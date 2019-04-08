14 откровений социопатки, которые поставят под сомнение нормальность всех ваших знакомых

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Главная характеристика социопата — полное пренебрежение к правам и чувствам других. Вопреки расхожему мнению, эти люди не бегут от общества и не прячутся в своих темных квартирах, а живут среди нас. Согласно исследованиям, как минимум 1 человек из 25 страдает этим расстройством, и многие попросту не догадываются о том, что больны.

AdMe.ru взглянул на это явление изнутри. Мы внимательно изучили книгу, у автора которой диагностирована социопатия, и подкрепили видение девушки авторитетным мнением врачей.

Не так давно социопатию и психопатию стали считать синонимами. Вместо этих слов теперь употребляют термин «диссоциативное расстройство личности». Для простоты восприятия и вслед за автором исповедальной книги мы будем использовать старый термин «социопатия». Внимание! Текст достаточно резок и высокомерен. Страстная любовь к собственной персоне — это одна из ярких черт социопатической личности. Мы сохранили исходную лексику, чтобы дать вам возможность лучше познакомиться с внутренним «Я» автора.

«Я еще в юности поняла, что умнее почти всех окружающих»

«Эго социопатов всегда в „теле“, как женщины на полотнах Рубенса. Я излучаю уверенность в себе , и ее уровень не соответствует моему состоянию и общественному положению».

, и ее уровень не соответствует моему состоянию и общественному положению». «Легче всего мне дается следить за собой. У меня ухоженные ногти и тщательно выщипанные брови ».

и тщательно ». «Я считаю, что истинный интеллект характеризуется врожденной способностью анализировать окружающую обстановку и неуемным желанием учиться. Интеллект такого типа редко встречается. А я еще в юности поняла, что умнее почти всех окружающих ».

еще в юности поняла, что почти всех ». «Моя улыбка как у звезды телешоу: я улыбаюсь, демонстрируя (большая редкость!) сияющие зубы, и притягиваю, а не отталкиваю внимание. Ваши родители были бы очень рады, увидев в своем доме такую умную и успешную девушку, как я». Мнение науки: Согласно книге психотерапевта с 25-летним стажем Марты Стаут, любой социопат высокомерен и у него для этого есть веские основания. Кроме шуток, люди с этим расстройством обыкновенно имеют высочайший IQ, обладают отменным вкусом и придирчиво ухаживают за собой.

«Я жертвую на благотворительность 10 % доходов и преподаю в воскресной школе»

«В детстве со мной очень хорошо обращались. И я не стала уголовницей. Я ни разу не сидела в тюрьме. Я дипломированный юрист, типичный ученый, который регулярно печатает статьи в журналах. Я жертвую на благотворительность 10 % доходов и преподаю в воскресной школе ».

». «Не приходилось ли вам убеждаться, что ваши очарование и уверенность в себе заставляют людей делать для вас то, чего они никогда не сделали бы для другого человека? Некоторые называют это манипулированием, я же считаю, что обладаю умением распорядиться тем, что дал мне Бог ».

же считаю, что ». «Я свободна от запутанных и иррациональных эмоций, умею строить стратегические планы, умна, уверена в себе и очаровательна. При этом я стараюсь заметить, когда другие люди испытывают эмоции или сконфужены, и отреагировать так, как принято в обществе». Мнение науки: Все та же Марта Стаут в своей книге подтверждает, что у социопатов нет вообще никаких внутренних моральных ограничителей, и действуют эти люди, опираясь лишь на холодный рассудок. Как правило, с целью получения собственной выгоды. К эмпатии они тоже не способны, но обычно успешно мимикрируют, копируя модели поведения здоровых людей.

«Социопаты, воспитанные в семьях среднего и высшего класса, чаще всего становятся руководителями»

«Мне трудно надолго сосредоточиться на чем-то одном, я редко удерживаюсь на одной работе больше нескольких лет ».

». «Потребность социопатов в стимуляции извне проявляется по-разному, в зависимости от личностных особенностей. Я нисколько не удивляюсь, что некоторые социопаты удовлетворяют эту потребность посредством преступлений или насилия. Другие выбирают легальные пути: поступают на службу в пожарные команды или в разведку ».

удовлетворяют эту потребность посредством преступлений или насилия. Другие выбирают легальные пути: ». «Мне думается, что социопаты, выросшие в низших слоях общества, чаще всего становятся, например, наркодилерами, а социопаты, воспитанные в семьях среднего и высшего класса, — хирургами или руководителями». Мнение науки: Стремление к власти — ярчайшая черта социопатической личности. Считается, что идеальная карьера для такого человека — руководитель компании или чиновник. Холодная страсть и полное отсутствие совести способны при благоприятном стечении обстоятельств сделать из социопата лидера мирового масштаба. Согласно книге доктора Роберта Хэйра, у человека с социопатическим расстройством в 4 раза больше шансов стать руководителем компании, чем закончить жизнь в должности продавца или клерка.

«Наказание не пугает нас и не удерживает от следующих преступлений»

« Социопаты в большинстве своем не сидят в тюрьмах . Огромное (и молчаливое) большинство живет на свободе, тихо и незаметно; они работают, женятся, выходят замуж, рожают детей и добиваются значительных успехов в обществе».

в большинстве своем . Огромное (и молчаливое) большинство живет на свободе, тихо и незаметно; они работают, женятся, выходят замуж, рожают детей и добиваются значительных успехов в обществе». «Заключение социопата под стражу в случае правонарушения неэффективно, так как наказание не пугает нас и не удерживает от следующих преступлений ».

». «Угроза наказания в семье и школе служила для меня лишь вызовом, порождающим стремление придумать способ избежать последствий в будущем, не отказываясь от желаний». Мнение науки: Эти слова подтверждает известный опыт с электрошоком Роберта Хэйра. Социопатам и здоровым людям наносили легкие удары током, а предварительно включали таймер, который отсчитывал секунды до удара. Нормальные люди испытывали растущую нервозность, когда время приближалось к концу, а социопаты не выказывали ни малейшего беспокойства. Отсутствие реакции на негативные события можно объяснить высоким содержанием допамина в мозге социопатов. Этот гормон отвечает за вознаграждение и мотивацию. То есть желание выиграть что-то или получить у больных настолько высоко, что они забывают о последствиях.

«Раскусить их можно только с помощью вопросов, которые провоцируют на проявление эмоций»

«В научно-фантастическом фильме „Бегущий по лезвию“ аналог социопатов — репликанты. Они так сильно похожи на людей, что раскусить их можно только с помощью обширной психологической анкеты с вопросами, провоцирующими испытуемого на проявление эмоций». Мнение науки: Обнаружение расстройства действительно вызывает затруднения. Немногие люди с симптомом отсутствия совести идут на прием к психиатру. Обычно для диагностики используется опросник, составленный доктором Хэйром. Кстати говоря, если не боитесь и готовы быть искренними, пройдите тест на психопатию самостоятельно (на английском языке).

Вопрос обнаружения у себя социопатии довольно щекотлив. Давайте начистоту: пошли бы вы к врачу, чувствуя, что неспособны к эмпатии и ведете себя как последние эгоисты? И стоит ли вообще идти?