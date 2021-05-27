14+ человек признались, почему они не хотят детей. И в их адрес не пошутишь о тикающих часиках

Все больше людей по всему миру сознательно отказываются заводить детей. Причины разные: кто-то видел негативный пример в своей семье или у знакомых, кто-то не хочет брать на свои плечи такую ответственность или не видит себя хорошим родителем.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый человек сам выбирает, заводить ему детей или нет. Чтобы понять, почему люди вообще становятся чайлдфри, мы прошерстили тематический тред и провели опрос среди наших сотрудников. Их истории — в конце статьи.

Одна моя знакомая после родов не спала толком пару месяцев. Она до сих пор не может восстановить режим сна, просыпается от малейшего шороха и потом уже не спит всю ночь. У другой началась сыпь, которая не проходит годами. И кто-то еще будет говорить, что это лучший опыт на свете? © SleepyMidnightReader / Reddit

У меня есть дети, а у моей сестры нет. Пару лет назад ей высказали, что пора бы уже завести ребенка. От ее ответа я в восторге до сих пор. Она сказала: «Не надо на меня злиться из-за того, что я могу делать что хочу и когда хочу». © okbringoutdessert / Reddit

Мне 58 лет. Я люблю детей и мне нравится проводить с ними время, но своих никогда не хотела. Я не в состоянии выдержать ответственность за другого человека 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И потом, постоянно придумывать для детей меню? Ну уж нет. О своем решении я ни разу не пожалела. © YooperSkeptic / Reddit

Когда я прихожу в гости к семьям с детьми, первые несколько часов выдержать легко. Потом я устаю от их энергичности и радуюсь, что могу вернуться домой, где тихо и спокойно. Но вот когда никуда уйти ты не можешь, это кошмар. © Mithent / Reddit

Это ведь отдельная маленькая жизнь, которая безраздельно полагается на тебя, пока не вырастет. Даже когда ребенок взрослеет, ответственность никуда не уходит, а просто становится немного другой. Я бы с таким не справилась. © bigsmam / Reddit

Мне нравится, когда никто не крадет мое время и мои деньги. Хочешь допоздна проваляться в кровати и заказать еду с доставкой? Я могу это сделать. Без проблем проводить время с друзьями? Да, это я тоже могу. Я бы предпочел потратить деньги на новую одежду и игры, а не на подгузники. И да, я только что стал дядей и понимаю, что люди могут хотеть ребенка. Просто у меня вышло иначе. © Brainwrongs_ / Reddit

Родители с детьми вечно выглядят уставшими и разочарованными. Хоть в магазине, хоть в ресторане или кинотеатре. Во время семейного отпуска, который должен быть в радость, они выглядят напряженными и пытаются справиться с детьми. Мне всегда обидно за них. Почему я должна поступать так же с собой? © Cyber2354 / Reddit

Я никогда не хотел детей, и рождение ребенка этого не изменило. Не поймите меня неправильно: мой сын — это весь мой мир, я сделаю для него что угодно. Денег мне не жалко, сын получает все необходимое. Я просто хочу вернуть свое время. Не могу даже вспомнить, когда в последний раз смотрел фильм от начала до конца или просто лежал и слушал музыку. © westbee / Reddit

Я слишком люблю свою жизнь. Люблю путешествовать и обедать вдвоем с мужем. Ненавижу беспорядок и шум. Не хочу проводить дни, слушая плач, споры, нытье, бегая в школу под дождем и покупая еду. На планете и так много людей. © CurvePuzzleheaded361 / Reddit

Есть разница между желанием иметь ребенка и желанием быть родителем. В первом случае вы воспринимаете ребенка как аксессуар, во втором — берете на себя ответственность. © Obvious-Cap1583 / Reddit

Не хочу рожать. Мне спокойнее знать, что я не испорчу жизнь своим же детям. Я просто недостаточно зрелая и ответственная для такого. © Ghostofmeow / Reddit

Люблю, когда малыши бегают вокруг или смеются вслух из-за какой-то глупости. Мне все это нравится, но от силы пару часов. Я не готова жертвовать своим спокойствием и энергией ради этого. Но с радостью предложу всем друзьям помощь, когда у них появятся дети. Лучше уж я буду крутой тетей, которая тусуется с детьми и веселится, чем вечно уставшей и сожалеющей мамой. © Arushi20 / Reddit

Бонус: истории наших сотрудников

Оксана: «Мне через 3 недели исполнится 41. И я только недавно поняла, что смысл жизни в том, чтобы максимально сократить переживания, заботы, проблемы. Я пережила очень много, теперь хочется спокойной жизни. Дети в мою концепцию беззаботной жизни не вписываются никаким образом».

«Мне через 3 недели исполнится 41. И я только недавно поняла, что смысл жизни в том, чтобы максимально сократить переживания, заботы, проблемы. Я пережила очень много, теперь хочется спокойной жизни. Дети в мою концепцию беззаботной жизни не вписываются никаким образом». Эля: «Я стала чайлдфри после рождения сына. Когда он подрос, я на практике, а не в книгах, увидела, как наши собственные травмы, полученные в отношениях с родителями, делают больно нашим детям. И потом, я из тех людей, которым нужно много времени наедине с собой. Не хочу ожидать, что в любой момент в мое пространство кто-то может вломиться».

«Я стала чайлдфри после рождения сына. Когда он подрос, я на практике, а не в книгах, увидела, как наши собственные травмы, полученные в отношениях с родителями, делают больно нашим детям. И потом, я из тех людей, которым нужно много времени наедине с собой. Не хочу ожидать, что в любой момент в мое пространство кто-то может вломиться». Алена: «Не хочу тратить ресурсы на ребенка в ущерб самореализации. Я считаю, что заводить детей нужно только по большому желанию и 100 раз подумав. Как бы ты ни воспитывал ребенка, не факт, что он вырастет таким, каким бы тебе хотелось. И не факт, что ты сможешь его полюбить. Наконец, я просто не испытываю каких-то чувств к детям».

«Не хочу тратить ресурсы на ребенка в ущерб самореализации. Я считаю, что заводить детей нужно только по большому желанию и 100 раз подумав. Как бы ты ни воспитывал ребенка, не факт, что он вырастет таким, каким бы тебе хотелось. И не факт, что ты сможешь его полюбить. Наконец, я просто не испытываю каких-то чувств к детям». Аня: «Роды — процесс травмирующий и опасный, а воспитание — серьезная ответственность, с которой не все справляются. Мой партнер придерживается таких же взглядов. Думаю, важно, чтобы по этим вопросам в паре не было разногласий. Не отрицаю, что со временем взгляды могут измениться, поэтому положительно отношусь к заморозке ооцитов и донорству. Думаю, что это хороший способ дать себе в будущем возможность выбора или помочь другой женщине стать мамой».

«Роды — процесс травмирующий и опасный, а воспитание — серьезная ответственность, с которой не все справляются. Мой партнер придерживается таких же взглядов. Думаю, важно, чтобы по этим вопросам в паре не было разногласий. Не отрицаю, что со временем взгляды могут измениться, поэтому положительно отношусь к заморозке ооцитов и донорству. Думаю, что это хороший способ дать себе в будущем возможность выбора или помочь другой женщине стать мамой». Римма: «У меня тревожное расстройство, я не могу спокойно спать, даже когда кошка долго домой не приходит. Если у меня будет ребенок, я сведу с ума и его, и себя. Буду над ним трястись, раздувать проблему из любого пустяка и бояться, что случится плохое. Думаю, не всем людям стоит рожать детей».

«У меня тревожное расстройство, я не могу спокойно спать, даже когда кошка долго домой не приходит. Если у меня будет ребенок, я сведу с ума и его, и себя. Буду над ним трястись, раздувать проблему из любого пустяка и бояться, что случится плохое. Думаю, не всем людям стоит рожать детей». Николай: «Всегда побаивался детей, так что буду плохим отцом. После их появления я не смогу жить так, как хочу. Недавно решился на эксперимент: начал встречаться с девушкой, у которой ребенок 4 лет. Хотел узнать, как это вообще, вдруг я заблуждаюсь. В итоге ничего не получилось, и причина как раз в ребенке».