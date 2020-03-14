14 фактов о том, какие важные знаки подают подсознание и здоровье через наши сновидения
Самые захватывающие и интересные впечатления мозг получает, когда человек спит. Именно потому, что наша воля теряет контроль за мыслями — и открывается особый тип мышления. Ученые до сих пор не изучили до конца все процессы, которые происходят с мозгом во время сна. Но выяснили, что сновидения могут говорить о состоянии психики, ее отклонениях от нормы, а также о физическом здоровье.
Мы в AdMe.ru решили узнать самые любопытные факты о сновидениях и о том, какие знаки подает нам подсознание, как сны влияют на наше здоровье.
Люди могут видеть монохромные, цветные и белые сны
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В 40-х годах XX века почти треть опрошенных американцев утверждали, что видят только черно-белые сны. Исследования, проводимые в начале XXI века, уже говорили о том, что люди в возрасте около 25 лет практически всегда видят цветные сны, а люди старше 50 все еще часто видят сны в монохроме. Это связали в том числе с технологическим прогрессом. На бесцветность снов могли влиять черно-белые телевизоры, откуда люди получали эмоциональные впечатления. С появлением цветного телевидения, а тем более компьютеров и смартфонов, мозг во сне стал работать немного иначе. В целом около 12 % людей в мире видят сны в монохроме.
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Но специалисты продолжают выделять так называемый белый тип сновидений. Белые сны отмечаются, когда человек смутно помнит, что ему что-то снилось, но вот что именно, сказать не может. К таким состояниям также могут относиться испытываемые эмоции и ощущения во время сна. Ученый Питер Фазекас в своей книге «Белые сны созданы из разных цветов» рассказывает подробно об этом явлении.
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Люди, которые бросили курить, видят гораздо более яркие сны, чем курильщики или те, кто никогда в жизни не курил. Это происходит потому, что когда человек прекращает курить, то мозг начинает компенсировать потерю серотонина и вырабатывает его больше, чем нужно. Это приводит к ярким снам и кошмарам.
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Также очень яркие сны видят слабослышащие люди. При исследовании снов людей с разными нарушениями слуха было выявлено, что сенсорные показатели (боль, вкус) и эмоции более сильные, чем у хорошо слышащих людей.
Появление людей во сне имеет свои правила
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Как часто женщины обвиняют мужчин в том, что им снятся другие женщины! На самом деле мужчины чаще всего видят во сне представителей своего пола. В двух случаях из трех мужчина воюет или общается с другим мужчиной. Тогда как женщинам снится примерно одинаковое количество и мужчин, и женщин.
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А вот то, что мы можем увидеть во сне абсолютно новое лицо, неправда. Всех людей, которые являются нам во сне, мы уже когда-то видели. Просто мозг не дал сознанию запомнить лицо, но в подсознании оно отложилось. Это могут быть случайные прохожие, люди, увиденные по телевизору, и так далее. За время жизни мимо нас проходят миллионы людей, и мозг не испытывает недостатка в «актерах для сна».
Сны помогают смириться с реальностью и говорят о состоянии психики
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В большинстве случаев в наших сновидениях мы испытываем хоть и маленькое, но чувство тревоги. Негативные эмоции чаще проявляются во сне, чем позитивные.
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Сны позволяют нам смириться с тем, что в реальности причиняет нам боль. Давая выход эмоциям во сне, мы ощущаем себя лучше после пробуждения, хотя что именно снилось, можем совершенно не помнить.
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Психически здоровый человек всегда видит сны, просто при пробуждении может забыть их мгновенно. Считается, что неспособность видеть сны, которую зафиксируют приборы, наблюдается при психических расстройствах. О нарушении деятельности мозга могут говорить и излишне жестокие сны.
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Те, кто любит лечь поздно, а особенно поработать ночью, склонны видеть тревожные сны и кошмары. А вот к жаворонкам чаще приходят позитивные сны.
Сон и физическое здоровье очень тесно связаны
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Когда человек храпит, ему ничего не снится. Процессы храпа и сна не могут сочетаться.
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Младенцы очень много спят, почти 70 % от протяженности суток. И гораздо больше времени, чем взрослые, проводят в активной фазе сна. Это играет огромную роль в развитии ребенка. Поэтому в первые годы жизни для нормального функционирования мозга малыша сон крайне важен.
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Занятия спортом, особенно кардио упражнения, могут способствововать более качественному и спокойному сну ночью.
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Маленькая группа людей — около 1 % от общего числа населения планеты — может высыпаться за несколько часов. Существует теория,что за это отвественна мутация в определеном гене. Но некоторые проводимые исследования среди добровольцев пока не подтвердили этой теории.
А что странное приснилось вам в последнее время? Запоминаете свои сны?
Фото на превью Depositphotos