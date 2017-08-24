Выберите позу, в которой вы спите, чтобы узнать кое-что важное о ваших отношениях

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За ночь мы можем 100 раз перевернуться. В одних позах жарко, в других просто неудобно. Но психологи уверены, что позы, которые мы принимаем бессознательно или в которых готовы спать, несмотря на неудобства, отражают наш характер, переживания и могут многое поведать об отношениях в семье. AdMe.ru рассказывает про 14 позиций сна парочек, по которым можно рассказать все об их отношениях.

1. Моя территория

По словам специалистов, человек, который раскинулся на всю кровать, привык решать все проблемы сам. А тот, кто свернулся калачиком напротив, уступает и идет навстречу. Часто это признак грубости и тирании в отношениях. Такая связь недостаточно крепкая, и рано или поздно могут начаться проблемы.

2. Отвоевывая пространство

Эксперты утверждают, что в подобной позе один из партнеров стремится быть ближе, в то время как второй хочет, чтобы его не трогали, и продолжает отодвигаться. Скорее всего, в паре есть разлад, и с этим нужно что-то делать.

3. Гляжу в тебя, как в зеркало

Пара, которая спит в такой позе, живет в абсолютной гармонии. Они не только партнеры, но и хорошие друзья. Они понимают, уважают и ценят друг друга. Никакие отрицательные события не могут повлиять на целостность таких отношений.

4. Легкое касание

Как говорят психологи, легкое касание ногой или рукой во время сна говорит о том, что в отношениях царят гармония и доверие. Во время касания устанавливается эмоциональный контакт, который приносит спокойствие и комфорт от близости. Эта поза означает, что в паре присутствует дух свободы и товарищества.

5. Наблюдая за звездами

Многие пары предпочитают такое положение в начале отношений или брака. Такая поза говорит о сильной привязанности друг к другу. Один из партнеров лежит в «королевской» позе, говорящей о чувстве собственника. Второй любит ощущение надежности и защиты. Это спокойные и гармоничные отношения.

6. Сильное плечо

Такое положение тел говорит о сплоченных отношениях, любви, нежности и привязанности друг к другу. У пары, спящей в такой позе, скорее всего, счастливые и крепкие отношения с многообещающим продолжением.

7. Ложечки

Такую позу чаще всего принимают пары в первые годы совместной жизни или брака. Если партнер обнимает другого сзади, это означает, что он проявляет искреннюю заботу и внимание. Такой паре комфортно и безопасно вместе. Они долго выстраивали свои отношения и дорожат ими.

8. Не уходи

Та же поза «ложечки», но как бы отстранившись друг от друга. Такое положение может говорить о 2 вещах: Возможно, страсти в отношениях улеглись и один из партеров ищет большей свободы, а другой стремится ощутить близость. Об этом говорит рука на плече. Во втором случае из-за угасания чувств отвернувшийся человек провоцирует первого на их проявление и хочет получить больше внимания.

9. Король кровати

Позу «короля» часто выбирают люди, которым важно самоутвердиться и показать себя. В то время как поза другого говорит о стеснительности и зажатости. Такие отношения чаще всего нестабильные и эгоистичные. Так же, как во сне, в жизни второму партнеру приходится часто подстраиваться и уступать первому.

10. Свободная поза

Такая поза может говорить о нескольких вещах: С отношениями что-то не так. Отсутствие контакта между телами и зажатость рук и ног означают, что партнеры стремятся получить больше личной свободы. В паре могут быть разногласия, недопонимание и напряжение. Если пара спит отвернувшись, но руки и ноги не зажаты, то они просто уважают личное пространство друг друга. Они привыкли и принимают привычки друг друга.

11. Точка соприкосновения

Соприкосновение частью тела — это явная потребность в близости. В такой позе могут спать влюбленные, которые уважают личное пространство друг друга. Но еще такое положение тел может означать начало новой стадии в совместной жизни. Когда на замену страсти приходит доверие, взаимопонимание, чувства нежности и благодарности.

12. Диалог

Пару, которая спит в такой позе, объединяет крепкая духовная связь, но они много времени проводят отдельно друг от друга. Возможно, из-за работы или разных увлечений видятся они редкими вечерами и по выходным. Тем не менее они хорошо понимают друг друга, уважают своего партнера и ценят отношения.

13. Любовный узел

Специалисты говорят, что такая поза характерна для страстного и нежного начала брака, когда оба очарованы друг другом. Положение может быть не совсем удобным, но для влюбленных это и неважно. Главное — это быть как можно ближе друг к другу.

14. Поза дзен

Это положение людей, которые прошли друг с другом долгий путь. Если пара спит таким образом, значит, каждый стремится сохранить свое пространство, не теряя контакта с партером. Это признак сильных, здоровых и стабильных отношений.