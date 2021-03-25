14 человек, которые открыли самую большую тайну своей семьи и узнали о том, что их усыновили
Думаете, что люди, которые внезапно узнают о своем усыновлении, существуют только в мексиканских мыльных операх? А вот и нет, жизнь порой способна закрутить интригу похлеще любого латиноамериканского сериала. Некоторые приемные родители боятся рассказать своему ребенку правду, из-за чего происхождение их нового члена семьи превращается в тайну за семью замками.
AdMe.ru уверен: хотя не всем родителям удается вовремя поведать своим детям об усыновлении, сила их любви от этого вовсе не уменьшается. И наша небольшая подборка представляет собой отличное тому доказательство. А в бонус мы поместили историю о том, что приемным родителем можно стать совершенно случайно и даже не догадываться об этом.
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Мы не знали, какой будет реакция нашего сына на то, что он приемный. Боялись, что отвернется от нас, закроется, захочет уйти к биологическим родителям. Но все же решились открыть правду в день совершеннолетия.
Чего мы никак не могли ожидать, так это спокойного «Угу, ясно». Не удержавшись, спросили, не расстроен ли он. «Ну вы же меня любите? Тогда какая разница? Моя семья — вы». Кажется, наш сын вырос прекрасным человеком. © Подслушано / Ideer
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Хотел разыграть батю и сказал ему, что я нашел документы об усыновлении и хочу видеть моих настоящих родителей. Он посмеялся и сказал, что ничего не знает. Тогда я спросил маму, а она сказала, что потеряла ребенка при рождении и потом взяла меня. Отец был тогда в командировке, не хотела, чтобы он нервничал. © WingGooru / Pikabu
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У моих знакомых приемная дочь. Они не хотели ей об этом говорить, но все тайное становится явным: девочка в 14 лет узнала. Долго думала. Задавала вопросы. Плакала. Родители с болью в душе ждали, что будет. Через несколько дней дочь, рыдая, пришла просить у них прощения. За что? За то, что она иногда бывает грубая, не всегда послушная, не всегда внимательна к ним. «А вы меня, такую плохую, любите и терпите! Да если б еще родную, а я-то!» Все хором рыдали и повторяли, что роднее нее у них и нет никого! © Елена Акодус / Facebook
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О том, что меня усыновили, я узнала несколько месяцев назад. Об этом по СМС мне сообщила моя тетя, которая страдает от биполярного расстройства. Выяснилось, что мой биологический отец — двоюродный брат моей приемной матери.
А еще я узнала, что у меня есть 2 сестры. Я навестила их примерно через месяц после того, как узнала об усыновлении. Оказалось, что они всегда помнили обо мне. © gooberbby / Reddit
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Я всегда знал о том, что меня усыновили, из-за многочисленных «подсказок», которые я получал в детстве. Мои родители старались сохранить все в тайне, так как боялись, что я захочу вернуться в свою биологическую семью. Первой подсказкой для меня стало то, что моя немного сумасшедшая бабушка проговорилась об усыновлении в случайном разговоре, когда мне было около 11 лет. Другой очевидной подсказкой стала моя внешность: я ни на кого не был похож. © Stacey Crummie / Quora
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2 года назад врач сказал мне, что я носительница какого-то генетического расстройства. Мне пришлось спросить родителей, есть ли у них такое же заболевание, и они ответили «нет». Тогда я подумала, что врач все-таки ошибся, и спросила снова. Доктор сказал, что один из моих родителей должен быть носителем, однако мама и папа продолжили утверждать обратное.
Тогда я заказала из интернета набор для анализа ДНК, чтобы побольше узнать о своей генетике. Результат теста показал, что меня все-таки усыновили. © Sunshine_roses111 / Reddit
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Нас в семье 8 детей — 7 братьев и я, самая младшая. Всегда считала себя особенной: родители не теряли надежды родить девочку и вот она я. Но недавно узнала от соседки, что я приемная. Меня удочерили в 2 года. Прорыдала весь день, а потом вдруг меня осенило: ни разу за всю жизнь у меня даже и мысли не было, что я неродная! Никогда родители ничем меня не обделяли, даже наоборот, я считала себя самой любимой. И братья, даже в пылу самой сильной ссоры, никогда и намека мне не давали на это. Я узнала правду и полюбила свою родную семью еще больше. © Подслушано / Ideer
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Когда мне было 42 года, мама сказала, что меня удочерили. Для нее эти слова стали болезненным признанием, которое, впрочем, позволило мне ощутить странную смесь грусти, облегчения и даже некоторого восторга.
Я всегда каким-то образом знала, что отличаюсь от своих родителей. Я знаю, что многие обычно говорят то же самое в подростковом возрасте, но это было именно то чувство, которое я испытывала с самого детства. © Rose Nunez Smith / Quora
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Когда мне было лет 12, подошла к родителям с фразой: «А знаете, почему мой гороскоп никогда не совпадает? Наверное, вы мне соврали насчет даты моего рождения, а может, и сами ее не знаете». Их реакция была: «Откуда ты узнала?» Так я и узнала, что меня удочерили. © Подслушано / Ideer
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Нашла на балконе старые фото: вот моя мама, ей через месяц меня рожать. А вот фото, сделанное за 2 недели до моего рождения. Да только живота у мамы нет. Я целый час сидела на полу и смотрела на фотографии.
Что я сделала? Да ничего. Фото забрала себе, закинув в самую дальнюю папку на полке. В глубине души я, как маленькая девочка, надеюсь, что это какая-то ошибка. Что кто-то, подписывавший фото, ошибся с датой. Странно, правда? © stark1755 / Pikabu
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Я немного поспешил с разгадкой своего происхождения: я был совсем маленьким, когда спросил маму о том, действительно ли она моя мама. Когда мне было 6 лет, сверстники часто говорили, что я совсем не похож на своих родителей. В конце концов я понял это и сам.
Ответ матери принес мне облегчение: я действительно оказался приемным. С тех пор мне стало еще интереснее узнать, откуда я взялся. Я по сей день продолжаю задаваться вопросом: думает ли обо мне моя биологическая мать или хотя бы помнит меня? © Scott McCabe / Quora
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2 дня назад я узнала, что меня усыновили. Незнакомец, назвавшийся моим сводным братом, написал мне в Facebook и рассказал всю правду. Тогда я спросила родителей о своем происхождении. Оказалось, что они — мои тетя и дядя, которые не могли иметь детей. А мои биологические родители были не в состоянии обо мне позаботиться. Вот так выяснилось, что у меня есть еще одна семья с 5 братьями и сестрами! © Junimoseed35 / Reddit
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Мысль об усыновлении никогда не приходила мне в голову. Хотя я совсем не был похож на отца, мама говорила, что я похож на ее брата, когда он был моложе. 2 дня назад родители позвали меня в свою комнату, закрыли дверь и попросили сесть. Затем мама и папа признались, что они не мои биологические родители.
Оказалось, что женщина, которую я всегда считал своей старшей двоюродной сестрой, и есть моя биологическая мать. © Henntye / Reddit
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Была подруга детства. Танюшка. Росла просто копия мамы. И только в 14 узнала, что она неродная. Ее удочерили, когда родители жили в Молдавии. Пережили все: крики, подростковые истерики, обиду. Сейчас ей 45. Мама двоих детей. Безумно любит своих родителей и не перестает их благодарить за то, что забрали ее из детского дома. Вспоминая свои детские истерики, говорит: «Какая же я была дурочка». © Светлана Нагорная / AdMe
Бонус: иногда родители и сами не догадываются о том, что их дети — приемные
Собралась моя маман на базу отдыха с подружками и меня с собой прихватила. Несмотря на мое присутствие, матушка хвастливо рассказала подружкам, как удержала мужа после 8 лет бездетного брака: изменила ему с другим мужчиной.
И сказано это было так, что было ясно: это говорилось намеренно, для меня в том числе. Абсолютно без стыда и зазрения совести.
Отношения наши с ней в дальнейшем не сложились. Мне почти 30 лет, с ней я стараюсь не общаться. А вот с папой, якобы «неродным», периодически общаемся и обмениваемся подарками на праздники. Он до сих пор ничего о маминой измене не знает. Да и незачем ему это. © Yochanan / Pikabu
А как вы относитесь к усыновлению?