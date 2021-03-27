14 фраз, которые родителям нужно забыть, чтобы дети, повзрослев, не обивали пороги психологов

В последние десятилетия родители стали проводить со своими детьми больше времени. Это говорит о том, что современные мамы и папы подходят к вопросу воспитания более ответственно, и этот факт не может не радовать психологов и педагогов. Но даже самый ответственный родитель не застрахован от ошибок. Например, произнесения необдуманных фраз, которые могут в дальнейшем повлиять на психологическое благополучие ребенка.

Мы в AdMe.ru углубились в тему детской психологии и составили список реплик, которые, даже если родители того не желают, могут повлиять на детей не лучшим образом.

«Ты такая красивая!»

Психологи советуют не акцентировать внимание девочек на их красоте. Подрастая, ребенок будет думать, что внешность — это главное, зацикливаться на мелких недостатках. А в итоге лишь приобретет кучу комплексов и потеряет время, которое можно было бы использовать для саморазвития и творчества.

«Да я в твоем возрасте 100 голов в день забивал!»

Сравнение не в его пользу всегда болезненно для ребенка. А когда его сопоставляют не с условными Петей или Машей, а с папой или мамой — идеалом взрослого, обида возрастает многократно. Постоянные сравнения приводят малыша к стрессу, снижают самооценку и даже могут стать причиной отдаления от родителей.

«Нет-нет-нет, не ходи туда: это опасно!»

Беспокойство и тревога за свое чадо естественны для каждого родителя. Однако желание защитить малыша буквально от всего и чрезмерная опека могут вызвать у него синдром Питера Пэна. Им страдают люди после 30 лет (чаще мужчины): они отказываются взрослеть, инфантильны, непостоянны и эмоциональны, как дети. Таким людям сложно построить семью, они не хотят заводить детей и нести ответственность даже за себя.

«Конечно можно!»

Очень сложно сказать «нет» своему малышу, но потворство иной раз хуже отказа. Попустительский стиль воспитания оказывает в конечном итоге всем участникам процесса медвежью услугу. Проведенное учеными исследование показало, что вседозволенность является косвенной причиной того, что, подрастая, ребенок может попасть в плохую компанию, где под влиянием новых знакомых совершит правонарушения.

«Ты гораздо лучше, чем...»

Дети верят в то, что им говорят взрослые. Не стоит, даже из желания мотивировать ребенка, чрезмерно им восхищаться и бесконечно убеждать чадо в его исключительности. Таким образом родители могут вырастить лишь своего личного нарцисса.

«А я ведь говорил!»

Хвастовство тем, что вы знали исход очередной детской задумки, не принесет ребенку ровным счетом никакой пользы. Он должен на своем собственном опыте убедиться в том, что езда на велосипеде требует сосредоточенности и аккуратности, а одежда, если прыгать в ней по лужам, станет мокрой и холодной. Вместо того чтобы демонстрировать свою осведомленность о последствиях, хвалите детей за правильные выводы и преодоление трудностей.

«Меня так же воспитывали — и ничего, нормальным вырос»

Методы воспитания, которые использовали наши родители, дали нам руководство к действию. Но это вовсе не означает, что мы должны растить своих детей так же. Гораздо важнее стараться понять потребности вашего конкретного ребенка, чем ориентироваться на уже имеющийся алгоритм воспитания. Каждый человек индивидуален, нужно всегда помнить об этом.

«Ой, я такая толстая — пора на диету!»

Все мы порой страдаем приступами заниженной самооценки и видим в зеркале не совсем то, что хотелось бы. Но для детей родители всегда самые лучшие, поэтому, обсуждая свои недостатки в присутствии ребенка, можно не только очернить себя в его глазах, но и, к примеру, сформировать у дочерей неправильное отношение к своей внешности.

«Не ешь это: и так толстый!»

Когда дело касается лишнего веса и связанных с ним ограничений в рационе, гораздо целесообразнее сфокусироваться на вкусе и пользе здоровой пищи, чем на вреде нездоровой. «Брокколи, оказывается, вкусная штука!» звучит гораздо приятнее, чем «Фу, от жареной картошки никакого проку, кроме жира на боках». Напоминания о лишнем весе вредят детской самооценке и грозят проблемами с перееданием во взрослой жизни.

«Врать нехорошо»

Все врут. Дети делают это уже с двух лет, причем осознанно и из чистого удовольствия: им нравится фантазировать, придумывая новую реальность. Это своего рода творчество и прямое доказательство того, что мозг малыша развивается должным образом. Не стоит категорично запрещать ребенку говорить даже малейшую неправду и придумывать свои детские небылицы. Результаты одного интересного исследования говорят о том, что дети от 2 до 3 лет, более склонные к обману, обладают более развитыми когнитивными навыками.

«Вот здесь тебя и оставлю!»

Нередко можно услышать от родителей, когда сын или дочка не хочет возвращаться домой из гостей или с прогулки, фразу «Ну и оставайся, а я пошел». Часто звучащая угроза быть покинутым пугает ребенка, лишает его чувства защищенности и даже может разрушать его привязанность к родителям как к центру безопасности. Вместо этого нужно постараться переключить внимание маленького нехочухи на красивую машину, например, или предложить посчитать собак, которые встретятся по дороге домой.

«Не делай так»

Фраза «Не делай так», к сожалению, никак не помогает ребенку исправить свое поведение. Он не перестанет вертеться на качелях, измерять глубину луж и бросаться песком. Выгоднее сосредоточиться на выражениях без негативного окраса, которые служат той же цели. Например, вместо «Не лезь в лужу!» можно сказать «Обойди эту лужу», а еще добавить «пожалуйста» и подкрепить личным примером. И результат не замедлит порадовать.

«Ты уже большой, нечего бояться»

Страх иррационален, и даже взрослые иногда чего-то боятся, что и говорить о малышах. Детские страхи разнообразны и иногда кажутся родителям смешными, но это не повод игнорировать их. Сказанная испуганному ребенку необдуманная фраза демонстрирует, что его попросту не слышат, что взрослый обесценивает его чувства. Правильнее будет проявить эмпатию и поддержать сына или дочку.

«Деньги не твое дело»

Обсуждение финансовых проблем — достаточно щекотливый вопрос для многих родителей. Часто мамы и папы предпочитают не объяснять, почему теперь нельзя купить игрушку или пойти в парк развлечений. А зря. Дети многое замечают, но могут неправильно интерпретировать проблему, например взвалив на себя вину за нехватку денег. Ошибочные убеждения могут перейти с ребенком во взрослую жизнь и превратить его в трудоголика, который лишь копит и боится тратить деньги. Или, напротив, в транжиру, не способного их хранить. Психологи в подобных ситуациях советуют не скрывать от детей финансовые сложности, но при этом избегать негативной оценки ситуации и делать акцент на том, что проблемы временные и мама с папой их обязательно решат.