14 историй, которые поймут те, кто хоть раз жил на съемной квартире

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Почти каждый из нас когда-либо снимал комнату или квартиру, а тот, кто не пробовал, наверняка хоть раз задумывался об этом. Однако свой заветный уголок не всегда приносит покой и умиротворение, иногда аренда жилья превращается в увлекательный квест или в игру на выживание. Например, вас когда-нибудь называли ненормальным, потому что у вас на телефоне музыка вместо гудка? Или отказывали в аренде, потому что у вас длинные волосы?

AdMe.ru собрал самые душещипательные и смешные истории, которыми поделились с нами квартиросъемщики.

Снимаю комнату, вторую снимает девушка. Ничего не скажешь, молодая, безумно красивая, правильно питается, работает по 10 часов в день, а потом еще и в зал ходит. И вот сегодня это свершилось. Я захожу на кухню, она ест свои отруби с молоком и курагой, поднимает на меня глаза и искренне говорит: «Как же меня это достало!»

Снимали комнату у строгой бабушки: отбой в 11, за компом не сиди. Жил еще с 2 пацанами с шараги, компьютер был мой, но на всех, учились на программистов. Как-то я сел за компьютер в 22:50, 10 минут мало же, так бабулька начала бубнить в 23:05: «Выключай, а ну-ка выключай». Еще через 5 минут слышу, как она щиток вырубила! Вот бы у меня полыхало, если бы не было бесперебойника! Но она тогда удивилась, как это компьютер работает без света.

Познакомилась с парнем, через месяц решили жить вместе, снимали квартиру «напополам»... через год узнала, что квартира его!

Готовилась к экзаменам, время 21:00, хозяйка открывает дверь в мою комнату и молча выключает свет. Я в полном удивлении сначала думаю, может, она меня просто не заметила в комнатушке 2 на 2,5 метра. Потом снова открывает дверь и говорит: «Надо учиться днем, а не ночью, дочке моей мешаешь спать». Я сказала, что завтра же съезжаю, но сегодня до утра будет гореть свет (как раз аккурат на следующий день был днем оплаты квартиры).

Будучи студентами, искали с товарищем квартиру. Искали объявления в газете, позвонили по одному, а там бабушка командным голосом как в фильме «Муля, не нервируй меня»: «Так, кто жить будет?» Мы: «Два студента». «Значит так. Я буду жить с вами, платите за квартиру + коммуналка, к 21:00 быть дома, не пить, не курить, на кухню вас не пущу, буду готовить все сама, а вы покупаете только продукты, список составлю сама. Вы хорошо учитесь? Стипендию получаете? Девочки у вас есть?» Товарищ только промямлил в трубку: «Ну...» «Хорошо, я вам через минуту перезвоню». Перезванивает и сообщает следующее: «У вас вместо гудка музыка играет — вы ненормальный» — и бросает трубку.

Мне надо было сразу насторожиться, когда я по объявлению позвонила, а первым вопросом владельца квартиры было: «Волосы не длинные? У меня светлый пол, сразу заметно волосню».

Я так у деда снимал одного... В свободное время я читал книги, а надо было, оказывается, с ним общаться. Так он попросил врача проверить меня, мол, псих какой-то — лежит вечерами в темноте, пялится в телефон. Потом этот старый чуть свою же хату не спалил: напился и оставил сковородку с грибами на ночь на огне. Потом сказал мне: «Либо ты со мной разговариваешь, либо на тысячу больше платишь». Я выбрал второе, и через 2 дня он сказал, чтобы я выселялся. Что я с радостью и сделал.

С мужем поменяли много съемных квартир. На последней до нас жила бабушка, которая там и умерла. Соседи рассказывали, что бабуля была крайне неприятным человеком. В квартире все время были слышны шаги, гремела посуда и моргал свет. Наконец-то мы купили свою... Узнали, что до нас там тоже умерла бабушка. Первым делом, когда зашли в квартиру после покупки, в шутку сказали: «Интересно, с этой бабулей подружимся? Моргни хоть светом, ба». Свет моргнул и погас на полдня. Думаем: это было «да» или «нет»...

Снял квартиру в новостройке, заплатил за полгода вперед. Поражался соседям сверху: надо мной жила семья слонов-футболистов, передвигающих мебель каждый вечер и танцующих лезгинку до утра. Разговоры не помогали, но оказалось, у хозяина квартиры была еще одна квартира над моими соседями сверху. Доплатил и снял ее. В первый же вечер позвал друга играть в баскетбол в квартире. Сосед не заставил себя ждать, тут же прибежал ломиться в дверь. О, эти очумевшие глаза, оно того стоило!

Жили мы тогда на съемной квартире, ребенку еще года не было, а дверь в дверь с нами тоже семья, но постарше, с тремя мальчиками-погодками. Мужчина работал полицейским и, соответственно, часто возвращался далеко за полночь. И звонил в наш домофон. Это могло быть и 12 ночи, и 4 утра. Минимум 2 раза в неделю. Ну, мы люди понимающие, всегда вставали и открывали ему входную дверь, а потом еще тамбур. Длилось это где-то полгода, не меньше. А потом я столкнулась с его женой на улице и все же спросила, в чем причина. У него ключей, что ли, нет или у вас домофон не работает? Ответ убил. Ключи он в патруль не берет, чтобы не потерять, а в домофон не звонит, чтобы детей не разбудить. На мое возмущение, что у нас тоже как бы ребенок есть, она невозмутимо ответила, что у нас-то один проснется, а у них все трое! А, ну да, как это я не подумала... С тех пор мы домофон на ночь вырубали.

На съемной квартире картонные стены. Соответственно, слышимость идеальная. Детские крики, лай собак, топот — это ладно. Но самое восхитительное, как сосед справа пускает газы и смеется над этим. Ржет так радостно и задорно, что невозможно не улыбнуться. А на людях он — спортивный и лощеный парень, постоянно в идеально подобранных костюмах и на идеально вычищенной иномарке.

Снимаю квартиру с подругой. И мы часто готовим вместе. Вернее, я готовлю, продукты за мои деньги, а едим вместе. Молчала-молчала, да и высказала ей все. Она обиделась и демонстративно перестала покупать хлеб, типа чтобы я видела, какой ее вклад в пропитание. Одна беда — я хлеб не ем.

Снимаем с мужем квартиру около месяца. Он уехал на работу на сутки. Позвала подругу: посидели, поболтали, все было отлично. 2 часа ночи, вызвала ей такси, вышла на улицу проводить. Она уехала, а я подошла к домофону и... Понимаю, что забыла ключи дома. Сердце в пятки. Ладно бы днем! Позвонила бы в первую попавшуюся квартиру и попросила открыть. Но ночью беспокоить людей для меня слишком. Вспомнила, что друг говорил, что его брат живет в этом же подъезде. Позвонила другу, позвонила его жене, никто не берет трубку. У меня паника. И тут проснулся мой внутренний Шерлок и нашел этого брата во «ВКонтакте»! Так он еще был в сети! Он быстро ответил мне и через 3 минуты спустился открыть домофон. Не факт, что он прочитает это. Но спасибо тебе огромное, что открыл мне этот проклятый домофон! Иначе бы до утра сидела и ждала мужа с работы...

Жили с мужем в съемной квартире с мебелью хозяев. И был среди прочего шикарный трехъярусный замок «Лего», который стоял на верхних полках. Пришли как-то к нам гости с детьми и, увидев его, попросили в него поиграть. Муж, конечно же, достал его детям, а они в процессе игры разобрали замок до основания. После этого я целый месяц пыталась собрать его заново по памяти, так как в интернете такого же не нашла. За это время я обматерила, наверное, всех: и детей, которые без спроса разобрали чужую вещь, и мужа, который дал эту самую вещь детям, а потом даже не помогал его восстановить, но в итоге я так и не смогла построить замок. Так и остался разобранный лежать в коробке. Хозяевам ничего не сказали. Прошло 3 года, как мы съехали с той квартиры, а мне до сих пор стыдно.

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