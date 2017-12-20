14 вещей, которые влияют на женскую привлекательность в глазах мужчин

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Желание нравиться противоположному полу абсолютно естественно, поэтому девушки, споря на тему «что нравится мужчинам», перебирают все части тела в попытках угадать и улучшить то, что сведет с ума любого. AdMe.ru стало интересно, что сами мужчины ответили бы на этот вопрос, и некоторые ответы нас очень удивили.

1. Доброта

Мужчины всегда замечают добрые поступки, особенно если рассматривают девушку в качестве кандидата для длительных отношений, и это подтверждают ученые. Не зря говорят, что добро возвращается, и, как оказалось, оно возвращается в виде повышенного мужского внимания.

2. Умение выходить из неловких ситуаций

Из года в год мужчины повторяют, что их привлекает естественность как в поведении, так и во внешнем виде. Но оказалось, что не менее важно и то, как вы реагируете на непредвиденные ситуации. Если девушка может очаровательно признать, что совершила ошибку, вместо того чтобы злиться или оправдываться, то это верный путь к успеху у противоположного пола.

3. Ногти

Многие девушки уверены, что их ногти никого не интересуют, кроме их мастера по маникюру. Но, как выяснилось, для мужчин ухоженность ваших рук (форму ногтей и цвет лака они, конечно же, не заметят) — индикатор, по которому они определяют, насколько тщательно девушка следит за собой.

4. Эмоциональное состояние

По признанию мужчин, один из самых неприятных женских типажей — девушки с негативным взглядом на мир. Мужчины замечают все неприятности в вашей жизни, которые делают ваше настроение отнюдь не радужным, — нелюбимая работа, ссоры с родителями, страдания по несбывшимся мечтам. Ваш образ начинает ассоциироваться у них с тоской, мужчины же хотят заряжаться позитивом, поэтому их очаровывают счастливые женщины, которые умеют наслаждаться жизнью. И долго притворяться тоже не получится: мужчина быстро заметит вашу подавленность, даже если вы будете изо всех сил стараться казаться счастливее всех на свете. Поэтому нужно учиться ежедневно замечать простые радости жизни — в первую очередь для самой себя.

5. Финансовое состояние

Женщины хотели равноправия — женщины его получили, поэтому сейчас не только девушки смотрят на состоятельность мужчин, но и наоборот. Да, тема очень щекотливая, но актуальная, и будьте уверены — мужчина не из праздного любопытства интересуется вашими доходами, а для дальнейших выводов. Если вы зарабатываете больше него, ему может понадобиться время, чтобы понять, готов ли он принять такой расклад, а если меньше — узнать, не корыстные ли у вас интересы.

6. Самооценка

Мужчины любят делать комплименты женщинам, которые и без них знают, чего они достойны. И ненавидят убеждать в собственной красоте тех, кто привык это отрицать. Нет более непривлекательной женщины в глазах мужчин, чем та, которая постоянно сомневается в себе. Уверенность в собственной красоте зачастую компенсирует любые выдуманные или действительные недостатки внешности. Осознав это, можно стать той самой роковой красоткой, о которых так часто мечтают мужчины.

7. Отношение к другим девушкам

Если ты посмотрела недобрым взглядом на проходящую мимо красотку или позволила себе едкий комментарий в сторону девушки, которая тебе не понравилась, будь уверена — мужчина это заметил и истолковал как наличие полного набора комплексов, а также завистливого и склочного характера.

8. Стиль

Мужчины, возможно, и не разбираются в самых последних модных трендах, но это не значит, что им все равно, как одета девушка. Ваш стиль может стать решающим фактором для знакомства с вами, ведь у каждого мужчины есть свое представление о том, как должна выглядеть девушка мечты. Некоторые не осмелятся подойти к девушке с яркими волосами, других же, напротив, отталкивает шаблонность, поэтому не стоит подстраиваться под каждого — всем не угодишь.

9. Обувь

Да, мужчины крайне внимательно разглядывают предмет своего интереса — от кончиков ногтей до подошвы туфелек. Нет, они не угадывают дизайнера вашей обуви и не пытаются вспомнить правила сочетания обуви с сумкой, а обращают внимание на то, насколько комфортно ты себя чувствуешь. Когда девушка надевает туфли с огромным неустойчивым каблуком, это вызывает только раздражение и желание поскорее закончить свидание.

10. Количество друзей

Для мужчин важно наличие у девушки своей жизни и настоящих друзей, с которыми она прошла огонь, воду и медные трубы. Их настораживает отсутствие подруг или большое количество знакомых, которые постоянно меняются.

11. Смех

Без лишних слов — девушки, которые не боятся показывать свои эмоции, всегда по-особому действуют на мужчин.

12. Чувство юмора

В описании «идеальной девушки» вы всегда найдете такой пункт, как чувство юмора. Исследования это только подтверждают — девушки, умеющие шутить и понимающие шутки, кажутся намного более привлекательными, чем те, кто не обладает такими качествами.

13. Усталость

Конечно, всем известно, что бессонница и недостаток сна не способствуют привлекательности, и, как выяснилось, даже косметические средства не помогут скрыть от мужчины информацию о твоем режиме дня. Было проведено исследование — мужчинам показали фотографии привлекательных девушек, часть из который накануне спала 8–9 часов, а часть не спала вообще. Те, кто был лишен сна, казались мужчинам гораздо менее привлекательными, грустными и агрессивными.

14. Стремления

Мы живем в очень ритмичном и наполненном событиями мире. Наверно, поэтому желание жить полной жизнью и воплотить в реальность собственные (пусть и немного безумные) мечты и планы, стремление к новым высотам и постоянный поиск источников вдохновения стали важными факторами привлекательности девушки в глазах мужчин. Пассивность и лень современных мужчин только отталкивают. Да и девушек такие мужчины не вдохновляют, согласны?