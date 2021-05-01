14 ситуаций, в которых жители города и деревни ведут себя настолько по-разному, словно они с разных планет

Городская жизнь против сельской — одно из самых жарких и долгих противостояний. И в этом споре мы вряд ли сможем прийти к единому ответу — у каждой стороны будут свои весомые аргументы. И это неудивительно. Как-никак и в городе, и в деревне есть свои достоинства и недостатки.

Мы в AdMe.ru сравнили жизнь в городе и за его пределами. Давайте разберемся вместе, какой же формат жизни все-таки ближе современному человеку.

Дети знакомятся с окружающим миром по-разному

Проблемы со связью есть везде, но пути решения различаются

Активный образ жизни — залог здоровья и красоты. В городе мы покупаем клубную карту в фитнес-центр, а в деревне свой «фитнес» с утра до вечера

Уровень доверия в городе и деревне — это две разные вещи

Для деревенского транспорта права не нужны, но ухаживать за ним нужно не меньше, чем за городскими железными конями

И горожанам, и жителям деревни редко удается по-настоящему выспаться. Только вот причины недосыпа довольно сильно различаются

Любой ребенок запросто найдет самую большую лужу в округе и сразу залезет в нее. Только за городом выбор больше

Соседи есть везде. Но в городе мы в лучшем случае будем знать, как выглядит сосед, а здороваться — для приличия

Люди, которые очень любят высказывать свое мнение (даже если их об этом не просят), есть везде: и в городе, и в деревне

Прогулки с детьми — вечный предмет для обсуждения как городских, так и деревенских мам. Только вот корень проблемы совсем разный

Городскому питомцу навыки охотника вряд ли пригодятся. А вот деревенский кот — незаменимый помощник в быту

В городе красота требует финансовых жертв. А в деревне натуральная косметика растет прямо на грядках

Для романтического вечера влюбленных необязательно нужен повод. А вот концепция в городе и деревне, скорее всего, будет разной

Мы любим свой дом, где бы он ни находился. Но и городским, и деревенским жителям время от времени хочется сменить обстановку