14 человек, которые открыли самую большую тайну своей семьи и узнали о том, что их усыновили

Нас в семье 8 детей — 7 братьев и я, самая младшая. Всегда считала себя особенной: родители не теряли надежды родить девочку и вот она я. Но недавно узнала от соседки, что я приемная. Меня удочерили в 2 года. Прорыдала весь день, а потом вдруг меня осенило: ни разу за всю жизнь у меня даже и мысли не было, что я неродная! Никогда родители ничем меня не обделяли, даже наоборот, я считала себя самой любимой. И братья, даже в пылу самой сильной ссоры, никогда и намека мне не давали на это. Я узнала правду и полюбила свою родную семью еще больше. © Подслушано / Ideer