться симпатизировать врагу

У любого человека, каким бы злобным он ни казался, есть хорошие черты. Если вам предстоит долго работать вместе, стоит поискать в человеке что-то приятное: возможно, он помогает животным или хороший родитель. Если вы найдете в токсичном коллеге симпатичные вам черты, будет проще работать с ним и сохранять свое душевное равновесие.

Работы и коллективы бывают разные, но, как бы трудно ни приходилось, стоит помнить, что это не навсегда. Поделитесь, какие сложные ситуации бывали на вашей работе?