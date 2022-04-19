14 ловушек, в которые попадает почти каждая женщина, решившая уйти в декрет

Часто женщины, которые решили завести ребенка, даже не представляют, что предстоящий декрет будет, мягко говоря, не похож на глянцевую картинку из журнала «Мама и малыш». Настоящие, а не нарисованные дети нередко не дают родителям спать до утра, а бабушки и дедушки не всегда готовы спешить на помощь. Да и период ожидания ребенка может преподнести немало сюрпризов.

Мы в AdMe.ru попробовали нарисовать основные сложности, с которыми сталкиваются женщины во время беременности и в отпуске по уходу за младенцем. На первой части коллажей изображены наши ожидания, а на второй — «суровая реальность». Но унывать не стоит: иллюстрация из бонуса подтвердит, что все эти трудности вскоре окупятся сторицей.

1. У многих во время беременности волосы с каждым днем становятся гуще. Но после родов, к сожалению, приходится расстаться с большей частью этого великолепия

2. Если до родов вы говорили: «Никогда не буду носить лифчики-парашюты», то теперь придется искать именно такие — простые и удобные

3. Непонятно, как идеальные мамы из телевизора так ловко заматывают этот слинг

4. На детской площадке бывает сложно избежать разговора с мамами, которые любую беседу превращают в соревнование в стиле «чей ребенок круче»

5. Старшее поколение сейчас не всегда готово помогать с внуками. Даже если они в нашем детстве благополучно «скинули» нас собственным родителям

6. О порядке дома можно забыть на ближайшие годы

7. Кажется, что все прохожие должны умиляться нашему чаду. Но обнаруживается, что они не спешат этого делать. Зато всегда готовы влезть с непрошеным советом

8. Раньше с подругами можно было обсудить буквально все на свете. А теперь их, кажется, слегка утомляют разговоры на детские темы

9. Не все мужья понимают, что декрет — это по сути та же работа. Только круглосуточная

10. О спокойном сне, увы, скорее всего, нужно будет забыть. Зато придется научиться вставать по первому требованию своего чада

11. Кормление ребенка — это «не ложечку за маму, ложечку за папу», а перепачканный отпрыск и еда по всему дому

12. Иногда приходится признать, что у ваших родителей диаметрально противоположные взгляды на воспитание

13. Вместо умных бесед с коллегами приходится довольствоваться просмотром детских мультиков

14. Праздник раньше можно было провести в ресторане или клубе, а после родов хорошо, если удастся выкроить время на парикмахерскую

Бонус: да, декрет — это непростое время, но мы точно знаем, что все трудности того стоят