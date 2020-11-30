14 циничных уроков, которые нужно усвоить до 30 лет, чтобы не жить в иллюзиях до пенсии

Правда бывает настолько болезненной, что в нее не хочется верить. Но если не воспринимать вещи такими, какие они есть, можно годами жить в иллюзиях. Обманывать себя, что построить тело мечты получится и позже, что успешные люди добиваются всего своим умом, а в беременности после 30 нет ничего страшного.

Мы в AdMe.ru привыкли смотреть на светлую сторону мира, но признаем и наличие темной. Более того, мы уверены, что именно принятие неприглядной темноты способно ярче зажечь свет внутри нас. Да и понимая, где можно упасть, вы всегда будет знать, куда постелить соломку.

1. Всем нравятся плохиши

Ученые подтвердили, что и мужчины, и женщины считают нарциссов более привлекательными. С большой вероятностью человек выберет в качестве партнера (особенно для кратковременных отношений) нарцисса, а вот дружить будет с кем-то другим. Многих женщин вообще привлекают мужчины с темной триадой личности: нарциссизмом, психопатией и макиавеллизмом (пренебрежением нормами морали ради достижения своих целей). В ранней молодости все обжигаются и совершают ошибки, но после 30 пора научиться анализировать прошлый опыт и не обманывать хотя бы самих себя.

2. Заботиться о фигуре нужно как можно раньше — потом будет поздно

В юности почти у всех хороший метаболизм, и даже частое употребление фастфуда не столь критично отражается на фигуре. А вот после 30, когда замедляется обмен веществ и меняется гормональный фон, похудеть становится гораздо сложнее. После этого возраста мышечная масса постепенно уменьшается, а жировая увеличивается. С возрастом мы набираем около 0,5–1 кг в год, и, чтобы не превратиться в шарик, нужно более тщательно подбирать рацион и не отлынивать от тренировок.

3. С возрастом поиск любви становится почти невыполнимой миссией

В большей мере это касается женщин. В 20 лет большинство дам находят привлекательными мужчин на несколько лет старше, а после 30 засматриваются на парней чуть младше себя. Представители же сильного пола в любом возрасте предпочитают молодых фертильных женщин. Если проанализировать приложения для знакомств, то пик привлекательности у дам приходится на 18 лет, а дальше показатель постоянно падает. С возрастом снижается не только интерес со стороны противоположного пола, но и готовность строить отношения, ходить на свидания и притираться к другому человеку. Усугубляют ситуацию пережитый развод и наличие детей. Есть интересная теория, согласно которой вступать в брак нужно в 26 лет. До этого возраста велик шанс упустить подходящих кандидатов, а потом они, скорее всего, уже будут заняты.

4. Люди действительно встречают других по одежке, и отрицать это глупо

Никто не способен с ходу познать ваш глубокий внутренний мир — первым делом оценивают внешний вид. В психологии даже есть понятие «гало-эффект»: окружающие считают внешность человека проявлением его характера. В ходе одного любопытного исследования оказалось, что мужчина в костюме, сшитом на заказ, выглядит более уверенным, успешным, адаптивным и состоятельным, чем мужчина в обычной одежде. При этом черты лица значения не имеют — главное, чтобы костюмчик сидел. Одежда может повлиять даже на продвижение по карьерной лестнице. Кстати, к джинсам и легинсам отношение сейчас более снисходительное, чем раньше, а майки, шорты и топы с открытыми плечами вызывают больше негатива. Конечно, в 20 лет, когда многие еще ищут себя, хочется экспериментировать с образами, но к 30 пора найти свой стиль и уметь одеваться согласно ситуации.

5. Мы обвиняем других в собственных грехах

Часто человек неосознанно защищает себя от болезненных переживаний и проецирует на других то, что его бесит или пугает в себе самом. Типичный пример: неверный или подумывающий о неверности партнер подозревает в измене вторую половину и устраивает выяснение отношений по этому поводу. Если вам постоянно кажется, что муж оскорбительно безразличен, дети вас не уважают, а коллеги ненавидят, подумайте, не приписываете ли вы им собственные чувства. Умение признать свои слабости и неудачи — признак зрелой личности с адекватной самооценкой. А после 30 лет зрелость уже должна прийти на смену инфантильности.

6. Интуиция часто нас подводит

Того, кто при принятии решений руководствуется субъективными ощущениями вроде «сердце подсказало», могут ждать большие разочарования. Некоторые люди зависимы от своих эмоций и просто заглушают голос разума. Они связывают определенные события со значимыми для них чувствами и отметают рациональные доводы, мешающие получить желаемое. Это проявляется во всех сферах жизни, будь то романтические отношения, дорогая покупка или смена работы. В юности почти у всех бурлят эмоции, однако, когда пошел четвертый десяток, пора уже начать прислушиваться к здравому смыслу и доводам разума.

7. Некоторым людям отношения нужны только для того, чтобы страдать

Люди с позитивным самовосприятием довольны браком, когда получают от супруга признание и похвалу. Если же человек склонен к самоуничижению, он чувствует себя в безопасности, когда партнер принижает его достоинства. По сути, мы хотим получить от мужа или жены подтверждение нашего мнения о себе. Кого тогда винить, если изначально хороший супруг (но не коварный абьюзер, конечно же) внезапно стал «плохим»?

8. Мы думаем о себе лучше, чем стоило бы

Большинство людей переоценивают свои успехи в учебе, профессиональные навыки и даже состояние здоровья. Мужчинам свойственно считать себя более умными, чем они есть. А еще многие из нас слишком высоко оценивают свое чувство юмора, логику и знание грамматики. Чем хуже обстоят дела в определенной области, тем выше переоценка. Психологи связывают такое искажение с тем, что люди приписывают себе качества, которыми хотели бы обладать. И вишенка на торте: окружающие описывают нас точнее, чем мы сами. Возможно, порой все-таки есть смысл прислушаться к мнению со стороны, а не считать, что в 30 или 40 мы знаем о себе все?

9. Одного интеллекта недостаточно

Тесты на IQ определяют логику, абстрактное мышление и объем памяти, но ничего не говорят о рациональном мышлении, которое во многих ситуациях гораздо важнее. Человек с высоким IQ может прекрасно решать сложные теоретические задачи, но реальная проблема поставит его в тупик. Интеллектуалы пытаются втиснуть мир в изученные теории, любят искать сложные решения и порой оказываются неэффективными сотрудниками. Те, у кого IQ пониже, могут лучше понимать окружающую действительность и хорошо проявлять себя на практике.

10. Красивая внешность дает социальные бонусы, но в зрелом возрасте на одном милом личике далеко не уедешь

Привлекательные люди получают больше внимания от противоположного пола, быстрее поднимаются по карьерной лестнице, у них выше зарплата и много других преференций. Красота — это ресурс, который привлекает окружающих, а часто еще и дает экономическую выгоду. Симпатичным официанткам оставляют больше чаевых, а красивые агенты быстрее продают элитную недвижимость. Социологи даже используют термины «надбавка за красоту» и «штраф за неприглядность». Но давайте смотреть правде в глаза: с возрастом красота увядает, и, если она была единственным ресурсом личности, все очень печально.

11. «Спасать» других — это чистой воды эгоизм

В психологии описан комплекс спасателя, при котором человеку жизненно необходимо помогать другим и направлять их на путь истинный. В собственных глазах спасатели выглядят благородными, но глубоко внутри считают себя лучше остальных. Склонность к спасательству — разновидность морального мазохизма, который заставляет искать «несчастных» людей и неблагополучных партнеров, которым нужно «помочь исправиться». В полноценных отношениях каждый партнер берет ответственность за свои поступки, и это нормальное поведение зрелых людей. В паре, состоящей из жертвы и спасателя, каждый проецирует на другого свои проблемы. Лучше уж ругаться: ссоры хотя бы улучшают отношения.

12. Беременность лучше не откладывать на потом

Каждый сам выбирает, когда рожать детей. Но природа однозначна: пик фертильности у женщин приходится на 20 лет, к 30 годам фертильность постепенно снижается, а после 35 резко падает. Чем старше мать, тем выше риск развития патологий плода, в том числе хромосомных аномалий. Да и сами роды могут быть гораздо более трудными. Возраст отца тоже имеет значение. Если мужчине больше 40 лет, риск врожденных дефектов у ребенка увеличивается на 25 %, и даже мутация в одном гене может привести к серьезным последствиям. Многие проблемы решаются при помощи дополнительных обследований родителей. Но зачем отрицать очевидное? В 20 лет мы спокойно переносим недосып, у нас много энергии и сил, а после 30 уход за младенцем может стать настоящим испытанием. Если родить в 40, то к моменту, когда ребенок окончит школу, родителям будет под 60. Согласитесь, не самый удобный возраст, чтобы ставить потомков на ноги.

13. Многие люди в нашем окружении не так уж и нужны

После 30 пора уже проявлять избирательность в социальных контактах. Но, к сожалению, мы слишком часто стесняемся сказать «нет» нахалам или плохо разбираемся в людях. Психологи насчитывают как минимум 5 типов личностей, которых точно не должно быть в окружении. Критик: постоянно вас порицает. Критикует не конкретные поступки, а образ мыслей, внешний вид, привычки.

постоянно вас порицает. Критикует не конкретные поступки, а образ мыслей, внешний вид, привычки. Пассивный агрессор: прибегает к сарказму и иносказаниям, чтобы принудить вас к расспросам и вызвать беспокойство.

прибегает к сарказму и иносказаниям, чтобы принудить вас к расспросам и вызвать беспокойство. Нарцисс: лишен эмпатии, постоянно с вами соревнуется и требует похвалы.

лишен эмпатии, постоянно с вами соревнуется и требует похвалы. «Каменная стена»: при малейшей возможности уходит в игнор, а при любых проблемах отмалчивается.

при малейшей возможности уходит в игнор, а при любых проблемах отмалчивается. Антисоциальная личность: как правило, ведет себя агрессивно, никогда не испытывает чувства вины и раскаяния.

14. Материнство — не квалификация

Во время беременности мозг будущей мамы теряет часть серого вещества в зоне, отвечающей за социальные контакты. А в декрете большинству женщин приходится заниматься исключительно уходом за младенцем и бытом. Неудивительно, что многие компании не хотят брать на работу женщин после длительного декретного отпуска: они не уверены в профпригодности кандидаток. Спорить с биологией бессмысленно: после рождения ребенка меняется и тело, и ум женщины. Сама она может быть очень счастлива, но для других в ее рассказах о пеленках нет ничего особенного. Никто не возьмет на работу женщину просто потому, что в свои 30 она стала отличной матерью или прекрасно управляется с 3 детьми. Разумнее всего либо строить карьеру до планирования беременности, либо быть морально готовой начать профессиональную жизнь с чистого листа. Или всецело посвятить себя детям, если именно материнство приносит наибольшее душевное удовлетворение.

Какой мудрый жизненный совет вы дали бы себе в прошлом? Возможно, предостерегли бы себя от необдуманного решения или отношений с некоторыми людьми?