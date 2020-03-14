14 фактов о том, какие важные знаки подают подсознание и здоровье через наши сновидения

В 40-х годах XX века почти треть опрошенных американцев утверждали, что видят только черно-белые сны. Исследования, проводимые в начале XXI века, уже говорили о том, что люди в возрасте около 25 лет практически всегда видят цветные сны, а люди старше 50 все еще часто видят сны в монохроме. Это связали в том числе с технологическим прогрессом. На бесцветность снов могли влиять черно-белые телевизоры, откуда люди получали эмоциональные впечатления. С появлением цветного телевидения, а тем более компьютеров и смартфонов, мозг во сне стал работать немного иначе. В целом около 12 % людей в мире видят сны в монохроме.

Но специалисты продолжают выделять так называемый белый тип сновидений. Белые сны отмечаются, когда человек смутно помнит, что ему что-то снилось, но вот что именно, сказать не может. К таким состояниям также могут относиться испытываемые эмоции и ощущения во время сна. Ученый Питер Фазекас в своей книге «Белые сны созданы из разных цветов» рассказывает подробно об этом явлении.

Люди, которые бросили курить, видят гораздо более яркие сны, чем курильщики или те, кто никогда в жизни не курил. Это происходит потому, что когда человек прекращает курить, то мозг начинает компенсировать потерю серотонина и вырабатывает его больше, чем нужно. Это приводит к ярким снам и кошмарам.